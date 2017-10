Protest osoba sa invaliditetom: 'Među nama su i gladni'

U Banjaluci je danas održano protestno okupljanje osoba sa invaliditetom na kojem je od vlasti u Republici Srpskoj zatraženo izjednačavanje njihovog statusa sa položajem i pravima osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine te zemljama u regionu.

Prvobitno je zamišljena protestna šetnja zbog kašnjenja isplata naknada za tuđu njegu i pomoć, ali se od toga odustalo, jer je entitetski ministar zdravlja Dragan Bogdanić dao čvrsto obećanje da će isplate u budućnosti biti redovne.

Oko stotinjak slijepih i slabovidnih osoba, distrofičara, paraplegičara, gluvih i nagluvih, te osoba i sa drugim oblicima invaliditeta, na protestnom okupljanju nedaleko od stare zgrade Vlade Republike Srpske javno je ukazalo na teško socijalno stanje ovih lica.

"Među nama su i gladni. Tražimo da to odgovorni vide", poručio je okupljenima predsjednik Gradskog odbora udruženja invalida Banjaluka Radovan Ristić dodajući da je jedan od osnovnih zahtjeva da se i za civilne osobe sa invaliditetom već sljedeće godine omogući dobijanje invalidnine koja bi iznosila polovinu najniže plate.

"Stanje je haotično! Ljudi nemaju od čega da žive, nemaju nikakva primanja. To što dobijamo tuđu njegu i pomoć i ona je minimalna, mizerna. Ali, ako bismo uspjeli da ostvarimo pravo na ličnu invalidninu, što je osnovano i opravdano, mislim da bi opet, koliko toliko popravili taj neki socijalni minimum kod lica sa invaliditetom", ističe Ristić.

Na protestno okupljanje u kolicima je došao i Đorđe Mijatović. Ističe da je najveći problem kašnjenje u isplati naknade za tuđu njegu i pomoć koju entitetska vlada prvo uplaćuje opštinama, pa onda opštine isplaćuju osobama sa invaliditetom.

"Očekujem ispunjenje ovih zahtjeva, a motiv je izjednačenje prava sa Federacijom BiH, sa kojom smo ista država i sa okolinom, koja ispred nas ide svemirsku godinu. Ljudi koji su samo oslonjeni na tu tuđu njegu i pomoć, to je žalosno jer ima opština koje to nisu isplatile 19 mjeseci", kaže Mijatović.

Na okupljanju je bila i pomoćnica ministra zdravlja Republike Srpske Branka Sladojević koja je istakla da se kroz rad posebne radne grupe nastoji poboljšati status osoba sa invaliditetom.

"Sljedeći sastanak je najavljen do 20. oktobra na kojem će se odrediti prioriteti. Prioritet je upravo uvođenje lične invalidnine, znači da li kroz izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kao novo pravo ili u boračko-invalidskoj zaštiti. To će sada da se vidi gdje pripada", navela je Sladojevićeva i dodala da je iz entitetskog budžeta posljednja naknada za tuđu njegu i pomoć isplaćena za avgust 2016, te da će za septembar naknada biti isplaćena do 20. oktobra.

Ukoliko bude kašnjenja u isplati naknade za tuđu njegu i pomoć, te ukoliko do početka naredne godine ne bude ispunjen zahtjev za uvođenje lične imovine, u gradskom odboru udruženja invalida najavljuju nove proteste.

S obzirom da u Radnoj grupi, pored predstavnika Vlade Republike Srpske, učestvuju i predstavnici entitetskih saveza osoba sa invaliditetom, organizatori okupljanja ističu da je današnji protest ujedno nastojanje da se izvrši pritisak i na Vladu i na predstavnike saveza kako bi se što prije riješila neka od bitnih pitanja osoba sa invaliditetom.