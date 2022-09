Spas za divlje konje Rumunije

Ograđeni prije gotovo deset godina u kontroverznom pokušaju da se unaprijedi rast mladica topole i da se na drugi način zaštite ekosistem i podstakne turizam, stotine konja spriječeno je da dođu do jezera Merhei, samo nekoliko kilometara zapadno. Ili da dođu do bilo kojeg drugog izvora vode.

Opasnost u kojoj su se našli konji naglašava razorne efekte suše i ekstremnih temperatura na zemlje poput Rumunije koje uveliko zavise o ekosistemu delte rijeke Dunav i drugim plovnim putevima za turizam i trgovinu, dok stručnjaci i aktivisti pozivaju na mjere za suzbijanje klimatskih promjena koje je izazvala ljudska vrsta

Konji Letee

Nastali miješanjem stoljećima starih divljih populacija konja sa onima koji su dolazili s napuštenih farmi nakon pada komunizma, konji delte Dunava među posljednjim su neukroćenim kopitarima na evropskom kontinentu.



Njihov broj posljednjih decenija narastao je, a procjene su u do nekih 4.000 do 5.600 između riječnih rukavaca Sulina i Čilija uz Dunav. To je podstaklo i upozorenja da prekomjerna ispaša ovolikog broja konja ugrožava floru u delti iz UNESCO svjetske baštine, čije vode teku u Crno more.