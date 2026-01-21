Pod pritiskom sankcija, Rusija ponovo aktivira putničke avione ukrajinskog dizajna i iz sovjetskog doba

Rusija vraća avione koji su bili povučeni iz upotrebe nazad u saobraćaj, usljed sankcija koje su ograničile sposobnost zemlje da održava svoju putničku flotu. Među avionima koji se ponovo aktiviraju nalazi se i avion ukrajinskog dizajna koji je ranije bio prizemljen zbog sigurnosnih problema. Proruski medij Izvestija izvijestio je 19. januara da će ruske aviokompanije tokom 2026. godine "reaktivirati" 12 aviona. Prema navodima iz izvještaja, deset aviona je već isporučeno aviokompanijama kako bi se ublažio pad broja raspoloživih letjelica, "koji je dodatno pogoršan sankcijama". Sankcije uvedene nakon potpune invazije Moskve na Ukrajinu spriječile su Rusiju da kupuje avione ili dijelove zapadne proizvodnje. Oko 75 posto ruske komercijalne avio-flote izgrađeno je u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji ili Kanadi.

Među avionima koji se vraćaju u upotrebu nalazi se i jedan Antonov AN‑148, mlazni avion ukrajinskog dizajna koji je u Rusiji bio prizemljen od 2018. godine, nakon nesreće u februaru te godine u kojoj je poginula 71 osoba. Nakon te nesreće, cijela ruska flota od više od dvadesetak ovih aviona povučena je iz saobraćaja, a u maju iste godine Kuba je zabranila svojoj nacionalnoj aviokompaniji da leti verzijom tog istog aviona.

Ostali avioni koji se vraćaju u komercijalnu upotrebu su Iljušin Il‑96 i Tupoljev Tu‑204/214 srednjeg dometa. Oba aviona obavila su svoje prve letove u posljednjim godinama Sovjetskog Saveza. Tupoljevljev putnički avion trenutno koriste nacionalni avioprijevoznici Sjeverne Koreje i Kube, koji su pogođeni sankcijama, kao i ruska aviokompanija Red Wings. Jedna verzija dugolinijskog putničkog aviona Iljušin koristi se kao predsjednički avion Vladimira Putina. Ostali modeli Tu‑204/214 koriste se u floti kubanske nacionalne aviokompanije i jedne ruske zračne teretne kompanije.