Bivši RSE frilenser priveden u Rusiji i optužen za izdaju

Glavna ruska bezbednosna agencija privela je bivšeg ruskog frilensera Radija Slobodna Evropa, optužujući ga za izdaju i tvrdeći da je navodno komunicirao sa ukrajinskim obaveštajnim službama.

Federalna služba bezbednosti (FSB) nije identifikovala optuženog. Navela je samo da je rođen 1960. i da je pritvoren u sibirskom regionu Čita.

FSB je naveo da je optuženi "prenosio informacije neprijatelju u vezi s informativnim resursima lokalne štampane publikacije specijalizovane za izveštavanje o napredovanju specijalne vojne operacije", što je eufemizam ruskih vlasti za rat u Ukrajini. Nije precizirano kada su se navodne kriminalne aktivnosti dogodile.

Prošle nedelje, informativni portal Chita.ru citirao je neimenovane izvore koji su rekli da je čovek po imenu Aleksandar A. pritvoren. Portal je identifikovao Aleksandra kao šefa lokalne partije.

Još dve osobe su takođe pritvorene otprilike u isto vreme, navodi se u saopštenju.

Telegram kanal Sibirski ekspres identifikovao je optuženog kao Aleksandra Andrejeva, koji je radio za mediji koji je osnovao prognani naftni tajkun Mihail Hodorkovski.

Ruska državna novinska agencija TASS je izvestila da je privedeni bivši frilens novinar RSE. Andrejev je radio kao frilenser za Ruski servis RSE početkom 2010-ih.

RSE zasad nije komentarisao izveštaje.

Više od jedne decenije, ruske vlasti su pojačale represiju nad nezavisnim medijima, kao i nad organizacijama civilnog društva, aktivistima za ljudska prava i drugim nevladinim grupama. Tužioci koriste takozvani zakon o "stranim agentima" kao opravdanje da nametnu teške zahteve za izveštavanje novinarima koji rade za medije izvan Rusije.

Optužbe za izdaju su znatno ozbiljnije prema ruskom zakonu u poređenju s prekršajima koji se odnose na "strane agente". Predsednik Vladimir Putin je 2023. potpisao zakon kojim se maksimalna kazna za osobe osuđene za izdaju povećava sa 20 godina zatvora na doživotnu.