Sud podijelio milionske obaveze između državne i entitetske televizije u BiH

Viši privredni sud u Banjaluci donio je presudu da entitetski javni emiter Republike Srpske (RTRS) mora isplatiti Radio Televiziji Bosne i Hercegovine (BHRT) 7,83 miliona maraka (oko 4 miliona evra), potvrđeno je iz tog suda za Radio Slobodna Evropa 27. maja.

Presudom, koja je donesena 12. maja, BHRT istovremeno mora entitetkom emiteru platiti oko 9,4 miliona maraka (oko 4,8 miliona evra) glavnog duga i više od 8,2 miliona maraka kamata (oko 4,2 miliona evra).

Ova presuda dio je dugogodišnjeg spora između dva javna emitera zbog raspodjele novca od RTV takse i drugih međusobnih potraživanja.

Time je, kako su naveli iz Suda za Radio Slobodna Evropa, odbijena žalba BHRT-a, a djelimično uvažena žalba RTRS-a, čime je u najvećem dijelu potvrđena ranija presuda Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

RTRS je obavezan da BHRT-u isplati 7,83 miliona maraka za prikupljenu RTV taksu iz perioda 2013. i 2014. godine, uz kamatu koja teče od decembra 2017. godine do isplate.

U odgovoru za RSE, međutim, nije preciziran iznos kamate.

S druge strane, BHRT mora RTRS-u platiti oko dva miliona maraka (oko jedan miliona evra) za prihode od marketinga, uz oko 844 hiljade maraka kamata (oko 432 hiljade evra), koje će dodatno rasti do konačne isplate.

Najveći dio obaveze odnosi se na dug za korištenje fiksnih radio veza, 7,39 miliona maraka (oko 3,78 miliona evra), na koji je obračunata i kamata u istom iznosu, odnosno još 7,39 miliona maraka (oko 3,78 miliona evra).

BHRT je dodatno obavezan da RTRS-u plati i oko 120 hiljada maraka sudskih troškova (oko 61 hiljadu evra).

U pokušaju da izađe iz višegodišnje finansijske krize, BHRT kroz više od deset sudskih postupaka potražuje više od 100 miliona maraka (oko 50 miliona evra) od RTRS-a.

Sporovi su uglavnom vezani za raspodjelu prihoda od RTV takse, koju su građani obavezni plaćati u iznosu od 7,5 maraka (oko četiri evra) mjesečno.

Prema zakonu, entitetski emiteri, RTRS i Radio televizija drugog entiteta, Federacije BiH, dužni su dio prikupljenih sredstava uplaćivati državnom javnom servisu BHRT-u.

Međutim, ovaj model u praksi nikada nije u potpunosti zaživio, a BHRT od 2017. godine ne dobija sredstva od RTRS-a, što je dovelo do ozbiljnih finansijskih problema, dugovanja i čak povremenih prekida programa.

Ustavni sud BiH je u martu prošle godine potvrdio pravo BHRT-a na dio RTV takse prikupljene u Republici Srpskoj, nakon čega su nižim sudovima naložena nova odlučivanja u skladu s tim stavom.

U međuvremenu, početkom aprila 2026. godine Viši privredni sud u Banjaluci donio je još jednu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati oko 5,4 miliona maraka (oko 2,76 miliona evra), takođe po osnovu dijela RTV takse.

Iako pojedinačne presude idu u korist BHRT-a kada je riječ o naplati RTV takse, ukupni odnosi između dva emitera ostaju neriješeni zbog paralelnih tužbi i velikih međusobnih potraživanja.

Finansijska stabilnost BHRT-a već godinama je pod pritiskom, a rješavanje ovih sporova smatra se ključnim ne samo za opstanak državnog emitera, već i za funkcionisanje cijelog javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini.