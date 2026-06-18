Presuda za masakr u školi 'Ribnikar': Ocu 14 i po godina zatvora, majci dve godine i 11 meseci

Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na 14 godina i 6 meseci zatvora, a Miljanu Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora.

Presuda je doneta za roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" počinio masovno ubistvo.

Njemu nije moglo da se sudi jer je u to vreme imao manje od 14 godina.

Devetoro đaka i školskog čuvara je 3. maja 2023, u vreme nastave, ubio maloletni učenik te škole - pucajući na njih iz očevog pištolja. Ranio je petoro đaka i nastavnicu.

Ubijeni su: Mara Anđelković, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Sofija Negić, Andrija Čikić i Dragan Vlahović.

Tužilaštvo je tražilo maksimalne kazne za Vladimira i Miljanu Kecmanović.

Suđenje je ponovljeno zato što je Apelacioni sud u novembru 2025. godine usvojio žalbe odbrane i ukinuo osuđujući deo presude Kecmanovića zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Predmet je potom vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Vladimiru Kecmanoviću bio je produžen pritvor do donošenja nove presude, dok se Miljana Kecmanović branila sa slobode.

Vladimiru Kecmanoviću na teret se stavljaju teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović optužena za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Ponovljeni postupak protiv roditelja počeo je krajem januara 2026. godine i, na zahtev tužilaštva, bio je zatvoren za javnost radi zaštite interesa maloletnih lica i privatnosti oštećenih.

Iznošenje završnih reči, prema odluci suda, bilo je javno.