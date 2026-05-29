Rad za tajnu porodicu: Stranci koji odgajaju navodne Putinove sinove

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegova navodna partnerica Alina Kabajeva, angažovali su najmanje 20 stranih guvernanti, učitelja i drugih njegovatelja kako bi pomogli u odgajanju dvojice dječaka za koje se vjeruje da su njihovi sinovi. Zaposleni su većinom iz zapadnih zemalja, uključujući nekoliko državljana NATO članica koje su u dubokom sukobu s Moskvom zbog rata u Ukrajini.

Porodica je trošila stotine hiljada dolara godišnje kako bi zadržala pomoćnike koji brinu o djeci i podučavaju ih engleskom i njemačkom jeziku, pokazali su dokumenti i prepiske koju je pregledala Systema, ruska istraživačka jedinica Radija Slobodna Evropa.

Dokumenti pokrivaju period od 2017. do početka 2026. godine i uključuju širok spektar materijala vezanih za potragu, zapošljavanje i rad njegovatelja, poput ugovora, e-mailova, fotografija i izvještaja koje su stranci podnosili o svojim svakodnevnim aktivnostima s djecom.

Pruža detaljan uvid u jedan aspekt vrlo tajnovitog navodnog porodičnog života Putina i Kabajeve, olimpijske šampionke u ritmičkoj gimnastici iz 2004. godine, za koju se naširoko izvještava da je njegova dugogodišnja partnerica i majka Ivana, rođenog 2015. i Vladimira, rođenog 2019. godine.

Putin koji ima 73 godine ima dvije odrasle kćerke sa bivšom suprugom Ljudmilom od koje se razveo 2014. godine. Ni on ni Kabajeva koja ima 43 godine nisu potvrdili da su par niti da imaju zajedničku djecu, a Kremlj ulaže velike napore da Putinov privatni život drži pod velom tajne.

Rat protiv Ukrajine kojeg je Putin pokrenuo 2022., predstavio je kao dio civilizacijske borbe i odbranu od onoga što tvrdi da su pokušaji NATO-a i onoga što naziva "kolektivnim Zapadom" da oslabe ili unište Rusiju i nametnu svoju volju svijetu.

Na vlasti kao predsjednik ili premijer od 1999. godine, Putin redovno kritikuje Washington, Zapad i NATO. Posljednjih godina ruska državna propaganda demonizira posebno Britaniju i Evropsku uniju, a visoki zvaničnici, uključujući Putina, s podsmijehom govore o kako kažu "Anglosaksoncima".

Ubrzo nakon početka invazije, Putin je napao pripadnike ruske elite za koje tvrdi da su "mentalno" na Zapadu, upozoravajući da će ih protivnici Rusije iskoristiti da "nanesu maksimalnu štetu našem narodu", a zatim ih odbaciti.

Podučavanje dječaka da budu 'obrazovani Evropljani'

Ipak, jedan od zadataka dodijeljenih strancima angažovanim da pomognu u odgajanju dječaka jeste da njihovo znanje engleskog i njemačkog dovedu na nivo "obrazovanih Evropljana" kroz uranjanje u jezik, prema materijalima koje je pregledala Systema.

Najveći broj zaposlenih dolazio je iz Njemačke, zatim iz Južnoafričke Republike, dok su ostali dolazili iz zemalja poput Britanije, Novog Zelanda, Austrije, Irske i Bosne i Hercegovine.

Njemačka i Britanija su članice NATO-a i među najjačim su podržavaocima Ukrajine u odbrani od ruske invazije. Poput Njemačke, Austrija i Irska su članice EU. Južnoafrička republika je članica BRICS grupe zajedno s Rusijom, Kinom, Iranom i još šest zemalja.

Systema je pronašla samo jednu referencu na rusko zaposlenje, odnosno ženu angažovanu da podučava Ivana muzici i upozna ga s kompozitorima poput Sergeja Prokofjeva i Nikolaja Rimskog-Korsakova.

Uz fokus na zapadne jezike, postojali su i formalni napori da se osigura da dječaci ne uče o pitanjima vezanim za seks, rod ili LGBT zajednicu, što su teme koje Putin, koji je ismijavao kako je govorio "rodne slobode" i potpisao zakone koji značajno ograničavaju prava homoseksualaca, često povezuje s Evropom i Zapadom u javnim izjavama.

Ugovori u koje je Systema imala uvod zabranjuju njegovateljima da "nameću svoje religijske, političke ili ideološke stavove" djeci, zabranjuju razgovor o seksualnim temama bez prethodnog odobrenja i preciziraju: "Ni pod kojim okolnostima ne dotičite teme povezane s LGBT."

Materijali pokazuju da su postavljena ograničenja i na slobodu kretanja stranaca. Dokumenti sugerišu da su većinu vremena provodili radeći u izoliranoj predsjedničkoj rezidenciji otprilike na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga poznatoj kao Valdaj, gdje je Putin provodio mnogo vremena tokom godina.

Postoje i dokazi o boravku u crnomorskom odmaralištu Soči, gdje se nalazi još jedna raskošna rezidencija koju koristi Putin, Bočarov Ručej. Međutim, u istrazi objavljenoj 2025. godine, Systema je utvrdila da je Putin tu rezidenciju rijetko koristio od prethodne godine kada su ukrajinski napadi dronovima unutar Rusije postali učestaliji.

Ruski servis Radija Slobodna Evropa izvijestio je u aprilu da je 27 sistema protivzračne odbrane postavljeno u području oko kompleksa Valdaj, od kojih su mnogi raketni sistemi Pantsir-S1.

Prepiska iz 2022. pokazuje da je jednoj učiteljici engleskog, 58-godišnjakinji odrasloj u Kanadi s irskim i britanskim pasošem, rečeno da ne može ići u grad u kupovinu niti "posjećivati različita javna mjesta" u slobodno vrijeme.

"Pripremite listu stvari koje su vam potrebne i mi ćemo ih kupiti i predati vam nakon tretiranja sigurnosnim sredstvima", rečeno joj je.

Zaposleni su bili podvrgnuti temeljitim i čestim medicinskim pregledima, a u rasporedima rada iz 2018. pojavljuju se i dokazi povremenog karantina, prije pandemije COVID-a.

Između ostalog, zabranjeno im je razgovarati s vanjskim osobama o svom poslu ili objavljivati informacije na društvenim mrežama. Također dokumenti pokazuju da su tutori, guvernante i drugi pomoćnici morali podnositi detaljne dnevne izvještaje o radu s dječacima.

Ni Putin ni Kabajeva nisu imenovani u ugovorima ili drugim dokumentima. Međutim, postoji obilje dokaza da su oni "porodica", "roditelji" i "poslodavci" koji se više puta spominju u materijalima, uključujući reference imenom na starijeg dječaka Ivana i na "mlađeg", koji godinama odgovaraju onima dvojice navodne braće.

Iscrpni koraci

Systema je također poduzela iscrpne korake da potvrdi dokaze u dokumentima, uključujući pregled fotografija, objava na društvenim mrežama, evidencija letova i drugih javno dostupnih informacija koje se odnose i na strance i na osobe bliske Putinu i Kabajevoj koji su bili uključeni u njihovo zapošljavanje.

Berlinski Centar za istraživanje podataka (DARC), nezavisna stručna grupa koja podržava istrage, saopćila je da vremenske oznake i drugi aspekti dokumenata dostavljenih Systemi ne pokazuju znakove falsifikovanja ili sumnjivih detalja, ali da bi bilo teško s potpunom sigurnošću govoriti o njihovoj autentičnosti.

Porodica je počela tražiti pomoć u inostranstvu 2017. godine, kada je Ivan napunio dvije godine, a do 2018. njegov raspored uključivao je engleski, njemački i muziku. Strankinja je angažovana da ga podučava engleskom i istovremeno brine o njemu kao dadilja, pokazuju dokumenti.

RSE zna imena zaposlenih iz kopija pasoša i drugih dokumenata i prepiske, ali ih ne otkriva radi zaštite njihove privatnosti.

U pravilu, u bilo kojem trenutku za porodicu je radilo četiri do šest stranih njegovatelja, pri čemu su neki obavljali različite uloge, poput podučavanja engleskog i njemačkog, a neki su bila zamjena.

Prepiska otkriva i neke banalne detalje, poput spora s jednom guvernantom oko toga da li je adekvatno očistila Ivana nakon odlaska u toalet u novembru 2018. godine.

Usred javne netrpeljivosti prema Zapadu koju imaju ruske vlasti koje obeshrabruju pridržavanje zapadnih tradicija, izvještaj jedne učiteljice engleskog sugeriše da je Ivan napravio čestitku za "mamu i tatu" za zapadni Božić u decembru 2018. na kojoj se nalazio Djed Božićnjak. Ruski pravoslavni Božić slavi se u januaru, a njegov simbol je Ded Moroz, odnosno Djed Mraz.

Plate stranih radnika značajno su varirale i rasle tokom vremena, s jednom njegovateljicom koja je 2019. primala 1.400 eura mjesečno, do plata koje su u nekim slučajevima dosezale 7.000 eura što je šest puta više od prosječne mjesečne plate u Rusiji 2025. godine.

'Apsolutna diskrecija, lojalnost, šutnja i poslušnost'

Ugovori pokazuju da je svakom njegovatelju osigurana soba u stanu ili hotelskom apartmanu, uz napomenu da će možda morati dijeliti prostor s drugom osobom, ali da će imati vlastitu sobu i kupatilo s tušem.

Dokumenti ukazuju da su neki zaposleni otpušteni prije isteka ugovora, neki su sami dali otkaz, a nekoliko potencijalnih njegovatelja putovalo je u Moskvu ili Sankt Peterburg, prošlo intervjue i preglede, te bilo vraćeno kući.

Jedna 34-godišnja Austrijanka, koja se temeljito pripremala za posao brige o četverogodišnjem djetetu i njegovog uranjanja u njemački jezik, razočarala se nakon dolaska u julu 2019. i početnog boravka u hotelima s pet zvjezdica, kako je obećano, da bi se potom našla "usred ničega" u malom selu blizu Valdaja, napisala je potencijalnim poslodavcima nakon što su joj e-mailom rekli da nije odgovarajuća za posao.

U razgovoru sa Systemom godinama kasnije rekla je da je komunikacija o poslu vođena uz visok nivo tajnosti i da nikada nije bila obaviještena za koga će raditi.

Zbirka materijala ukazuje da su proces traženja i zapošljavanja, kao i finansijski aranžmani s muškarcima i ženama angažovanim za odgoj i obrazovanje dječaka, u velikoj mjeri vodile dvije rodice Kabajeve, Olesja Fedina i Jekaterina Golovačeva.

Ni Fedina ni Golovačeva nisu odgovorile na pitanja koja im je poslala Systema. Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov i predstavnik Kabajeve također su ignorisali zahtjeve za komentar.

Systema je također tražila komentar od nekoliko osoba za koje dokumenti ukazuju da su bile angažovane za brigu o dvojici dječaka. Jedna je potvrdila da je bila guvernanta u Rusiji tri mjeseca, ali nikada nije bila obaviještena za koga radi.

"Naše naredbe i informacije dobijali smo samo preko asistenata porodice", rekla je Systemi, dodajući da su se od zaposlenih očekivali "apsolutna diskrecija, lojalnost, šutnja i poslušnost".

Svoj kratki angažman opisala je kao "izvanredno iskustvo" i rekla da je porodica uvijek bila korektna i "veoma velikodušna", ali je nagovijestila da je komunikacija s asistentima bila jednostrana.

"Bila sam samo osoba koja prima komande i naređenja", rekla je.