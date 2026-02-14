Rubio umirio Evropu, ali upozorenja ostaju

U sali ispunjenoj političkim i vojnim liderima iz cijele Evrope i šire, američki državni sekretar Marco Rubio održao je govor koji je uspio postići dvije stvari odjednom: umiriti zabrinute saveznike i uputiti oštar poziv na promjene.

Nakon mjeseci neizvjesnosti oko kursa Washingtona pod predsjednikom Donaldom Trumpom – te uz još svježa sjećanja na prošlogodišnji konfrontacijski ton JD-a Vancea – olakšanje se moglo jasno primijetiti u prostoriji.

"Gotovo se mogao čuti uzdah", rekao je jedan visoki evropski diplomata za RSE nakon govora. "Sadržaj je žestok. Ali ton? To je ono što je važno."

"Dijete Evrope"

Rubio je više puta naglasio američku vezanost za Evropu, opisujući Sjedinjene Države kao duhovno i kulturno povezane s kontinentom. "Mi ćemo uvijek biti dijete Evrope", rekao je, ukazujući na zajedničku istoriju, jezik, vjeru i žrtvu.

Nesuglasice je predstavio ne kao ukore, već kao izraz brige. Ako SAD ponekad zvuče "direktno i hitno", rekao je, to je zato što "nam je duboko stalo – do vaše budućnosti i naše". Amerika želi snažnu Evropu, dodao je, jer je evropska sudbina neraskidivo povezana s američkom nacionalnom sigurnošću.

Kako bi naglasio civilizacijsku povezanost, Rubio je evocirao niz evropskih kulturnih velikana – Mozarta, Beethovena, Dantea, Shakespearea, Michelangela, Da Vincija – uz The Beatlese i The Rolling Stonese, te znamenitosti poput Sikstinske kapele i Katedrale u Kelnu. Oni, rekao je, svjedoče ne samo o veličini prošlosti, već i o obećanju budućnosti.

Rubijev pristup očito je naišao na odobravanje. Državni sekretar dobio je dugotrajan aplauz i djelomične ovacije – što je, primijetilo je više učesnika, izrazit kontrast prijemu koji je prošle godine dočekao Vancea.

Govoreći u kasnijoj sesiji pitanja i odgovora na sigurnosnoj konferenciji, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: "Bila sam veoma ohrabrena obraćanjem državnog sekretara. Mi ga poznajemo. On je dobar prijatelj i snažan saveznik. Znamo da neki u administraciji imaju oštriji ton o ovim temama."

"Opasna iluzija"

Ipak, ispod toplog tona krila se oštra kritika.

Prisjećajući se istorije konferencije, osnovane 1963. na vrhuncu Hladnog rata, Rubio je evocirao vrijeme kada je "hiljadugodišnja zapadna civilizacija visila o koncu". Zapad je pobijedio, rekao je – ali je pogrešno protumačio vlastiti trijumf.

"Euforija tog trijumfa dovela nas je do opasne iluzije", ustvrdio je: iluzije da je istorija završena, da će se liberalna demokratija neizbježno širiti i da će trgovina i globalna pravila zamijeniti nacionalne interese i granice.

Rubio je rekao da je ta vizija ignorisala "ljudsku prirodu" i lekcije stečene kroz milenije. Dovela je do deindustrijalizacije, prepuštanja suvereniteta međunarodnim institucijama i, kako je naveo, "neviđenog talasa masovnih migracija" koji prijeti društvenoj koheziji.

Američki državni sekretar pažljivo je naglasio da to nisu isključivo evropski propusti, već zajedničke greške Zapada. "Te greške smo napravili zajedno", rekao je, i "zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo s tim činjenicama i krenemo naprijed".

Migracije, industrija i suverenitet

Rubio je ustvrdio da deindustrijalizacija "nije bila neizbježna", nego rezultat političkih odluka utemeljenih na, kako je rekao, posthladnoratovskoj "iluziji". Kritizirao je ono što je nazvao dogmatskom slobodnom trgovinom, koja je ispraznila industrije i dala prednost rivalima.

Govoreći o migracijama, odbacio je ideju da je kontrola granica ksenofobna. Ponovno uspostavljanje kontrole nad nacionalnim granicama, rekao je, "osnovni je čin nacionalnog suvereniteta". Neuspjeh u tome, upozorio je, predstavlja "hitnu prijetnju tkivu naših društava".

Također je kritikovao određene ekološke politike, rekavši da su nastojanja da se "udovolji klimatskom kultu" osiromašila zapadna društva, dok konkurenti i dalje koriste fosilna goriva.

Nekoliko evropskih zvaničnika u privatnim razgovorima nije krilo nelagodu zbog takvog načina izražavanja, ali su priznali da će šira poenta imati odjeka među dijelovima njihovih domaćih biračkih tijela.

"On opisuje rasprave koje već vodimo kod kuće", rekao je jedan diplomata iz Zapadne Evrope. "Razlika je u tome što on poručuje: prestanite upravljati padom i počnite ga preokretati."

Nema interesa za "kontrolisani pad"

Rubio je insistirao da Washington ne želi oslabiti saveze, već "oživjeti staro prijateljstvo". Sjedinjene Države ne žele saveznike koji "racionaliziraju nefunkcionalni status quo", rekao je, nego partnere spremne da ponovo izgrade snagu.

Pad, tvrdi on, predstavlja izbor. Baš kao što je Zapad odbacio fatalizam nakon Drugog svjetskog rata, mora ga odbaciti i danas. Sjedinjene Države "nemaju nikakav interes da budu pristojni i uredni upravitelji zapadnog 'kontrolisanog pada'."

Ta rečenica izazvala je jednu od najjačih reakcija u sali.

"On nas izaziva", rekao je jedan visoki diplomata iz Sjeverne Evrope. "Ali u taj izazov uključuje i sebe. To je razlika."

UN, Ukrajina i teška pitanja

Rubio je takođe pozvao na reformu — ne demontažu — međunarodnih institucija, uključujući Ujedinjene narode, za koje je rekao da imaju "ogroman potencijal", ali da nisu uspjeli riješiti sukobe poput onih u Ukrajini i Gazi.

"U savršenom svijetu", rekao je, diplomatija i rezolucije bi bile dovoljne. "Ali mi ne živimo u savršenom svijetu."

Govoreći o Ukrajini, Rubio je rekao da su se pitanja koja je potrebno riješiti kako bi se okončao rat "suzila" — ali na "najteža pitanja na koja se mora odgovoriti". Naveo je da će Washington nastaviti provjeravati da li je Moskva zaista ozbiljna u pogledu pregovora, uz održavanje sankcija i vojne podrške Kijevu. Pravedan i održiv sporazum postignut pregovorima ostaje cilj, dodao je.

U kratkoj sesiji pitanja i odgovora nakon govora, Rubio je bio oprezan u odgovoru na pitanje da li je Rusija istinski zainteresirana za mir: "Oni kažu da jesu." SAD, rekao je, nastaviće ispitivati koji bi uslovi mogli biti prihvatljivi objema stranama.

Govoreći o Kini, priznao je da se interesi SAD-a i Kine "često neće poklapati", ali je naglasio važnost upravljanja razlikama i izbjegavanja sukoba.

Rubijevom obraćanju uslijedili su komentari kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija, koji je branio multilateralizam i upozorio protiv blokovskih podjela — naglašavajući geopolitički značaj debate.

Ipak, upravo je Rubio dominirao razgovorima u hodnicima konferencije.

Poruke o suverenitetu, granicama, industriji i reformama odjekivale su temama odavno povezanim s Trampovim političkim pokretom.

Ipak, prenoseći te poruke kroz isticanje zajedničkog naslijeđa i zajedničkih žrtava, Rubio je postigao znatno drugačiji ton od ranijih američkih nastupa.

"Nije ublažio suštinu", rekao je jedan visoki zvaničnik EU. "Ali jeste ublažio način na koji ju je iznio. A to olakšava slušanje."

Za sada, čini se, Washingtonovi saveznici osjećaju određenu sigurnost u tome da otvoren govor ne mora značiti i narušene odnose.