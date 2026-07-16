SAD usmjerava antiterorističke napore prema krajnje ljevičarskim grupama, kaže Rubio

Američki državni sekretar Marco Rubio pozvao je 16. jula na jačanje međunarodne suradnje u borbi protiv onoga što naziva "krajnje ljevičarskim terorizmom", tvrdeći da je nasilje povezano s krajnjom ljevicom godinama bilo zanemarivano.

Otvarajući konferenciju u Washingtonu o političkom terorizmu, kojoj prisustvuju predstavnici više od 60 zemalja, Rubio je rekao da je prijetnja islamističkog ekstremizma danas "ozbiljno umanjena" zahvaljujući međunarodnoj suradnji, ali da postoji "slijepa tačka" kada je riječ o nasilju krajnje ljevice.

Konferenciju pod nazivom "Ministarski sastanak o ponovnom usponu političkog terorizma" organizirao je američki State Department, navodeći u saopćenju da joj je cilj jačanje međunarodne koordinacije, razmjene informacija i suradnje policijskih i sigurnosnih agencija u odgovoru na ono što Washington opisuje kao rastuću prijetnju krajnje ljevičarskog terorizma.

"Moramo identificirati i mapirati ovu prijetnju te obnoviti našu antiterorističku arhitekturu kako bismo je porazili", rekao je Rubio.

Prema njegovim riječima, krajnje ljevičarske grupe predstavljaju transnacionalnu prijetnju te djeluju preko državnih granica.

"Ili ćemo surađivati preko naših granica ili će teroristi nastaviti iskorištavati praznine među njima", rekao je.

Rubio je naveo da je SAD od novembra prošle godine četiri evropske organizacije označio kao strane terorističke organizacije te ponudio nagrade do 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do otkrivanja njihovih izvora financiranja.

"Sjedinjene Države grade infrastrukturu, partnerstva i strategiju kako bi porazile pošast krajnje ljevičarskog terora", rekao je Rubio u svom govoru.

Dodao je da pojedine krajnje ljevičarske grupe surađuju s državama neprijateljski nastrojenim prema Sjedinjenim Državama, navodeći iranske posredničke mreže i Kubu.

Predsjednik Donald Trump borbu protiv krajnje ljevičarskih grupa postavio je među prioritete svoje administracije.

Tokom predizborne kampanje 2024. godine obećao je da će poduzeti mjere protiv grupa koje optužuje za poticanje političkog nasilja.

Organizacije za zaštitu građanskih sloboda, uključujući Američku uniju za građanske slobode (ACLU), upozorile su da bi proglašavanje organizacija "krajnje ljevičarskim terorističkim grupama" moglo dovesti do targetiranja zakonitih protesta i političkih protivnika, a ne stvarnih sigurnosnih prijetnji, javio je Reuters.