Ruski napad na Sumi odnio najmanje četiri života, Zelenski poziva na veći pritisak na Moskvu

Najmanje četiri osobe poginule su, a desetine su povrijeđene u noćnom ruskom napadu vođenim bombama na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi. Jedan od projektila pogodio je područje u blizini stambene zgrade.

"Ovo je jedno od centralnih područja grada Sumija. To je mjesto gdje ljudi dolaze u večernje šetnje", javila je dopisnica Ukrajinskog servisa RSE Aljona Jacina s terena.

Slike prikazuju rupe na petospratnici, dok je načelnik gradske vojne uprave Sumija Sergij Krivošejenko najavio da bi neki stanovnici mogli biti privremeno preseljeni u lokalne domove.

Kazao je da je među poginulima u napadu i jedno dijete, dodajući da je još šestoro djece, od kojih dvoje u teškom stanju, među 27 povrijeđenih osoba.

Sirena za vazdušnu opasnost i dalje se mogla čuti u Sumiju ujutro 4. jula, dok su lokalni kanali za praćenje izvijestili da su ruske snage lansirale dronove Shahed prema gradu dok hitne službe još raščišćavaju ruševine.

Granatiranje Sumija uslijedilo je dva dana nakon razornog ruskog napada na Kijev u kojem je poginulo 30 ljudi, a povrijeđeno još gotovo 100, što je označilo najveći napad na ukrajinsku prestonicu ove godine, koji su lokalni stanovnici opisali kao "noćnu moru".

Napadi dronovima i projektilima na grad uništili su i oštetili kuće, a ulice ostavili zatrpane razbijenim staklom, ugljenisanim drvećem i izgorjelim automobilima.

Kijev oplakuje žrtve velikog ruskog napada dronovima i raketama 1/7 Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev u noći između 1. i 2. jula prekrio je područja širom ukrajinske prestonice razbijenim staklom, ugljenisanim drvećem i izgorelim automobilima.



Olga je sa svojom decom gleda posledice u Darnickom okrugu. Ona je živela u soliteru koji je sada delimično srušen posle udara. Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







2/7 "Bili smo ovde u nedelju. Moje malo dete se igralo na ljuljaškama", rekla je Olga za Ukrajinski servis RSE, suzdržavajući suze.

Ona je rekla da se njena porodica iselila iz zgrade pre godinu dana, dodajući da su joj deca rođena tamo, na šestom spratu. Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







3/7 Do 3. jula, tela 10 ljudi poginulih u ruskom napadu izvučena su iz ruševina zgrade, navela je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije. Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







4/7 Neki stanovnici su doneli cveće i igračke na mesta napada.

Olga je rekla da poznaje mnoge ljude koji su živeli u zgradi, uključujući i čoveka koji je poginuo u napadu. "Moj muž je često pričao s njim", dodala je ona, mučeći se da nastavi. "To je noćna mora". Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







5/7 Ruski napad na Kijev 2. jula izazvao je najveće razaranje u gradu ove godine dosad i bio je najsmrtonosniji u poslednjih nekoliko meseci. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prekinuo je posetu Irskoj kako bi se vratio avionom. On je rekao da je šteta prijavljena na više od 20 lokacija širom prestonice, uključujući stanicu hitne pomoći, istraživački institut i hotel. Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







6/7 Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije 3. jula je nastavila raščišćavanje ruševina i potragu za preživelima. Operacije su bile u toku na najmanje još tri lokacije u Darnickom okrugu.

"Svakog dana i svake noći, Rusi napadaju običnu civilnu infrastrukturu, a teror je jedini argument koji im je preostao da ne zaustave rat", napisao je Zelenski 3. jula na X. Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







7/7 Ruska vojska je saopštila da je napad odgovor na "terorističke napade" na rusku "civilnu infrastrukturu", pošto je usledio posle višenedeljnih ukrajinskih napada dronovima na ruske rafinerije nafte.



Kampanja je izazvala nestašicu goriva širom Rusije i podstakla nezadovoljstvo među Rusima koji ranije nisu bili pogođeni ratom u Ukrajini, koji je u petoj godini. Stanovnici Kijeva oplakuju žrtve ruskih udara 2. jula, jednom od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu ove godine u kojem je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je skoro 100 ranjeno.







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Nakon najnovijih napada širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je 4. jula na povećani pritisak na Moskvu "kako bi se ovaj teror priveo kraju".

"Oni koje će Rusija poslušati su, bez sumnje, Sjedinjene Američke Države, ostale zemlje G7 i G20, te Evropa", napisao je Zelenski na platformi X. On bi sljedeće sedmice trebao prisustvovati samitu NATO-a u Ankari.

Nakon napada na Kijev, ruska vojska je saopštila da je to bio odgovor na "terorističke napade" na rusku "civilnu infrastrukturu", pošto je uslijedio nakon višesedmičnih ukrajinskih napada dronovima na ruske rafinerije nafte.

Ova kampanja uzrokovala je nestašice goriva širom Rusije i podstakla nezadovoljstvo među Rusima koji su ranije uglavnom bili neosjetljivi na opšti rat ove zemlje protiv Ukrajine, koji se sada nalazi u svojoj petoj godini.

Zelenski je obećao da će Ukrajina odgovoriti na najnovije udare.

Rano 4. jula, guverner drugog po veličini ruskog grada, Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, izvijestio je na Telegramu da je ovo područje bilo meta velikog napada ukrajinskih dronova.

Iako Beglov u svojoj objavi nije precizirao šta je tačno bilo meta u gradu, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeverno od ukrajinske granice, ruski i ukrajinski Telegram kanali prikazali su stubove dima kako se pronalaze iznad lokalnog naftnog terminala.

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Ukrajinska vojska je kasnije potvrdila udare, navodeći da su pogodili naftni terminal u Sankt Peterburgu, "jedan od najvećih terminala za pretovar naftnih derivata u baltičkom regionu", kao i rusku pomorsku bazu na ostrvu Kronštat u Lenjingradskoj oblasti.

Ministarstvo odbrane Rusije izvijestilo je da je vojska te zemlje tokom noći oborila stotine dronova.

Diplomatski napori predvođeni administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zastali su posljednjih mjeseci, jer se Washington fokusirao na rat s Iranom i previranja na Bliskom istoku.

Kijev i Moskva i dalje su daleko od pregovaračkih uslova, pri čemu Kremlj ostaje pri svom čvrstom stavu i ne nudi kompromis u pogledu svog zahtjeva za potpunu kontrolu nad ključnim ukrajinskim regionom Donbas na istoku zemlje.