Anastasija Ignatova, pokćerka generalnog direktora ruskog državnog konglomerata Rostec, pojavila se zajedno s holivudskim zvijezdama u kalendaru proizvođača guma Pirelli za 2017. godinu.

EU navodi njeno pojavljivanje u tom kalendaru kao dokaz da ima koristi od veza sa Sergejem Čemezovim (Chemezov), podržavajući sankcije uvedene 2022. godine.

Ignatova osporava sankcije pred sudom EU, tvrdeći da ne ostvaruje korist od bliskosti sa Čemezovim.

Sergej Čemezov, blizak saveznik Vladimira Putina, pod sankcijama je EU još od 2014. godine zbog podrivanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Nicole Kidman, Penélope Cruz, Uma Thurman, Kate Winslet...

A Anastasija Ignatova?

U 2017. godini, Ignatova je bila jedina osoba koja nije glumica niti poznata ličnost, a pojavila se u umjetničkom godišnjem kalendaru italijanske kompanije Pirelli, zajedno sa holivudskim zvijezdama poput Alicie Vikander, Julianne Moore, Helen Mirren i Leye Seydoux.

Ignatova, koja je široj javnosti u Rusiji i van nje slabo poznata, jeste pokćerka Sergeja Čemezova – direktora državnog konglomerata Rostec, koji proizvodi oružje korišćeno u ratu Rusije protiv Ukrajine, i dugogodišnjeg bliskog saradnika predsjednika Vladimira Putina.

Sada Evropska unija koristi pojavu Anastasije Ignatove u tom kalendaru kao jedan od dokaza u prilog odbijanju da ukine sankcije koje su joj uvedene u aprilu 2022. godine zbog ruske invazije na Ukrajinu, otkrila je istraživačka jedinica "Systema" Radija Slobodna Evropa.

Anastasija Ignatova vodi pravnu borbu protiv sankcija pred sudom Evropske unije, tvrdeći da nema koristi od imovine koju kontroliše njen očuh Sergej Čemezov, koji je pod sankcijama EU još od 2014. godine zbog podrivanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.

"Jedini vjerovatni razlog"

Savjet Evropske unije se ne slaže s tim.

U nacrtu pisma koje je istraživačka jedinica "Systema" Radija Slobodna Evropa dobila, Savjet EU navodi da je njena pojava u kalendaru Pirelli jedan od nekoliko dokaza da ona ima koristi od veze sa Čemezovim.

Partnerstvo koje je tada postojalo između Pirellija i Rosteca bilo je, kako se navodi u pismu, "jedini vjerovatni razlog" zašto je Ignatova uopšte uključena u kalendar. Njeno pojavljivanje, prema Savjetu, "osvjetljava blisku vezu" između nje i Čemezova.

Kalendar obično prikazuje "poznate ličnosti iz globalnog šou-biznisa, a sigurno ne univerzitetske profesore", stoji u pismu.

Na zvaničnoj stranici kalendara, Ignatova je opisana kao profesorka političke teorije na Moskovskom državnom univerzitetu i "poseban gost" kojeg je fotograf Peter Lindbergh upoznao 2015. godine.

"Systema" je pokušala da dobije komentar od Ignatove i kompanije Pirelli, ali nijedna strana nije odmah odgovorila na zahtjeve.

Evropska unija je ovog mjeseca odlučila da produži zabranu izdavanja viza i zamrzavanje imovine Anastasiji Ignatovoj, kao i za više od 2.600 drugih osoba i entiteta, do sredine marta 2026. godine.

Putin i Čemezov u Drezdenu

U nacrtu pisma koje je dobila istraživačka jedinica "Systema", Savjet EU navodi tri imovinska dokaza da Ignatova ima koristi od veze sa svojim očuhom Sergejem Čemezovim: kompaniju sa sjedištem u Belizeu pod nazivom Elsamex, vilu u Marbelji (Španija), i superjahtu vrijednu 130 miliona dolara po imenu Valerie, za koju Ignatovini advokati tvrde da je prodata.

Savjet EU izražava sumnju u tu tvrdnju.

Ignatova (38) je kćerka supruge Sergeja Čemezova, Jekaterine Ignatove, iz njenog prvog braka. Magistrirala je političke nauke na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose 2013. godine i držala je predavanja na toj instituciji. Koautorka je monografije o "državnoj politici u oblasti visoke tehnologije", u kojoj je Čemezov naveden kao urednik.

Godine 2017. Ignatova je postala direktorka kompanije Farmapt, koja prema poslovnom registru nema drugih zaposlenih. Takođe je povezana sa firmom koja posjeduje nekretninu u Moskvi procijenjenu 2020. godine na 7 miliona dolara.

Sergej Čemezov (72) je generalni direktor Rosteca od 2007. godine. Blizak je Vladimiru Putinu još od vremena kada su kao sovjetski KGB oficiri služili u komunističkoj Istočnoj Njemačkoj 1980-ih, gdje su živjeli u istoj zgradi u Drezdenu.

Kada je Putin 1996. postao zamjenik šefa kabineta predsjednika Borisa Jeljcina, imenovao je Čemezova za šefa odjeljenja za spoljne ekonomske odnose u Kremlju.

Čemezov je javno podržao invaziju na Ukrajinu i ponavljao Putinove narative, optužujući Sjedinjene Američke Države i njihove zapadne saveznike da su izazvali sukob i upozoravajući da time rizikuju globalni rat.