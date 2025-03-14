Dostupni linkovi

Bh. državljani u Ukrajini na strani Rusije: Koliko košta rat za tuđu zastavu?

Rat u Ukrajini traje pune četiri godine. Prema procjenama zapadnih obavještajnih službi poginulo je ili ranjeno više od milion i po vojnika. Državljani BiH bore se na obje strane. U podcastu Između redova govorimo o motivima odlaska dobrovoljaca i sigurnosnim rizicima za BiH.

