Kosovska 'prava' Republike Srpske

Po ko zna koji put, Milorad Dodik je ponovio kako se zalaže za samoopredjeljenje Republike Srpske (RS), ali za razliku od dosadašnje uloge koju je imao kao predsjednik tog bh. entiteta, ovakav stav je ponovio u ulozi predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prilikom susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem tokom vikenda u Beogradu.

"Ja bih ponekad zamolio što se tiče i naših političkih prava u Republici Srpskoj, pravo na samoopredjeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je, naravno, logika i da se nama Srbima u RS-u i RS-u u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredjeljenje. Zamolio bih gospodina Vučića da se u nekim budućim političkim razgovorima ojača taj pristup, jer smatram da je to sasvim legitimno i legalno. Ne da bi se urušavao teritorijalni integritet BiH, nego jednostavno da srpski narod na tom prostoru ima pravo, kao što to isto pravo da se opredijele trebaju da imaju naši ljudi na sjeveru Kosova", rekao je Dodik.

Iako je u Beogradu predstavljen u ulozi predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, druga dvojica Kolektivnog šefa države tvrde da je Dodik mogao biti samo u privatnoj posjeti.

Šefik Džaferović, član bh. Predsjedništva u saopštenju za javnost je kazao da zagovaranje 'samoopredjeljenja Republike Srpske' i traženje podrške za to od predsjednika Srbije, predstavlja poziv na direktan nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, a time i mir u regionu.

"Nikakvog 'samoopredjeljenja' bilo koga u Bosni i Hercegovini ne može biti. Republika Srpska može biti jedino i isključivo multietnički bosanskohercegovački entitet", izjavio je Džaferović.

U istom tonu razmišlja i drugi član Predsjedništva BiH Željko Komšić koji je prokomentarisao molbu Milorada Dodiku upućenu Aleksandru Vučiću da ojača pristup samoopredjeljenja Republike Srpske.

"To je nemoguće, jer mu Vučić tu ne može pomoći. Tako nešto se, eventualno, može regulisati Ustavom BiH. Koliko je to realno očekivati da to neko prihvati i izglasa u Ustavu je, po meni, u domenu fantazije. Drugo, kada se ima u vidu kako je nastala Republika Srpska, a sigurno nije nastala demokratskim putem i izraženom voljom građana Bosne i Hercegovine, također je nerealno to očekivati", poručuje Komšić.

To da je Milorad Dodik zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg bh. Predsjedništva tokom posjete Beogradu se slaže i Željko Raljić, predsjednik Centra za slobodno novinarstvo.

"Milorad Dodik nastavlja da se igra, on je zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH tokom posjete Beogradu. Govorio je u ime Bosne i Hercegovine, jer on ne može pobjeći od te funkcije, a u stvari je konfrotirao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu", navodi Raljić.

Izjave predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dodatno je podgrijala i predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić tokom donatorske večere u okviru humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", koja je u nedjelju održana u Banjaluci.

"Otkada je naša odbojkaška reprezentacija krenula iz Banjaluke i imala pripreme u Republici Srpskoj, vratili smo se kao svetski šampioni. Mislim da je to primjer kako treba dalje da sarađujemo i kakve rezultate donosi to kada zajedno radimo", rekla je Brnabić.

Analitičari ocjenjuju kako izjave koje su se mogle čuti tokom vikenda ne doprinose dobrosusjedskim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, a neki navode i kako podsjećaju na politiku devedesetih godina prošlog vijeka.

"To što se desilo je samo nastavak politike što gore, to bolje. Od toga boljitka nema. Živimo to trideset godina i zbog toga mislim da bismo do sada trebali shvatiti da od politike devedesetih, da od ljudi koji su nastali na ideologiji i politici konflikta ne možemo očekivati ništa", kazao je Saša Janković koji je bio protukandidat Aleksandru Vučiću na posljednjim predsjedničkim izborima u Srbiji na sesiji Krug 99 u nedjelju u Sarajevu.

Mogu li se Bosna i Hercegovina i Srbija okrenuti budućnosti i kako izgraditi povjerenje ako se svako malo govori o samoopredjeljenju Republike Srpske na sastancima Dodik-Vučić, pitanja su kojima se dvije zemlje trebaju baviti u narednom periodu, kaže Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99. On dodaje i kako je to moguće samo uz potpuno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja.

"Mi nemamo svoje nacionalne poglavice koje bi se trebale miriti, mi imamo institucije koje moraju uspostavljati adekvatne odnose", ističe Kulenović.

Neki od analitičara navode i kako je Bosna i Hercegovina u stalnoj sredini, trpeći udare između zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca:

"Umjesto da radimo ozbiljne stvari, da se okrenemo jedni drugima, da vodimo unutrašnji bosanskohercegovački dijalog, mi moramo odgovarati na te nebuloze koje kontinuirano dolaze i od istočnih i od zapadnih susjeda", zaključuje Mulabegović.