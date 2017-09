EU gubi strpljenje oko Crne Gore

Iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori nikada eksplicitnije nijesu poručili da ključni politički akteri u Crnoj Gori moraju uskladiti izborno zakonodavstvo sa preporukama Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) ili će se, u suprotnom, doći u situaciju da već predstojeći predsjednički izbori budu osporeni.

Šta je OEBS preporučio i šta o upozorenjima iz Evropske unije (EU) kažu nevladine organizacije (NVO) koje prate izbore i reformu izbornog zakonodavstva?

U dijelu NVO sektora saglasni su da je krajnje vrijeme da prije svih vladajuća struktura riješi brojne nedostatke u izbornom sistemu u Crnoj Gori jer je utisak, kako ističe Vuk Maraš iz MANS-a da je strpljenju međunarodne zajednice došao kraj.

"Upozorenje je veoma jasno. Ne samo da je krajnje vrijeme da se stvari sada rješavaju, nego mislim da je krajnje vrijeme bilo još kada je otkrivena afera Snimak, kada smo konačno saznali na koje se sve načine kupuju glasovi i vrše zloupotrebe. Ovo je očigledno pokušaj međunarodne zajednice da kaže da se više neće tolerisati ovakav sistem za provođenje izbora i da se nešto hitno mora uraditi. Naravno, najveća odgovornost da li će do tih reformi doći ili ne i na koji način je na DPS-u (Demokratska partija socijalista) i kompletnoj vladajućoj koaliciji", ukazuje Maraš.

Šef delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav nikada jasnije nagovijestio je mogućnost da bi, ukoliko preporuke OEBS-a u vezi sa izbornom reformom ne budu usvojene, prvi naredni izbori mogli biti osporeni.

"Pitanje preporuka je veoma hitno, jer nema mnogo vremena do predsjedničkih izbora. U slučaju da se one ne sprovedu, stvara se prostor za osporavanje rezultata izbora", zaključio je Orav.

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju je u konačnom izvještaju o oktobarskim parlamentarnim izborima, između ostalog, kao preporuke koje su prioritet, navela izbornu reformu koja bi trebalo da uskladi izborno zakonodavstvo sa drugim zakonima, kao i da je neophodno reformu sprovesti prije narednih izbora.

Između ostalog, OEBS preporučuje da se jasno odredi datum kada predizborna kampanja počinje a kada se završava, kao i uvođenje obaveze partijama da u toku kampanje javnosti prezentuju podatke o troškovima, što se sada čini samo nakon izbora.

OEBS je preporučio i ukidanje ograničenja da se, pri skupljanju potpisa za učešće na izborima, može podržati samo jedna partija.

Ta organizacija preporučila je i da se obezbijedi nepristrasno odlučivanje u Državnoj izbornoj komisiji.

Direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica kaže da upravo ovu ali i sve ostale preporuke OEBS-a treba što prije primijeniti.

"Prvo je famozna Državna izborna komisija, dakle, institucija koja nema ni otvorenost, ni profesionalizam, ni nepristrasnost i to je ono što je najvažnije da bude riješeno u tom procesu. Važno je izbjeći ono što je sada, a to je da su političke partije sudije u utakmici koju same igraju", ističe Koprivica.

Koprivica ukazuje da je sporno i ažuriranje biračkog spiska, kao i pristup podacima, neprijavljivanje preminulih osoba koje ostaju u biračkom spisku, obnova baza podataka o prebivalištu i državljanstvu građana.

Vuk Maraš iz MANS-a kaže da je sporno i to što pojedine institucije koje bi trebalo nepristrasno da primjenjuju ionako nedovoljno dobre izborne zakone, to ne čine i tako podrivaju cijeli proces.

Maraš navodi primjer Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja za koji kaže da ne ograničava u dovoljnoj mjeri mogućnost zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe u susret izbornim kampanjama.

"To je najbolje bilo vidljivo na posljednjim lokalnim izborima gdje je na hiljade ljudi zapošljavano na kratkoročne ugovore. Dakle, opet je to bio onaj mehanizam jedan zaposleni, četiri glasa. Bila je ogromna podjela socijale, gradnja infrastrukture, odnosno sve su to one stvari koje su identifikovane aferom Snimak i svim onim što je MANS kasnije radio i dokazao da se zloupotrebljava u izbornom procesu", kaže Maraš.

"Međutim, zbog činjenice da se na čelu Agencije za antikorupciju nalazi osoba koja je u familijarnim odnosima sa premijerom Markovićem (Duško) koji je i drugi čovjek DPS-a, prosto bilo kakve sankcije za te zloupotrebe ne postoje i agencija sve vrijeme pokušava da stvori alibi za takvo ponašanje institucija, odnosno zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe", zaključuje Vuk Maraš.