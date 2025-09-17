Školska deca iz centralne Azije na meti ruskih mera protiv migranata

Aizura i njena desetogodišnja ćerka nedavno su stigle u Rusiju iz posete Kirgistanu s planom da se ponovo pridruže svojoj porodici. Došle su samo do moskovskog aerodroma. Zatim su ih pogodile proširene ruske mere protiv centralnoazijskih migranata, koji se suočavaju s porastom uznemiravanja, pravnim pritiscima i nasiljem.

Aizuru, koja je za ovaj tekst koristila pseudonim iz straha od odmazde, i njenu ćerku su zadržale aerodromske vlasti oko 12 sati, dok je postalo jasno da se državna kampanja proširila i obuhvatila decu migrantskih radnika, od kojih je mnogima zabranjeno da uče u ruskim školama ili im je čak zabranjen ulazak u zemlju.

Aerodromski zvaničnici su dostavili dokument datiran na 6. septembra Odeljenja za migracione poslove u moskovskom Krasnoselskom okrugu u kojem se navodi da je devojčica prekršila nespecifikovana imigraciona pravila.

"Rekli su: 'Nećemo pustiti vaše dete unutra'", rekla je Aizura za Kirgiski servis RSE, napominjući da njena ćerka pohađa školu u Moskvi od prvog razreda. "Moja ćerka ima 10 godina. Koji je zakon prekršila?"

Aizura, čiji su muž i najstarija ćerka ostali u Rusiji, rekla je da su bili primorani da uđu u "sobu koja je bila kao zatvor, prisiljeni da sede na gvozdenim stolicama. Kreveti na sprat su bili odvratni".

Aerodromski zvaničnici su ih obavestili da je devojčici zabranjen ulazak u Rusiju na pet godina.

"Vršili su veliki pritisak na mene i moju ćerku", dodala je Aizura.

"Nakon što sam sve razmotrila, odlučila sam da se vratim (u Kirgistan)", rekla je Aizura, koja je živela i radila u Moskvi 10 godina. "Čula sam da sada zabranjuju i deportuju koga god žele."

Decenijama je Rusija bila glavna destinacija za milione centralnoazijskih radnika, koji su se suočili s uznemiravanjem i diskriminacijom.

Napadi na migrante i diskriminacija nad njima su intenzivirani pošto je ekstremistička grupa Islamska država-Horasan izvela napad u koncertnoj dvorani kod Moskve u martu 2024. godine, ubivši skoro 150 ljudi. Nekoliko tadžikistanskih državljana je uhapšeno zbog navodne umešanosti u napad.

Masakr je pokrenuo antimigracionu kampanju tokom kojih su desetine hiljada ljudi iz centralne Azije deportovane ili im je zabranjen ulazak u Rusiju, dok su mnogi drugi prijavili, kako su naveli, ksenofobne napade.

Prošlog meseca, desetine migranata iz Tadžikistana izjavile su da su ih ruske vlasti držale na moskovskom aerodromu Žukovski više od nedelju dana. Na snimku koji je dobio RSE, desetine muškaraca vide se zaključane u sobi prepunoj gvozdenih kreveta na sprat, sličnih zatvorskim.

Čini se da se vlasti tu nisu zaustavile.

Deca migranata iz Centralne Azije su sada takođe na meti.

Jedna tadžikistanska učenica je nedavno izbačena iz škole u Moskvi. Zvanični razlog je bio da su se roditelji učenice vratili u Tadžikistan, iako i dalje žive u ruskoj prestonici.

"Njeni roditelji tamo rade", rekla je za Tadžikistanski servis RSE Ahlija, rođaka učenice. "Ali u dokumentima koje su predstavili piše da im se mesto boravka promenilo. Izbacili su je iz škole i bili smo primorani da je dovedemo (u Tadžikistan)".

Više od 3.700 školaraca koji su ranije učili u ruskim školama primorani su da se vrate u Tadžikistan, rekao je za RSE zvaničnik tadžikistanskog Ministarstva prosvete.

Vlasti su uvele nova, stroža pravila za prijem dece migranata u ruske škole. Sada moraju da polože rigorozan test jezika i dokažu svoj legalni status u Rusiji.

Ajgul, koja već deceniju živi u Moskvi, rekla je za Kirgistanski servis RSE da njena ćerka ne ide u školu pošto nije položila novi jezički test. Može ponovo polagati test za tri meseca.

"Ne znamo zašto to rade. U stvari, ima mnogo dece koja su pala na ispitu. Mnogi su zabrinuti", rekla je Ajgul.

Oko 87 odsto dece migranata koja su se prijavila za pohađanje ruskih škola tokom ove školske godine je odbijeno, navela je ruska Federalna služba za praćenje obrazovanja i nauke, poznata kao Rosobrnadzor, u izveštaju objavljenom 11. septembra.

Rosobrnadzor je saopštio da je manje od 3.000 dece – ili oko 13 odsto prijavljenih – položilo obavezan test ruskog jezika.

Ruski zvaničnici su u avgustu rekli da je došlo do značajnog pada broja dece migranata upisanih u ruske škole za tekuću školsku godinu.

Nursultan Karabajev, stručnjak za imigraciju iz Kirgistana, rekao je da su nova pravila i ograničenja za decu migranata radnika deo širih mera protiv ljudi iz zemalja centralne Azije.

"Rusija ima za cilj da smanji broj migranata, (posebno) migranata koji dolaze sa svojim porodicama", rekao je on za Kirgistanski servis RSE. "Ne vidim nikakav drugi cilj."