Arktički test 'letećeg nuklearnog reaktora' i znakovi da je Rusija bliža novom oružju

Na vjetrovitom ruskome arhipelagu Novaja zemlja posljednjih je sedmica bilo mnogo aktivnosti: ljudi, bageri, kontejneri, privremeni smještaj, teški avioni, helikopteri, teretni brodovi.

Ove aktivnosti su vidljive na satelitskim snimcima, obavještenjima o opasnostima za avione, praćenju brodskih transpondera i izvještajima iz otvorenih izvora, u vrijeme dugih arktičkih dana i povoljnih vremenskih uslova za graditeljske radove na testnom poligonu Pankovo i obližnjoj vazduhoplovnoj bazi.

Poznavatelji razvoja ruskog naoružanja smatraju da se priprema novi test problematične nuklearne krstareće rakete Burevestnik.

"Operativna mjesta za ovaj sistem su skoro gotova. Ovaj sistem će uskoro postati operativan", ocjenjuje Decker Eveleth, istraživač iz Centra za pomorsku analizu u Washingtonu, koji je u julu i avgustu analizirao satelitske snimke. "Ovo je možda bila posljednja provjera prije operativnog testiranja i evaluacije."

"Jasno je da su prilično daleko odmakli", dodao je.

"Ne bih se iznenadio da je test već obavljen", riječi su Pavela Podviga, istraživača kontrole naoružanja sa sjedištem u Ženevi i stručnjaka za ruske nuklearne snage.

Raketa, koju je NATO nazvao Skyfall, razvija se već više od deset godina. To je jedan od nekoliko novih sistema na kojima ruski dizajneri rade, dok Kremlj ulaže novac u razvoj oružja kao dio, još uvijek ne potpuno priznatog, trke u naoružanju – uglavnom protiv Sjedinjenih Država.

Među ostalima su i međukontinentalna balistička raketa Sarmat, nuklearno pogonjena torpeda s nuklearnom bojevom glavom pod nazivom Posejdon, te hipersonična raketa Avangard.

Ruski predsjednik Vladimir Putin predstavio je mnoga od ovih oružja na velikim javnim ceremonijama 2018. i 2019. godine. Dvije od novih raketa, Kinzhal i Cirkon, već su korištene u Ukrajini. Sarmat je također testiran, iako je prošle godine doživio ozbiljan neuspjeh.

Burevestnik je privukao posebnu pažnju stručnjaka za kontrolu naoružanja i obavještajnih službi, djelimično zbog tehnologije, ali i zbog prethodnih neuspjeha.

Raketa koristi mali nuklearni reaktor ugrađen u motor, što joj teoretski omogućava da ostane u letu danima.

"Nosila bi nuklearnu bojevu glavu; kružila bi oko Zemlje na niskoj visini, izbjegavala protivraketnu odbranu i teren; i ispuštala bojevu glavu na teško predvidljivoj lokaciji", navodi se u izvještaju iz 2019. godine američke organizacije Nuclear Threat Initiative sa sjedištem u Washingtonu.

Američki obavještajni izvještaji kažu da je raketa testirana najmanje desetak puta, uključujući 2017. i 2019. godinu.

Smrt u Njonoksi

Među mjestima gdje je Rusija testirala Burevestnik nalazi se Bijelo more, zapadno od grada Arhangelska, blizu luke Severodvinsk.

U avgustu 2019. godine, dok su pokušavali podići Burevestnik s morskog dna blizu grada Njonokse, dogodila se eksplozija koja je proširila radioaktivnost na široko područje, uključujući i Severodvinsk.

Eksplozija je takođe odnijela živote najmanje pet ruskih nuklearnih stručnjaka iz državne nuklearne kompanije Rosatom, za koju se vjeruje da je predvodila razvoj Burevestnika.

Eksplozija je, kako su kasnije zaključili američki zvaničnici, "bila rezultat nuklearne reakcije koja je nastala tokom podizanja ruske nuklearno-pogonjene krstareće rakete".

Dvije godine ranije, druga raketa, za koju se također vjeruje da je Burevestnik, srušila se negdje u Barentsovom moru, zapadno od Novaje zemlje, prema informacijama američkih obavještajnih službi.

"Ovaj sistem razvijaju više od deset godina. I nije išlo baš najbolje dugo vremena", rekao je Eveleth. "Ljudi su poginuli... ali nisu odustali. Nastavili su da rade na tome... Nastavili su 15 godina. Zaista su posvećeni tome."

Lov na nuklearne čestice u vazduhu

Aktivnost u Pankovu krajem jula istakli su, između ostalih, Eveleth i Jeffrey Lewis sa Instituta za međunarodne studije u Middleburyju u Montereyju, Kalifornija.

Testiranje Burevestnika premješteno je iz Bijelog mora nakon nesreće u Njonoksi i nastavljeno 2021. godine na Novajoj Zemlji, koja je udaljenija.

Početkom avgusta ruske vlasti su takođe izdale NOTAM, prema novinama Barents Observer koje su prve izvijestile o ovoj obavijesti.

NOTAM su interni savjeti za pilote – upozorenje pilotima i kapetanima brodova, u ovom slučaju, da izbjegavaju široko područje zapadno od Novaje zemlje.

U međuvremenu, na aerodromu Rogačevo na jugozapadnoj obali Novaje zemlje pojavio se neobično veliki broj borbenih aviona, transportnih aviona i helikoptera.

Među njima su se nalazili A-50, radar i sistem za rano upozoravanje koji stručnjaci kažu da se rijetko viđa tako daleko na sjeveru; i Il-76 SKIP, avioni dizajnirani za prikupljanje elektronskih signala i telemetrijskih podataka o raketama.

Javni sistemi za praćenje aviona zabilježili su i avion WC-135 američkog Ratnog vazduhoplovstva u vazdušnom prostoru sjeverno od Kola poluostrva i zapadno od Novaje zemlje.

Poznat kao Constant Phoenix, ovaj avion je dizajniran za uzimanje uzoraka čestica u vazduhu kako bi detektovao specifične radioaktivne izotope koji se oslobađaju prilikom testiranja nuklearnog oružja.

Prema najnovijim satelitskim snimcima, rekao je Eveleth, ruski radnici su sada spakovali opremu na Novajoj zemlji, što, kako je dodao, ukazuje da je testiranje izvedeno.

'Zašto je ovo tako velika stvar?'

Vremenski trenutak izviđenja testa bio je takođe značajan sa stanovišta ruske poruke, rekao je Lewis u podcastu objavljenom 20. avgusta, jer se poklopio sa sastankom Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu na Aljasci.

Još jedan znak pojavio se 22. avgusta kada je Putin putovao u centralni grad Sarov.

Nekada zatvoreni grad poznat kao Arzamas-16, Sarov je decenijama bio srce sovjetskog i ruskog nuklearnog programa: "ekvivalent Los Alamosu", rekao je Podvig, misleći na centar američkog atomskog oružja.

Među visokim zvaničnicima koji su dočekali Putina na pisti u Sarovu bio je načelnik Generalštaba Rusije, general Valerij Gerasimov, kao i Sergej Kirijenko, koji je vodio Rosatom do 2016. godine, kada je preuzeo važnu funkciju u Kremlju.

"Kombinacija svih ovih stvari – testiranja, očigledne pripreme za raspoređivanje i ove posjete – opet bi bila dobra prilika za Putina i inženjere iz Sarova da pokažu: ovo je ono što smo uradili, ispunili smo zadatak", rekao je Podvig.

"Zašto je ovo njima toliko važno?", upitao je Eveleth.

"Prvo, sofisticiranost i prestiž ruskog nuklearnog arsenala veoma je važan za Putina i njegovu vladu. Drugo, zabrinuti su zbog američkog raketnog odbrambenog sistema, žele se osigurati protiv efikasnog raketnog štita, a ovaj sistem je tehnički sposoban da izbjegne određene sisteme", dodao je.