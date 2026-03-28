U iranskom napadu na Saudijsku Arabiju ranjeni američki vojnici

Najmanje 12 američkih vojnika je ranjeno kada je Iran pogodio zračnu bazu u Saudijskoj Arabiji s najmanje jednom raketom i nekoliko dronova izvještavaju američki mediji. U međuvremenu jemenski pobunjenici Huti lansirali su prve rakete na Izrael od početka rata, prijeteći da prošire sukob koji je sada ušao u petu sedmicu.

Ranjeni vojnici su se nalazili unutar zgrade baze kada je pogođena, izvijestili su New York Times i Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Nekoliko aviona za dopunu goriva u zraku također je pretrpjelo oštećenja. Još uvijek nema komentara iz Pentagona.

Sa druge strane Iran je nastavio sa uzvratnim napadima na zemlje Perzijskog zaljeva koje optužuje da služe kao polazna tačka za američke udare koji su počeli u zajedničkoj operaciji s Izraelom 28. februara.

Trinaest Amerikanaca je poginulo od početka sukoba, sedam u Zaljevu i šest u Iraku,dok je više od 300 ranjeno. Američka vojska je saopštila da se 273 već vratilo na dužnost.

Napad na Saudijsku Arabiju bio je dio šireg vala iranskih napada širom regiona. Vlasti u Bahreinu su saopštile da su ugasile požar u pogođenom objektu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) rekli da su njihovi odbrambeni timovi rano 28. marta presretali iranske rakete i dronove.

Izrael je saopštio da gađa ciljeve širom Teherana u operacijama koje su postale gotovo stalne. Ranije su gađali postrojenje za preradu uranija i reaktor teške vode u centralnom Iranu. Iranske rakete pogodile su šest lokacija u i oko Tel Aviva 27. marta, pri čemu je jedna osoba poginula.

Trump napada NATO

Kako je broj žrtava rastao, američki predsjednik Donald Trump iskoristio je pojavljivanje na investicijskom forumu koji sponzorira Saudijska Arabija u Miamiju 27. marta da napadne NATO najoštrije do sada. Članovi Alijanse odbili su da se pridruže kampanji protiv Irana ili pomognu u osiguranju Hormuškog moreuza prije primirja.

"NATO je napravio strašnu grešku kada nisu poslali malu količinu vojne opreme, kada nisu čak ni priznali šta radimo za svijet i preuzimamo na sebe Iran", rekao je Trump. "Jednostavno nisu bili tu."

Trump je također nagovijestio smanjenje učešća u savezu, rekavši: "Zašto bismo mi bili tu za njih ako oni nisu tu za nas? Trošimo stotine milijardi dolara godišnje na NATO, stotine, štiteći ih, i uvijek bismo bili tu za njih, ali sada, na osnovu njihovih postupaka, pretpostavljam da ne moramo biti, zar ne?"

Izjave će vjerovatno uznemiriti evropske saveznike koji su već uzdrmani stavom Washingtona prema NATO-u. Ukupni vojni budžet NATO-a u 2025. godini iznosi oko 5,3 milijarde dolara, pri čemu Sjedinjene Države doprinose sa približno 842 miliona dolara, što je mali dio ukupnog budžeta Pentagona od više od 882 milijarde dolara za tekuću fiskalnu godinu.

Huti napadaju Izrael

Ulazak Huta u sukob označio je potencijalno značajnu eskalaciju. Grupa sa sjedištem u Jemenu, koja podržava Iran lansirala je rakete na Izrael 28. marta, prvi takav napad od početka rata, pri čemu je Izrael saopštio da su jednu presreli.

Huti su upozorili da će njihove operacije trajati sve dok, kako su naveli, "agresija" ne prestane na svim frontovima. Grupa je dan ranije signalizirala da je spremna djelovati ako se nastave napadi na Iran i njegove regionalne saveznike.

Organizacija koju su SAD označile kao terorističku, učešće Huta nosi rizik produženja rata koji je već uključio američke snage, arapske države Zaljeva i Izrael na više frontova. Posmatrači upozoravaju da bi potpuni ulazak Huta u sukob izazvao potrese na globalnim energetskim tržištima s obzirom na sposobnost grupe da ugrozi plovidbu u moreuzu Bab al-Mandab i Crvenom moru.

Rat završava za 'nekoliko sedmica, ne mjeseci'

Na diplomatskom planu, državni sekretar Marco Rubio, govoreći na marginama sastanka G7 u Francuskoj, rekao je da Sjedinjene Države još nisu dobile formalni odgovor od Irana i sugerirao da su kontakti bili indirektni, ali je rekao da je Washington "na ili ispred rasporeda" i da očekuje da završi vojne operacije za “nekoliko sedmica, ne mjeseci.”

Također je pozvao evropske i azijske zemlje koje imaju koristi od trgovine kroz Hormuški moreuz da doprinesu naporima za osiguranje slobodne plovidbe.

Trump je insistirao da se Iran "povlači” i da su pregovori u toku. Specijalni izaslanik Steve Witkoff rekao je da Washington ima "dogovor u 15 tačaka na stolu" koji čeka odgovor Teherana. Visoki iranski zvaničnici su negirali da su pregovori u toku, iako je Iran 25. marta saopštio da razmatra američki prijedlog i iznio pet uslova za okončanje sukoba.

Izvori: Radio Farda, Dopisnik RSE iz Washingtona, AFP, Reuters