Rat udžbenicima zbog opsade i genocida

Buru reakcija u Bosni i Hercegovini je izazvala nedavna izjava ministra prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) Dane Maleševića koji je kazao da će na teritoriji tog entiteta biti zabranjeni udžbenici iz Federacije BiH ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici.

Isto to još kategoričnije je ponovio entitetski predsjednik Milorad Dodik, koji se pozvao na smjernice za pisanje i ocjenu udžbenika donesene prije skoro 12 godina. Dok roditelji djece Bošnjaka negativno reaguju na takve izjave, analitičari poručuju da je vrijeme za kompromis o učenju istorije 90-ih godina.

Prema onome što se do sada moglo čuti u 22 škole u RS-u, djeci Bošnjaka neće biti dozvoljeno da uče iz knjiga istorije koje su pisane prema planu i programu Federacije BiH. U tim udžbenicima osnovci bi trebali da uče o opsadi Sarajeva i o genocidu u Srebrenici, što je za predsjednika RS-a neprihvatljivo.

"Nemoguće je da ovdje budu u upotrebi udžbenici iz Federacije u kojim piše da su Srbi napravili genocid i da su držali pod opsadom Sarajevo. To nije tačno i to se neće ovdje izučavati – svidjelo se to kome ili ne", kazao je Milorad Dodik.

Dodik se poziva na Okvirni sporazum koji su 2002. godine potpisali entitetski ministri obrazovanja Mujo Demirović i Gojko Savanović, ali i na smjernicame za pisanje i ocjenu udžbenika istorije, koje je 2005. donijela multinacionalna komisija, po preporukama UNESCO-a i Vijeća Evrope.

U njima se, između ostalog, navodi da sporna pitanja trebaju biti objašnjena na način koji ne vrijeđa, te uvažava osjećanja konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.

"Kontroverzne teme trebaju biti navedene u udžbenicima, kako bi bile otvorene za diskusiju. Navesti da postoje različite interpretacije istih istorijskih događaja, uz obavezno navođenje različitih istorijskih izvora. Jezik koji se koristi u udžbenicima treba biti oslobođen termina i definicija koji navode na mržnju i stvaraju sliku neprijatelja", piše, između ostalog, u ovom dokumentu.

S druge strane, politički predstavnici Bošnjaka u RS-u tvrde da vlasti tog entiteta već dugo ne poštuju Okvirni sporazum. Objašnjavaju da u školama u RS-u djeci Bošnjaka nije bilo omogućeno da uče nacionalnu grupu predmeta niti svoj jezik.

Ti problem već godinama su vidljivi u školama u Konjević Polju i Vrbanjcima. Iz tih škola su roditelji bošnjačke nacionalnosti ispisivali svoju djecu upravo zbog toga.

U Konjević Polju djeca već nekoliko godina idu u improvizovanu školsku ustanovu u susjednoj Novoj Kasabi, na instruktivnu nastavu koja je za njih organizovana prema nastavnom program Kantona Sarajevo.

Jedan od roditelja Muhizin Omerović, na najave predsjednika RS-a da udžbenici iz Federacije neće u drugi bh. entiet, kaže da su za njih ovakve reakcije očekivane i da nisu iznenađeni njima.

"Naša djeca idu na instruktivnu nastavu koja je po planu i programu Kantona Sarajevo, koji je u jednu ruku najprihvatljiviji za sve. Tako da sve ono što budu izučavala djeca u Sarajevu izučavaće i naša djeca", kaže Omerović.

Povod za reakciju iz Banjaluke, najprije entitetskog ministra prosvjete, a zatim i Milorada Dodika, bila je upravo najava iz Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo da će u udžbenike istorije uvesti lekcije o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva.

Još jedan roditelj Munir Habibović, koji je i član Savjeta roditelja Prve osnovne škole Srebrenica, kaže da su u priči o obrazovanju djece Bošnjaka u RS-u najprije zakazali političari na državnom nivou.

"Dodik, kao i obično, ore i proba čovjek da ore dokle može, čeka da mu neko kaže dokle je međa. Međutim, od naših političara mu niko ne staje na put i on će to provoditi sve dokle može", dodaje Habibović.

Direktor pedagoškog zavoda RS-a Predrag Damjanović tvrdi da je u samo dvije škole u tom entitetu u Kozarcu i Srebrenici Ministarstvo prosvjete odobrilo izučavanje nacionalne grupe predmeta po planu i programu Federacije BiH. Po tom planu, ali bez zvaničnih dozvola, radi se u još 19 škola, tvrdi on.

"Prilikom uvida smo utvrdili da se koriste udžbenici iz susjednih kantona sa uvredljivim sadržajem", ocjenjuje Damjanović.

Psiholog iz Banjaluke Srđan Puhalo kaže da ova situacija pokazuje da je došlo vrijeme da odgovorni trebaju da počnu razgovarati o tome šta mogu sva djeca u Bosni i Hercegovini izučavati o događajima iz devedesetih godina.

"I o opsadi Sarajeva i o genocidu u Srebrenici i o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) i njenim zločinima nad Srbima i o Jasenovcu, bilo toga ili ne u udžbenicima istorije učiće od svojih roditelja ili na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, konsenzus i svijest ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece da je potrebno nešto uraditi jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju", zaključuje Puhalo.