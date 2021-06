Rasizam u sportu: Odbojkaški savez Srbije se izvinio za incident sa Tajlanđankama

Da li su rasistički ispadi pojedinih sportista i sportistkinja "nenamerni" ili "namerni" incidenti - pitanje je koje se aktuelizovalo nakon odbojkaške utakmice Srbije i Tajlanda, na kojoj je odbojkašica iz Srbije Sanja Đurđević posle osvojenog poena iskosila oči. Ovaj gest se smatra uvredljivim za osobe iz istočne Azije.

Utakmica je odigrana 1. juna u Italiji, a Odbojkaški savez Srbije (OSS) se istog dana izvinio zbog gesta.

"Da li je to bilo nepozvano? Da. Da li je to bio rasistički gest? Da. Ono što mi tvrdimo je da nije bilo namere ili zlobe. Ova mlada devojka nije shvatila težinu gesta. To je neprihvatljivo, slažemo se. Ali naše devojke nikako nisu rasisti. Iskreno se izvinjavamo", reagovao je OSS na društvenoj mreži Tviter (Twitter).

U reakciji se navodi i da se odbojkašica iz Srbije odmah izvinila celom timu Tajlanda.

"Želela je (Sanja Đurđević) samo da pokaže saigračima 'počnimo da igramo odbranu kao one (tim iz Tajlanda) sada', nije mislila ni na kakvo nepoštovanje", piše se u objavi.

U komentaru ovog događaja za Radio Slobodna Evropa (RSE), sportski novinar Boris Jovanović je rekao da je pitanje rasizma u sportu osetljiva tema i da veruje da ovo nije bio namerni incident.

"Treba im objasniti (reprezentaciji Tajlanda) da nije loše ništa mislila i svakako se izviniti da u nekom neznanju nije bilo loše namere, ali svakako će i oni prihvatiti to izvinjenje. To je normalno, to je sportski, to je na kraju ljudski, pre svega", rekao je Jovanović.

Da je bila u pitanju fudbalska utakmica, naveo je on, moglo bi da se govori i o svesnom činu rasizma, ali smatra da je odbojka miran sport.

"Veliko je pitanje u tom trenutku kada su ti misli u utakmici, u onom što treba da uradiš, da ti razmišljaš da ćeš na taj način da uvrediš protivnika. Pogotovo u odbojci koja je sport bez kontakta i generalno je sport u kome su igrači korektni", podvukao je Jovanović i dodao da nije video mnogo negativnih emocija na odbojkaškim utakmicama. Nije prvi put

Međutim, ovo nije prvi takav incident u odbojkaškom timu Srbije.

Slaveći plasman na Svetsko prvenstvo u Japanu 2017. godine, odbojkašice su posle utakmice na kojoj su se izborile za put u Japan pozirale na grupnoj fotografiji i tom prilikom napravile isti uvredljivi gest - iskosile su oči. Američki portal Hafington post je u svom izveštaju o tom događaju upozorio da se takvom gestikulacijom ismevaju ljudi azijskog porekla. Kako se navodi u tom izveštaju, sporna fotografija je tada postavljena na sajtu Svetske odbojkaške federacije (FIVB), ali je uklonjena, a FIVB je u izjavi za Hafington post navela da je organizacija svesna da je fotografija bila "kulturološki neosetljiva".

"FIVB ne odobrava postupke srpskog tima", odgovorila je tada FIVB, dodajući da će sarađivati sa Odbojkaškim savezom Srbije kako bi osigurao da igrači shvate da je njihovo ponašanje dovelo do neželjenih posledica i da se takve kulturno neosetljive akcije ne ponove.

U tekstu se podseća i da je argentinski fudbaler Ezekijel Laveci imao isti uvredljiv gest 2017. godine, posle čega se izvinio.

"Dobili smo instrukcije od zvaničnog fotografa i ja sam pokušao da napravim slike zanimljivim tako što sam pravio grimase, koje bi služile za zabavu", objasnio je Laveci u saopštenju tada svoj postupak. Prilikom susreta sa premijerom Kine, tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić, parafrazirao je proročanstvo Tarabića 2014. godine pokušavajući da opiše bliskost dve države. Tarabići su porodica iz sela Kremna na zapadu Srbije za čije se pretke iz 19. veka tvrdilo da imaju sposobnost predviđanja događaja.

"Bio je jedan čovek kod nas pre 200 godina, a bio je prorok, i nikada nije čuo za Kinu, ali je rekao: Doći će ljudi sa istoka – žuti ljudi i zavladaće svetom i piće vodu s reke Morave. To je srpska reka. Danas piju i još će da piju vodu i sarađuju", rekao je Nikolić tada.

I ova izjava naišla je na osude jer se nazivanje Azijaca "žutim ljudima" smatra rasizmom.

Rasizam u srpskom sportu

Jedan od najpoznatijih rasističkih incidenata nekog sportiste iz Srbije dogodio se na fudbalskoj utakmici Lacija i Arsenala u meču Lige šampiona 2000. godine. Fudbaler iz Srbije Siniša Mihajlović, koji je tada igrao za Lacio, izvređao je francuskog fudbalera Patrija Vijeru na rasnoj osnovi tokom meča, podsetio je sportski novinar Boris Jovanović.

Sportisti širom svijeta bojkotuju društvene mreže Rasistički incidenti srpskih navijača na fudbalskoj utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije postali su 2012. godine tema interesovanja ne samo sportskih organizacija već i samog političkog vrha Velike Britanije. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije je na meču odigranom u Kruševcu na jugu Srbije izgubila od reprezentacije Engleske. No, daleko više od rezultata 1:0, publicitet su dobili incidenti koji su se zbili tokom meča. Evropska fudbalska unija (UEFA) objavila je da je otvorila disciplinski postupak protiv Fudbalskih saveza Srbije (FSS) i Engleske (FA).

Blaga kazna UEFA za Srbiju, moguće žalbe Rasizam na srpskim fudbalskim stadionima Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane tadašnjeg premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije.

Fudbalskoj reprezentaciji Srbije naređeno je u oktobru 2019. godine da utakmicu na domaćem terenu igra iza zatvorenih vrata nakon što je UEFA odlučila da kazni "rasističko ponašanje" svojih pristalica.

Upravno telo evropskog fudbala istraživalo je šta se dogodilo na beogradskom stadionu "Rajko Mitić" tokom poraza Srbije od Portugalije. UEFA je presudila da Srbija dve naredne domaće utakmice mora da odigra bez pristalica, uslovno na godinu dana. Fudbalskom Savezu Srbije je tada naređeno i da istakne transparente "#EqualGame" (jednakost u igri) oko stadiona tokom sledeće domaće utakmice.

UEFA je kaznila fudbalski klub Partizan 2019. godine sa dve utakmice pred praznim stadionima i novčanom kaznom od preko 24.000 evra zbog rasizma njenih navijača na utakmici sa turskim klubom "Malatija".

Kazne u Srbiji male, zakoni se ne poštuju

Boris Jovanović podsetio je da su incidenti u kojima su iskazane mržnja i rasizam po nekom nepisanom pravilu uglavnom na fudbalskim utakmicama u Srbiji. Istakao je da su takvi incidenti vezani za tribinu i navijače.

"Možda može da se pripiše nekoj neukosti fudbalskih navijača, neznanja, ali to se dešava i van granica Srbije, nije to naš specijalitet", rekao je on i dodao da su kazne veće u inostranstvu, kao i da se sve snima, pa se igrači uzdržavaju.