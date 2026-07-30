Ruski potpredsjednik Telegrama zasad neće dobiti državljanstvo BiH

Ruski državljanin Ilia Perekopskii, potpredsjednik Telegrama, neće dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća ministara BiH, 30. jula.
Prijedlog o njegovom prijemu u državljanstvo skinut je s dnevnog reda sjednice u četvrtak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
Perekopskii, ruski državljanin, zatražio je državljanstvo BiH kao osoba od naročite koristi za državu.
Zahtjev je podnesen na osnovu preporuke Privredne komore Republike Srpske, koja je navela da bi Perekopskii mogao imati pozitivan utjecaj na privredne i razvojne tokove u BiH.
Kao jedan od razloga za preporuku navedena je njegova namjera da preuzme udio u banjalučkoj kompaniji EVA Genesis, koja je najavila ulaganja u digitalni marketing i komunikacije, informacione tehnologije i modnu industriju.
Vlasnica EVA Genesisa je ruska državljanka Ljudmila Budilova, koja je u septembru 2025. također dobila državljanstvo BiH kao osoba od posebnog značaja za privredu, nakon preporuke Privredne komore RS-a.
Ministarstvo civilnih poslova BiH ranije je za RSE potvrdilo da su u slučaju Perekopskog pribavljena mišljenja Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Službe za poslove sa strancima i Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara. Sadržaj i rezultati sigurnosnih provjera nisu javno dostupni.
Perekopski je jedan od najbližih saradnika osnivača Telegrama Pavela Durova, a prije Telegrama bio je među rukovodiocima ruske društvene mreže VKontakte.
Ko je Ilia Perekopskii?
Perekopskii važi za jednog od najbližih suradnika osnivača Telegrama Pavla Durova.
Od 2017. godine Perekopskii obavlja funkciju potpredsjednika Telegrama, a prije toga bio je među rukovodiocima ruske društvene mreže VKontakte, koju je također pokrenuo Durov.
Njih dvojica upoznali su se tokom studija na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu i sudjelovali u razvoju VK-a u njegovoj ranoj fazi.
Nakon odlaska iz te kompanije Perekopskii je ušao u fintech sektor osnivanjem Blackmoon Financial Group, kompanije koja je razvijala platforme za alternativno finansiranje i povezivanje investitora s kreditnim platformama izvan tradicionalnog bankarskog sektora.
Kasnije se kroz projekt Blackmoon Crypto uključio i u tržište kriptovaluta.
U Telegramu je bio zadužen za financijski segment poslovanja i odnose s investitorima, a učestvovao je i u blockchain projektu TON (Telegram Open Network), kroz koji je 2018. godine prikupljeno oko 1,7 milijardi dolara.
Prema javno dostupnim profilima na društvenim mrežama, Perekopskii navodi da živi u Dubaiju.
Na Instagramu uglavnom objavljuje fotografije s putovanja, dok je veći dio 2025. i početak 2026. godine proveo putujući kroz afričke države.
Na javno dostupnim profilima nema objava koje ukazuju na duži boravak u BiH.
RSE je kontaktirao Perekopskog putem zvaničnog Instagram naloga, kao i na dostupan broj mobitela, ali do objave teksta odgovor nije stigao.