Državljanin SAD na suđenju u Rusiji posle naglog hapšenja i navodnog zlostavljanja

Američki državljanin Timur Kišukov (Kishukov) ujutro 19. novembra 2024. godine, nakon što je posetio rodni region Kabardino-Balkarija, na ruskom Severnom Kavkazu, trebalo je da se vrati kući u blizini Čikaga, gde je kao vozač kamiona početkom godine osnovao logističku kompaniju.

Nije stigao do aerodroma. Uoči leta, oca četvoro dece priveli su pripadnici Federalne službe bezbednosti (FSB) koji su mu vezali zglobove trakom, pokrili glavu i lice jaknom i odvezli ga ne navodeći gde, rekla je za RSE osoba bliska porodici Kišukova.

Kišukov je odveden u podrumsku sobu gde je više od tri sata ispitivan o svom stavu o ruskom ratu u Ukrajini i o Rusima koji su radili za američku obaveštajnu službu – uključujući navodnog bivšeg doušnika Centralne obaveštajne agencije (CIA) koji je smrtno povređen u eksploziji bombe u Nju Džerziju 1985. godine.

Policajci su predložili Kišukovu da sarađuje s ruskom obaveštajnom službom, pružanjem informacija o ljudima koji govore ruski jezik u njegovoj zajednici u SAD i o, kako su policajci sugerisali, vezama između članova te zajednice i CIA-e, rekla je osoba bliska porodici, govoreći pod uslovom da joj se ne objavljuje ime iz bezbednosnih razloga.

Pretnja krivičnim prijavama

Kada je odbio, počeli su da ga tuku i pretili mu krivičnim prijavama, rekavši da će biti lako pronaći svedoke koji će "kazati šta god je potrebno", rekao je Kišukov na početnom ročištu za pritvor u novembru 2024. godine, rekao je taj izvor.

Do ponoći, vlasti su pokrenule formalnu istragu, a regionalni ogranak ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) optužio je Kišukova za učešće u terorističkoj grupi, prolazak obuke za terorizam i učešće u ilegalnoj oružanoj formaciji – što su optužbe koje se često podižu protiv osumnjičenih na pretežno muslimanskom Severnom Kavkazu, gde su dva rata u regionu Čečenije 1990-ih i 2000-ih izazvala islamističku pobunu.

Izvor blizak njegovoj porodici rekao je da su ruske vlasti izvestile da su ispitale njegovu žalbu na zlostavljanje u pritvoru, ali da nisu pronašle da su organi bezbednosti napravili prekršaje.

Kišukov je poslat u pritvor u Naljčiku, glavnom gradu Kabardino-Balkarije, gde je izvor blizak njemu rekao za RSE da je smešten u hladnu, izolovanu ćeliju za jednu osobu u decembru 2024, januaru i februaru ove godine, kao i da su zatvorski čuvari odgovarali na žalbe govoreći da ga tamo drže pošto nema drugog slobodnog mesta u pritvorskom centru.

Optužen za borbe u Siriji

Kišukovu, koji poriče optužbe, sada se vodi postupak pred vojnim sudom u Rostovu na Donu, gradu na jugu Rusije. Mogao bi da dobije kaznu od 20 godina zatvora ako bude osuđen za učešće u terorističkoj grupi.

Izvori koji su govorili pod uslovom da im se ne objavljuje ime iz bezbednosnih razloga rekli su za RSE da je Kišukov optužen za borbe u Siriji, protiv bivše vlade Bašara el Asada koju je podržavala Rusija, zajedno s pobunjenicima sa Severnog Kavkaza. Izvori su rekli da vlasti imaju tri svedoka, čiji se identitet drži u tajnosti, koji tvrde da se sećaju Kišukova iz Sirije.

Zaseban izvor upoznat sa slučajem i koji je takođe govorio pod uslovom da mu se ne navodi ime rekao je za RSE da ruske vlasti nisu predstavile nikakve druge dokaze koji potkrepljuju optužbe. U ranim fazama procesa protiv Kišukova, advokat odbrane tvrdio je da nema dokaza koji potkrepljuju optužbe protiv njega. Njegove pristalice kažu da su on i njegova porodica bili u Turskoj u vreme kada tužioci tvrde da je bio u Siriji.

Oslobađajuće presude su izuzetno retke u Rusiji, a izvor upoznat sa slučajem izrazio je zabrinutost da postoji mala šansa da Kišukov izbegne osudu.

Kišukov, koji živi u čikaškom predgrađu Des Plejns, postao je američki državljanin 2017. godine. Bio je u SAD već 2012. godine, prema informacijama iz kancelarije državnog sekretara savezne države Ilinois.

On je jedan od nekoliko američkih državljana koji su ostali iza rešetaka u Rusiji posle niza razmena zatvorenika u poslednjih nekoliko godina. SAD su za neke Amerikance zatvorene u Rusiji navele da su taoci.

Ksenija Karelina, koja je bila zatvorena u Rusiji zbog donacije od 51 dolara američkoj dobrotvornoj organizaciji za pomoć Ukrajini, oslobođena je u Rusiji u aprilu u zamenu za Artura Petrova, dvojnog nemačko-ruskog državljanina koji je navodno izvozio osetljivu mikroelektroniku.

U februaru su SAD oslobodile ruskog sajber kriminalca Aleksandra Vinika u zamenu za američkog nastavnika Marka Fogela (Marc).

Rusija je u avgustu 2024. godine oslobodila 16 ljudi, uključujući novinarku RSE Alsu Kurmaševu i novinara Volstrit žurnala (The Wall Street Journal) Evana Gerškoviča( Gershkovich). Osam Rusa vraćeno je kući u najvećoj razmeni zatvorenika od kraja Hladnog rata.

Portparol američkog Stejt departmenta na upit RSE rekao je da su SAD svesne da je Kišukov pritvoren u Rusiji i da mu je pružena konzularnu podršku. Portparol je odbio da dalje komentariše, navodeći "privatnost i druge razloge".