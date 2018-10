Prigožin, Putinov `kuvar` za prljave poslove

Piše: Jelena Rikovceva, priredila: Julija Petrovskaja

Ruski dnevni list “Novaja gazeta” je 22. oktobra objavio novinarsko istraživanje o biznismenu Jevgeniju Prigožinu, koji je u Rusiji poznat kao “kuvar” predsednika Vladimira Putina, šef takozvane “fabrike trolova” i vlasnik privatne vojne kompanije “Vagner”, čiji vojnici ratuju u Siriji i istočnoj Ukrajini.

“Novaja gazeta” navodi izjave bivšeg osuđenika Valerija Amelčenka (61), koji tvrdi da je sarađivao sa službom bezbednosti Prigožina, kao i da je ona umešana u više napada na njegove protivnike. Amelčenko je počeo da radi sa ljudima Prigožina krajem 2012. - početkom 2013. godine i, prema njegovim rečima, bio je direktno podređen šefu njegove službe bezbednosti.

Tvrdi da je lično učestvovao u napadima na blogere i političare, među kojima je ubistvo opozicionog blogera Sergeja Tihonova u gradu Pskov. Partner Amelčenka, Oleg Simonov, ubrizgao je otrov mužu advokatice Fondacije za borbu protiv korupcije, čiji je osnivač opozicioni političar Aleksej Navaljni. Navodni trovač, Simonov, je preminuo 2017. godine pod sumnjivim okolnostima.

Obim delovanja službe bezbednosti Prigožina je veliki: on izvršava zadatke u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim ruskim gradovima, u Donbasu i Srednjem Istoku. Objavljivanju članka u listu “Novaja gazeta” prethodile su pretnje njenom glavnom uredniku, Dmitriju Muratovu, i autoru članka, Denisu Korotkovu. Njegov sagovornik, Amelčenko, je nestao 2. oktobra 2018. zbog čega je policija pokrenula ispitni postupak. Međutim, 24. oktobra Amelčenko je došao u policiju Sankt Peterburga i zamolio je da prekinu potragu za njim. U prisistvu svog advokata on je izjavio da protiv njega “nije izvršeno bilo koje krivično delo”.

Biznismen Jevgenij Prigožin, koga smatraju jednim od najuticajnih ljudi u Sankt Peterburgu, rođen je 1961. godine. Prema pisanju ruskih nezavisnih medija, 1979. bio je osuđen na uslovnu kaznu od dve i po godine zatvora zbog krađe, a 1981. osuđen je na 13 godina zatvora zbog pljačke i drugih zločina. Kad je izašao na slobodu, 1990. godine, započeo je svoj biznis - prodaju hot-dogova. Krajem devedesetih postao je jedan od značajnih vlasnika restorana u Rusiji, kada je u Sankt Peterburgu i Moskvi otvorio nekoliko elitnih restorana. Poznat je kao organizator raskošnih banketa za ruske državnike, uključujući Dmitrija Medvedeva i Vladimira Putina. Prema izveštajima, u proteklih nekoliko godina Prigožin je preko vlade dobio ugovore vredne 3,1 milijardu dolara.

Autor novinarske istrage, Denis Korotkov, odgovorio je na pitanja Radija Slobodna Evropa.

RSE: Za početak, recite nam malo o sebi. Čime ste se bavili pre nego što ste počeli da radite u novinama?

Korotkov: Dugo vremena radio sam u Kriminalističkoj upravi u policiji Lenjingrada/Sankt Peterburga. Nakon ostavke 2008. godine radio sam dve-tri godine za jednu privatnu službu bezbednosti, pa sam se zaposlio u peterburžskim novinama “Fontanka”. U suštini, skupljanje i analiziranje informacija, se ne razlikuje u ovim oblastima rada.

RSE: Kada ste saznali za Prigožina i shvatili da je potrebno istražiti njegovo poslovanje?

Korotkov: Ne mogu reći da sam puno razmišljao o Jevgeniju Viktoroviču Prigožinu, staviše, nisam imao nikakvog interesa. Ali, u našem svakodnevnom radu stalno smo “naletali” na njega. To je čovek vrlo širokih, vrlo različitih interesa. Ipak, ne bi došlo do istraživanja njegovog poslovanja da se nisu dogodili snažni DDoS napadi na “Fontanku”, list “Novaja gazeta” i radio stanicu “Eho Moskve”, u 2012. ili 2013. godini. U isto vreme bilo je provokacija protiv novina “Forbes”, “Argumenti i fakti”, te protiv pisca Dmitrija Bikova. Prema informacijama do kojih smo došli zajedno sa kolegama iz drugih medija, iza te kampanje stoji Jevgenij Prigožin. On je iz nekog razloga organizovao napade na medije koji se ne uklapaju u njegovu verziju patriotizma.

RSE: Mnogi novinari su se tada složili da on ima “fabriku trolova”, koja usmerava svoje aktivnosti protiv određenih medija.

Korotkov: “Fabriku trolova” su malo kasnije razotkrile novine “Moj rajon” u Sankt Peterburgu. A na početku saznali smo za projekat “Gazeta o gazetah” koji se bavio provokacijama. U to vreme još nije bilo “medijske imperije” Prigožina, čak nisu ni znali da rade, bili su veoma nespretni. Lako ih je bilo prepoznati i po IP adresama. Dakle, mediji su brzo raskrinkali ovu provokativnu kampanju.

RSE: Sa formalne tačke gledišta, postoje li pravni dokazi, neki dokumenti, koji potvrđuju da je ovaj holding “medija”, koji se bavi neprikladnim aktivnostima, u vlasništvu Prigožina?

Korotkov: Pitanje nije toliko jednostavno. Formalno, gospodin Prigožin nije učesnik ili rukovodilac u bilo kojoj od ovih struktura. Dakle, formalno on nije povezan sa tim. Ali, ako uzmemo u obzir dokumente i medijske istrage, pre svega, Andreja Zaharova, verujem da ovi podaci jasno potvrđuju vezu između Jevgenija Viktoroviča Prigožina i njegovog “medijskog holdinga”. Posebno ako se setimo velikog broja dokumenata ukradenih u hakerskom napadu “Anonimnog internacionala”, koji se tada predstavljao kao grupa “Šaltaj-Boltaj” (ova je grupa 2013-2014.godine hakovala naloge nekoliko visokih ruskih zvaničnika - RSE). Ako se setimo medijskih istraga i svedočenja različitih ljudi, videćemo da je Jevgenij Viktorovič povezan sa tim poslovima. Verujem da se to može dokazati na sudu.

Koliko ja znam, gospodin Prigožin nije pokušavao da ospori na sudu vezu sa “fabrikom trolova” i različitim novinama koji su deo njegove “medijske imperije”. To su “Federalna novinska agencija”, “Nevskije novosti”, “Novinska agencija Harkova” i druge, ukupno ima više od desetak različitih izvora, od kojih je jedan deo registrovan, a jedan deo nije. Smatram da je ta priča dokazana.

RSE: Još jedna interesantna priča vezana je za privatnu vojnu kompaniju “Vagner”. Kako je Prigožin povezan sa ovom grupom?

Korotkov: Jevgenij Viktorovič Prigožin je generalni direktor kompanije “Concord Management and Consulting”. Teško je govoriti da je on vlasnik PVK “Vagner”, jer u formalnom smislu takva organizacija ne postoji. U Siriji, na primer, oni deluju pod “krovom” kompanije “Evro Polis”. Ako govorimo o Centralnoafričkoj Republici, oružane strukture deluju pod okriljem drugog pravnog lica. U ovom holdingu ili grupi kompanija “Concord” ima od 300 do 500 pravnih lica, od kojih su mnogi korišćeni samo jednom.

RSE: Zašto grupu Vagner vezuju za njegovo ime?

Korotkov: Ako pogledamo kako se upravlja ovim kompanijama, videćemo da postoji jedinstveni centar i da njima upravljaju ljudi Jevgenija Prigožina. Ove kompanije imaju iste e-mail adrese, zajedničke telefonske brojeve, imaju jedinstvenu kadrovsku službu, računovodstvo, generalni menadžment i tako dalje.

RSE: Na šta mislite kada govorite o “ljudima Prigožina”?

Korotkov: Svi oni dobro znaju za koga rade. U privatnim razgovorima otvoreno pričaju da je Prigožin njihov šef. A Jevgenij Viktorovič dolazi na posao (ili u svakom slučaju ranije je dolazio) vozilom sa rotacionim svetlom. Njega je čak jurio FSB. Ali, Prigožina nisu uhvatili, jer je uspeo da uđe u svoju kancelariju. Dakle, treba gledati dokumenta, i ako pogledamo gde se nalazi svaka konkretna kompanija, koje su adrese navedene u finansijskoj dokumentaciji, videćemo ovu povezanost iz otvorenih izvora. I ako se setimo dokumenata, koji je objavio “Anonimni internacional”, dobićemo direktne dokaze da pomenute medije ili Internet stranice finansira služba računovodstva kompanije “Concord”.

RSE: U vašem novom članku govorite o ljudima Prigožina, o njihovim zajedničkim kriminalnim aktivnostima i da se ovim ljudima dešavaju čudne stvari: neko nestaje, neko umire. Kako na to reaguju zvanični organi?

Korotkov: Ako neko umre na ulici usled srčanog udara, to još nije dovoljan razlog za otvaranje krivičnog postupka, iako se radi o opozicionom blogeru.

RSE: Da li je bilo istrage posle smrti čoveka, koji je ubrizgao otrov Sergeju Mohovu, suprugu Ljubovi Sobolj iz Fondacije za borbu protiv korupcije?

Korotkov: Nisam čuo da se vodi postupak.

RSE: Da li se Mohov obratio policiji posle napada na njega?

Korotkov: Jeste i to više puta. Ali, za sada ne možemo da govorimo o nekom postupku. Ovu situaciju bi najbolje objasnio advokat Mohova, Sergej Bagamšin. Mislim da su oni već došli do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

RSE: Kako vi mislite, ko “pokriva” Jevgenija Prigožina?

Korotkov: Mislim da Jevgenij Viktorovič sam može da “pokriva” bilo koga. Prema nekim informacijama, on je u napetim odnosima sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom. S druge strane, on i dalje dobija vojne ugovore i radi za vojsku. Ko je uticajniji, ministar odbrane ili direktor “Concorda”, pojma nemam.