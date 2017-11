Presuda primjerena, suđenje nije pošteno

Presuda ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću u Haškom sudu očekivana je, prvi je komentar na doživotni zatvor za Mladića u Hrvatskoj.

"Smatramo da je, s obzirom na sve u čemu je sudjelovao Mladić i u čemu je taj udruženi zločinački pothvat poduzet u Bosni i Hercegovini i da je potvrđen genocid u Srebrenici, ova presuda, s obzirom na odredbe Statuta MKSJ, primjerena. Što se tiče nespominjanja vodstva Srbije, to se očito u ovoj presudi u ovom trenutku na žalost nije dogodilo", kaže premijer Andrej Plenković.

Predsjednik Vlade Hrvatske izražava žaljenje što Mladiću u Hagu nije suđeno i za brojne ratne zločine koje je počinio u Hrvatskoj.

"Presuda je očekivana i iskreno se nadam da će sud i u drugostupanjskom postupku potvrditi ovu presudu", ocjenjuje ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Presuda je očekivana i sve drugo bi bio međunarodni pravni skandal, navodi odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo.

Međutim, Nobilo upozorava da se u presudi, u okviru udruženog zločinačkog pothvata, više ne spominje Slobodan Milošević i više ne spominje međunarodni oružani sukob.

"Ako je to tako, to znači da je Haški tribunal nastojao ekskulpirati Srbiju od rata u Bosni i Hercegovini. Mi znamo po svim činjenicama da je JNA (Jugoslavenska narodna armija), u momentu kada je Milošević preuzeo kontrolu nad njom, faktički sve svoje naoružanje ostavila u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim zapovjednim kadrom, koji je nedvojbeno u strateškom, ali i operativnom smislu, bio koordiniran i dobivao zapovijedi iz Srbije", ukazuje Ante Nobilo.

Dakle, ispuštena je Srbija kao akter rata u Bosni i Hercegovini, što ne odgovara činjeničnom stanju, jer se, tvrdi Nobilo, Srbija u BiH ponašala isto kao i Hrvatska sa HVO-om (Hrvatsko vijeće obrane).

"U hrvatskim presudama imamo međunarodni oružani sukob. Ako ovdje nemamo međunarodni oružani sukob, onda to nisu ista mjerila. Onda to nije pošteno suđenje", ističe Nobilo.

"S obzirom na ono što se zna u javnosti, ova osuđujuća presuda je očekivana, opseg presude, dakle referiranje na genocid je sukladno presudi Međunarodnog suda pravde, dakle i to je očekivano. Za detaljnije komentare bi trebalo pročitati cijelu presudu i to me sasvim sigurno čeka", ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović.

"I ranije sam tvrdila da je za Mladića svaka kazna premalena", kaže za RSE bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.

"S obzirom na zločine koje je počinio, na umišljaj koji je pritom imao, na genocid kojeg je proveo, to je zapravo – ništa! Dakle, ne samo da je presporo, nego je bilo i nedostižno. Međutim, dijelovi presude će svakako biti važni i za konačno zatvaranje te velike knjige koja govori o ratu na ovim prostorima", ističe Kosor.

Za voditeljicu Centra za suočavanje s prošlošću Documenta Vesnu Teršelič, kazna doživotnog zatvora je očekivana.

"Ono što sada ostaje otvoreno je žalbeni postupak, ali i ponovljeni postupak za Stanišića (Jovica) i Simatovića (Franko) koji je počeo pred Međunarodnim mehanizmom i koji se, zapravo, tiče odluke o zajedničkom zločinačkom pothvatu i pitanja što će biti konačna slika. Tek nakon što i to suđenje završi, mi ćemo znati što je konačna slika Tribunala", zaključuje Teršelič.