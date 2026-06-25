Rubio završio turneju po Zaljevu uz poruke uvjeravanja saveznika u regionu

Američki državni sekretar Marco Rubio završio je trodnevnu turneju kroz Perzijski zaljev 25. juna porukama usmjerenim na uvjeravanje saveznika Washingtona u regionu, potvrđujući namjeru u nastavak diplomatije s Iranom i insistirajući na slobodnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz.

Govoreći nakon ministarskog sastanka Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja (GCC) u Bahreinu, Rubio je nastojao ublažiti zabrinutosti zbog novog američko-iranskog okvira, insistirajući da će regionalni partneri biti informisani „na svakom koraku“ kako pregovori budu napredovali.

Prvo putovanje američkog državnog sekretara u Zaljev od potpisivanja privremenog američko-iranskog sporazuma prošle sedmice, naglasilo je i krhkost predloženog mirovnog procesa i nelagodu među arapskim saveznicima koji se još oporavljaju od iranskih napada tokom rata.

"Važno je ukazati na nekoliko stvari koje su nam prioritet. Iako želimo sporazum, ne želimo sporazum po svaku cijenu. Želimo dobar sporazum", rekao je Rubio tokom sastanka GCC-a — koji čine Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE).

"Želimo osigurati da se (u) svim odlukama koje se donose tokom ovog pregovaračkog procesa uvijek uzimaju u obzir interesi naših partnera i saveznika u regionu", rekao je Rubio.

Rubijeva centralna poruka tokom turneje po Zaljevu bila je uvjeravanje: svako konačno razumijevanje s Teheranom moralo bi se baviti ne samo nuklearnim pitanjima, već i iranskom mrežom posrednika, balističkim raketnim aktivnostima i prijetnjama pomorskom saobraćaju.

Obraćajući se novinarima u Manami, Rubio je rekao da će se u svim većim pregovorima morati riješiti iranska podrška oružanim grupama širom regiona.

"Kada, na primjer, dajete novac Hezbolahu da djeluje kao rival suverenoj vladi Libana, vi se miješate u njihovu politiku. Kada sponzorišete milicije u Iraku, miješate se u Irak. Kada sponzorišete Hamas ili Hutije, ili bilo koga drugog, miješate se u suverenitet tih zemalja", rekao je Rubio.

Dodao je: "Nećete imati mir i stabilnost u ovom regionu sve dok postoje nedržavni akteri koji djeluju unutar granica suverenih država i koje finansira Iran."

Ovi komentari su se odnosili na jedan od najvećih strahova zaljevskih država: da bi Washington mogao postići suženi nuklearni sporazum, dok bi ih ostavio izloženima obnovljenom posredničkom ratovanju.

Memorandum o razumijevanju (MOU) koji su potpisali američki predsjednik Donald Trump i njegov iranski kolega Masud Pezeshkian ne spominje posredničke snage poput Hutija u Jemenu ili Hezbollaha u Libanu. Također ne spominje iranski program balističkih raketa.

Plovidba kroz Hormuz je ključna

Jedan problem koji je Rubio stavio iznad svih ostalih tokom svoje turneje bio je Hormuški moreuz.

"Jedna stvar koja je bila vrlo jasna jeste da postoji nulta podrška, nulta podrška među zaljevskim zemljama za bilo kakvu vrstu taksi ili naknada ili bilo čega što bi naplaćivalo korištenje međunarodnih voda", rekao je Rubio.

Kasnije je pooštrio to upozorenje. "Ako naplaćujete novac za korištenje moreuza, mi to nećemo podržati, nećemo tolerisati, nećemo dozvoliti."

Rubio je više puta odbacio pokušaje da se razlikuje između "naknada" i "putarina".

"Možete to zvati naknadom, možete to zvati putarinom, zovite kako hoćete. Ako naplaćujete novac za korištenje moreuza, mi to nećemo podržati."

Memorandum predviđa da će Iran uložiti "najbolje napore" da osigura prolaz bez naplate kroz moreuz "samo 60 dana", dok se ne postigne konačni sporazum.

Od potpisivanja, iranski zvaničnici su više puta izjavili da će Iran naplaćivati "uslužne naknade" za prolazak plovila. Napori da se uspostavi iranska kontrola nad moreuzom nastavljeni su 25. juna, kada je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio da plovila mogu prolaziti samo kroz iranske vode, a ne južnom rutom kroz omanske vode koju je Washington ohrabrivao za korištenje u pomorskom saobraćaju.

Prikrivena prijetnja plovidbi odbačena je od strane Rubija, koji je rekao novinarima da će Washington procjenjivati Iran ne po retorici, već po tome da li se plovidba nastavlja bez prekida.

"Ono što nas zanima jeste da li se brodovi kreću", rekao je Rubio. "Ako se brodovi kreću kako bi trebali, to je ono prema čemu ćemo suditi."

Ali je dodao upozorenje: "Ako to stane, onda ćemo imati problem."

Za sada je pomorski saobraćaj naglo porastao od potpisivanja memoranduma, iako je i dalje znatno ispod nivoa prije rata.

Kpler, kompanija za analizu tržišta roba, zabilježila je 70 prolazaka u oba smjera 24. juna, što je najviše od 1. marta. Istog dana, kompanija za pomorsku analitiku Windward zabilježila je povećanje saobraćaja kroz moreuz od 48 posto.

Rubijeva retorika prema Iranu ostala je tvrda čak i dok diplomatija napreduje.

Na pitanje RSE šta bi Washington učinio ako Iran odbije američke uslove u vezi s Hormuzom ili nuklearnim ograničenjima, Rubio je naglasio da je administracija i dalje posvećena pregovorima.

Ali je dodao i upozorenje. "Ako to ne uspije, predsjednik zna koje su njegove opcije."