Rusija optužuje SAD da pomaže IDIL

Piše: Carl Schreck (Priredio: Dragan Štavljanin)

Ruska armija je objavila "neoborive dokaze", kako ih je nazvala, da Vašington obezbeđuju pokriće Islamskoj državi Iraka i Levanta (IDIL) kako bi ova ekstremistička organizacija promovisala "američke interese".

Međutim, problem je sa slikama koje je zvanična Moskva prezentirala u utorak kao dokaz za svoje optužbe. Jedna je uzeta iz video igre, a druga je stari snimak iz Iraka.

Optužbe Ministarstva odbrane Rusije objavljene su na društvenim mrežama nakon izveštaja BBC-a prema kojem je koalicija predvođena Sjedinjenim Državama dozvolila borcima IDIL-a da napuste grad Raku u istočnoj Siriji.

Rusko ministarstvo je optužilo na Fejsbuku međunarodnu koaliciju da je na sličan način dopustila islamističkim militantima da se povuku iz grada Albu Kamal, te da je ometala ruske napade na snage IDIL-a.

Uz saopštenje na Tviteru postavljeno je i nekoliko snimaka, kako rusko ministarstvo navodi, vozila sa islamističkim ekstremistima koji napuštaju Albu Kamal na sirijsko-iračkoj granici 9. novembra.

Međutim, korisnici Tvitera, uključujući istraživačke grupe "Conflict Intelligence Team" (CIT) i "Bellingcat", ističu da se nešto ne uklapa, odnosno da nije logično u tvrdnji zvanične Moskve.

Jedan od snimaka je identičan onome iz promotivnog videa od pre dve godine za video igru "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".

Istraživački iz "Conflict Intelligence Team" su takođe utvrdili da su drugi snimci, koje je prikazalo rusko ministarstvo, uzeti iz videa Ministarstva odbrane Iraka na kojima su prikazane operacije protiv IDIL-a u blizini Faludže 2016. godine.

Rusko ministarstvo je nakon toga izbrisalo postove na engleskom jeziku i na Fejsbuku i na Tviteru, na kojima su pomenuti snimci, ali je simulacija iz video igre prethodno prikazana na ruskoj državnoj televiziji.

Kasnije tokom dana u utorak, Ministarstvo odbrane u Moskvi je zamenilo saopštenje na ruskom sa drugim na engleskom u kome se takođe navode "neoborivi dokazi" da Sjedinjene Države "pokrivaju" jedinice IDIL-a kako bi "obnovile borbenu sposobnost, pregrupisale i upotrebile ih za promociju" američkih interesa na Bliskom istoku.

Komentari ispod objave ruskog ministarstva na Fejskubu, na kojima nema originalnih video snimaka, često su zajedljivi i jetki.

"Hej, ljudi, koji formular treba da popunim kako bih vratio pare od poreza koji sam platio a koje su slučajno potrošene da bi Ministarstvo moglo da se igra na AC-130 simulatoru?", napisao je jedan čitalac.

Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo u utorak veče da istražuje "građansko lice" zaposleno u jednom od njegovih departmana koje je "pogrešno dodalo" slike uz saopštenje.

Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio u utorak da Moskva ima "mnogo pitanja" oko posvećenosti SAD-a da pobedi militante IDIL-a u Siriji, ukazujući na "američke pokušaje da poštede teroriste" u Albu Kamalu i Raki.

Bekstvo iz Rake

U izveštaju BBC-a se navodi da je islamističkim militantima omogućeno povlačenje iz Rake na osnovu sporazuma "lokalnih lidera na terenu", te da zapadni zvaničnici nisu "aktivno" učestvovali u tim razgovorima.

"To seže do srži naše strategije: 'od strane, sa i preko' lokalnih lidera na terenu. To zavisi od Sirijaca – oni se bore i stradaju, oni treba da donose odluke o operacijama", naveo je BBC izjavu portparola koalicije predvođene SAD-om Rajan Dilon (Ryan Dillon).

"Njuzvik" (Newsweek) je preneo izjavu iz međunarodne koalicije da nije "sklapala dogovore sa teroristima", odbacujući navode BBC-a da je bila uključena u "tajne sporazume" sa militantima IDIL-a.

Koalicija je saopštila prošlog meseca da je postignut dogovor da se evakuišu civili iz Rake, dodajući da se iz njega "isključuju strani (IDIL) teroristi".

"Mi ne odobravamo bilo kakav aranžman koji bi omogućio (IDIL) teroristima da pobegnu iz Rake bez suočavanja sa pravdom i onda se pojave na nekom drugom mestu", izjavio je tada direktor operacija međunarodne koalicije američki general Džonatan Braga (Jonathan).