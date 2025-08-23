Migranti iz centralne Azije zatvoreni na aerodromu u novom talasu ruskih represija

Desetine migranata iz Tadžikistana tvrde da ih ruske vlasti drže na moskovskom aerodromu Žukovski više od sedmicu dana.

Na snimku koji je podijelio Radio Slobodna Evropa (RSE), vide se desetine muškaraca zaključanih u sobi skučenoj sa gvozdenim krevetima na sprat, sličnim zatvorskim. Nema prozora ni klima uređaja, a neki muškarci leže na krevetima ili na betonskom podu, dok drugi imaju tek toliko mjesta da sjednu. Kanta za smeće prepuna je praznih paketića jeftinih instant rezanaca.

"Ovdje sam 10 dana. Daju nam instant supu jednom dnevno, ništa drugo", rekao je jedan od muškaraca za RSE, dodajući da se u sobi nalazi oko 75 ljudi.

"Među nama je čovjek koji pati od srčanih problema", kaže čovjek.

"Rekli smo (ruskim vlastima) da želimo kupiti povratne karte i vratiti se u Tadžikistan, ali nas drže ovdje i ne dozvoljavaju nam da uđemo ili se vratimo kući", kaže drugi čovjek.

Državljani Tadžikistana dovedeni su na aerodrom nakon što su ruski sudovi naredili njihovu deportaciju. Ruske vlasti nisu komentarisale zašto su migranti zadržani na aerodromu.

Slične tvrdnje iznijeli su i mnogi drugi migranti iz Centralne Azije, koji kažu da se suočavaju s novim valom odbijanja ulaska i deportacija od strane ruskih vlasti.

Rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova izvijestilo je o povećanju broja deportacija stranaca optuženih za kršenje imigracijskih pravila za 17 posto u prvoj polovini ove godine u poređenju s istim periodom 2024. godine.

Ministarstvo je takođe izvijestilo o padu od preko 30 posto u broju dozvola boravka izdatih stranim državljanima ove godine.

Ministarstvo nije navelo čiji su građani pogođeni. Međutim, državljani Centralne Azije - posebno Tadžikistanci, Uzbekistanci i Kirgstanci - doživjeli su intenzivirane policijske racije, deportacije i zlostavljanje u Rusiji nakon smrtonosnog terorističkog napada na gradsku vijećnicu Krokus u martu 2024. godine.

Za napad na prepunu koncertnu dvoranu u blizini Moskve, u kojem je ubijeno skoro 150 ljudi, okrivljena je grupa migranata, od kojih su većina bili državljani Tadžikistana.

Masakr je izazvao antimigrantsku kampanju u kojoj su desetine hiljada stanovnika Centralne Azije deportovane ili im je odbijen ulazak u Rusiju, dok su mnogi drugi prijavili ono što su opisali kao ksenofobične napade.

Žena iz južnokirgijske regije Oš izjavila je za RSE da su je policajci, koji su je 1. avugusta držali u prepunoj prostoriji više od 24 sata na aerodromu Žukovski, vrijeđali i prijetili joj.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, žena je rekla da su ona i nekoliko drugih putnika odvedeni na ispitivanje po dolasku na aerodrom letom iz Oša.

Žena, koja nosi islamsku odjeću, rekla je da ju je policija pitala zašto nosi hidžab i optužila je da gleda ekstremistički sadržaj na telefonu.

"Zaključali su nas u zagušljivu sobu bez prozora. Unutra je bilo nekoliko željeznih kreveta. Dali su nam samo instant supu kojoj je istekao rok trajanja", rekla je žena. "Jednoj od žena je bilo loše i pokucali smo na vrata. Kada ih je policajac otvorio, zamolili smo ga da pozove hitnu pomoć. Umjesto toga, pozvao je drugog policajca, koji je došao noseći elektrošoker."

Žena je rekla da policajac nije direktno koristio elektrošoker, već da ga je aktivirao pored nje. Rekla je da je policajac koristio jako svjetlo i buku uređaja da "uplaši i prijeti" migrantima.

Žena je rekla da ju je policija deportovala sljedećeg dana bez ikakvog objašnjenja.

Vlasti u zemljama Centralne Azije izdale su nekoliko saopštenja tokom protekle godine, izražavajući zabrinutost zbog zadržavanja svojih građana na ruskim aerodromima, ali nisu preduzele nikakve dalje od toga.

Rusija je domaćin milionima radnika migranata iz Centralne Azije, bivše sovjetske regije, gdje mnoga domaćinstva zavise od novca koji im šalju.

Napisala Farangis Nadžibulah na osnovu izvještaja Tadžikistanskog i Kazahstanskog servisa RSE