Rejver, monah, milioner: Rus sa više lica u središtu ugovora o hokejaškoj areni u Putinovom rodnom gradu

U burnim 1990-im nakon raspada Sovjetskog Saveza, Gavrilo Frolov bio je istaknuta figura na rejverskoj sceni u Sankt Peterburgu. Zatim se zamonašio. Sada je u centru posla kojim je ogromna hokejaška arena u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina dodijeljena državnom plinskom gigantu Gazpromu, utvrdio je Radio Slobodna Evropa.

Prije pet godina, Ruski servis RSE ispitao je vijugavu karijeru Frolova, ranije poznatog kao Viktor Frolov, od monaha do investitora u nekretnine i, očito, zeta sankcioniranog naftnog tajkuna i direktora hokeja na ledu Genadija Timčenka, dugogodišnjeg saradnika Putina.

Sada, nova istraga Ruskog servisa RSE i Istraživačke jedinice Sistema, otkriva Frolovljevu prošlost kao rejvera i povezuje ga s nedavnom Gazpromovom akvizicijom SKA-Arene, koja je, kako se navdi, po kapacitetu sjedišta, najveći stadion za hokej na ledu na svijetu.

Sporazum je objavljen u junu na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, nekadašnjem Putinovom godišnjem sajmu stranih investicija. Sada je to skromniji događaj, čiji je obim smanjen zbog invazije Rusije na Ukrajinu, koja je izazvala niz zapadnih sankcija i žestok otpor Kijeva. Ove godine, Ukrajina je ugrozila sastanak od 3. do 6. juna dramatičnim napadima dronovima na obližnja naftna postrojenja.

Na dan kada je Putin održao glavni govor na forumu, 5. juna, hokejaški klub SKA Sankt Peterburg - SKA je skraćenica od Armijskog sportskog kluba, odjek sovjetske ere, kada su timovi bili povezani sa vojnim granovima i drugim državnim organizacijama - rekao je da "sa radošću objavljuje" da je tim prvi put tokom 80-godišnjeg postojanja "stekao svoj dom".

U saopštenju na društvenim mrežama navodi se da je klub, u vlasništvu Gazproma, stekao 100 odsto osnivačkog kapitala kompanije koja posjeduje arenu. U saopštenju se odaju pohvale generalnom direktoru Gasproma Alekseju Mileru, još jednom dugogodišnjem Putinovom saradniku. Miler je služio pod Putinom od 1991. do 1996. godine, kada je ovaj bio na čelu Odbora za inostrane odnose u kancelariji gradonačelnika Sankt Peterburga.

SKA bi trebalo da odigra humanitarnu utakmicu u areni u julu i da tamo igra domaće utakmice u sezoni 2026-27, koja počinje u septembru. Za sada će, barem, dijeliti stadion sa Šangajskim zmajevima, kineskim timom u Kontinentalnoj hokejaškoj ligi koju predvodi Rusija, a koji tamo igra od 2025. godine nakon što se preselio iz Moskovske oblasti. Nije bio lociran u Kini od 2020. godine.

Rastući budžet

Prije gotovo cijele decenije, projekat arene, od kada je osmišljen 2017. je odražavao neke od karakteristika mnogih velikih razvojnih projekata u Rusiji, od prekoračenja troškova i sumnji u korupciju do kašnjenja u izgradnji i sumnjivih poslova.

Snimci rušenja iz 2020. godine, postojećeg sportskog kompleksa na tom mjestu, snimljeni dronom, zabilježili su trenutak kada se dio krova i zida srušio, na smrt zgnječivši 29-godišnjeg radnika.

Arena je trebalo da bude domaćin Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu 2023. godine, ali je Rusiji oduzeto pravo da organizuje događaj nakon što je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Do trenutka kada je završen, budžet projekta je uvećao početnu procjenu od oko 525 miliona dolara na više od milijardu dolara.

Otvaranje arene, prvobitno planirano za oktobar 2022. godine, odloženo je do kraja 2023. godine, a izgradnja nije u potpunosti završena do ove godine. Požar je izbio manje od godinu dana nakon otvaranja, a SKA je ubrzo objavio da neće koristiti arenu u sezoni 2025-26. Nije naveden razlog, ali su mediji naveli loše saobraćajne veze i, kako je jedan izvještaj naveo, visoke troškove održavanja utakmica.

Objava da klub SKA sada posjeduje SKA Arenu nije sadržala detalje o cijeni ili bilo kom drugom aspektu transakcije. Međutim, dokumenti registra i finansijski izvještaji koje su pregledali Sistema i Ruski servis RSE pokazuju da je prije prenosa kompanija koja kontroliše arenu, Sportska tehnologija i investicije (STII), bila u stoprocentnom vlasništvu čovjeka po imenu Mihail Frolov.

Mihail Frolov je nepoznat ruskoj javnosti. Njegov brat Gavrilo je, povremeno, bio donekle poznat: početkom 1990-ih, bio je istaknuta ličnost na rejv sceni u Sankt Peterburgu, koji se zvao Lenjingrad do referenduma 1991. godine, iste godine kada se Sovjetski Savez raspao. U to vrijeme, koristio je ime Viktor, ali su Sistema i Euski servis RSE pomoću softvera za prepoznavanje lica i drugih dokaza utvrdili da su Viktor i Gavrilo Frolov ista osoba.

Rupa od 18 godina

Jedan od posljednjih javnih tragova Viktora Frolova je unos u bazi podataka iz 1996. koji pokazuje da se registrovao kao stanovnik sela u Kaluškoj oblasti, jugozapadno od Moskve, u kojem se nalazi samostan. Prošlo je 18 godina prije nego što se ponovno vratio svjetovnom životu, sada kao Gavrilo - ime koje je koristio i kao monah.

Frolov je 2014. postao direktor kompanije Akantus, iz Sankt Peterburga koja izrađuje ikonostase i drugi namještaj za crkve i samostane, a osnovala ju je, prema korporativnim zapisima, Natalija Brouning, ćerka Timčenka i njegove supruge Jelene.

I najkasnije 2014. Frolov se očito oženio Natalijom, koja je napustila kompaniju 2016. - godine kada je Frolov postao njen vlasnik, a uloga je kasnije prešla na njegovog brata Mihaila. RSE nije utvrdio jesu li Frolov i Brouning bili legalno vjenčani, ali je pronašao više dokaza da su putovali zajedno i da imaju dijete.

U januaru 2024., prema fotografijama i drugim materijalima, Frolov je pomogao u pratnji Putina i bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka na obilasku SKA-Arene.

Frolov je postao direktor grupe kompanija Gorka, za koju je RSE utvrdio da je dobila ugovor za rušenje starog peterburškog sportskog i koncertnog prostora i izgradnju SKA-Arene na istoj lokaciji.

Gorka je upravljala izgradnjom do 2023., kada je Timčenko tužio suvlasnika kompanije, Vladimira Lavlentseva, zbog duga od više milijardi rubalja. Lavlenstev je uhapšen, osuđen za pronevjeru i osuđen na 13 godina zatvora, a Gorka je u decembru 2024. proglasila bankrot.

Projekat arene preuzela je filijala Strojtransgaza, koja je takođe povezana sa Timčenkom. Evidencija kompanije pokazuje da je primila skoro 70 milijardi rubalja (940 miliona dolara) za radove na areni, uključujući 66 milijardi rubalja od STII, firme u vlasništvu Mihaila, brata Gavrila Frolova.

Finansijski izveštaji SKA-Arene ukazuju da je, prije nego što je prodata filijali Gazproma koja je vlasnik tima, STII uložio dodatnih 88,4 milijarde rubalja (1,18 milijardi dolara) u projekat, što je skoro tačan iznos duga koji je STII imao. STII je 2024. prenio svoj ukupni dug u to vrijeme, 80,1 milijardu rubalja, na kompaniju pod nazivom Proton Finansije.

Proton Finansije, sa samo jednim zaposlenim, registrovan je iste godine u poslovnom kompleksu na periferiji Sankt Peterburga. Njegov vlasnik nije identifikovan, ali informacije iz pravnih baza podataka ukazuju na vezu sa Timčenkom: Osnivač i jedini zaposleni primao je platu od kompanije povezane sa tajkunom.

U međuvremenu, nakon bankrota Gorke, Gavrilo Frolov je ostao vlasnik dvije radionice namještaja, od kojih je jedna, Akantus, u različitim periodima bila u vlasništvu njega, njegovog brata Mihaila i Natalije Brauning. Finansijski zapisi ukazuju da je pored rada na crkvenom namještaju, bila i podizvođač na projektu SKA-Arena.

Prema procurelim dokumentima, Gavrilo Frolov je imao više od 500 miliona rubalja (6,7 miliona dolara) na računu u Gazprom banci. Zapisi takođe ukazuju da je između decembra 2019. i jula 2024. Frolov potrošio ukupno 12,5 miliona rubalja (168.000 dolara) na kupovinu u CUM-u, moskovskoj robnoj kući iz sovjetskog doba, sada poznatoj po luksuznim prodavnicama.