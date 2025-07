Bradley vozila i HAWK sistemi: Šta sadrži američka prodaja oružja Ukrajini od 322 miliona dolara

Washington navodi da će Ukrajina moći kupiti "opremu i usluge za održavanje raketnog sistema HAWK" u vrijednosti od 172 miliona dolara.

HAWK je skraćenica za Homing All The Way Killer. Ime se odnosi na sposobnost rakete da bude navođena sve do trenutka udara.

Ovo oružje je razvijeno 1950-ih za odbranu od brzih aviona i nekih raketa.

HAWK raketni sistemi su poznato raspoređeni duž obale Floride tokom Kubanske raketne krize 1962. godine.