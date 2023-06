'Zovem ga Ženja': Istorija poznanstva Lukašenka i Prigožina​

Dok su se ove subote tenkovi Vagnerovih plaćenika kretali ka Moskvi, a globalna javnost iščekivala vesti o mogućem puču protiv ruskog lidera Vladimira Putina, sada je jasno da su iza scene trajali pregovori. Tema je bilo - kako iznaći rešenje za pitanje Prigožin.

Istog dana, 24. juna, portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da će, nakon pokušaja pobune, šef plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin "otputovati u Belorusiju".



"Dva predsednika su se zaista složila da će predsednik Lukašenko uložiti napore u posredovanje da se situacija sredi. Činjenica je da Aleksandar Rihoravič lično poznaje Prigožina već duže vreme, oko 20 godina, i ovo je bila njegova lična inicijativa, koja je usaglašena sa predsednikom Putinom", rekao je Peskov.

Pre toga se saznalo da je Lukašenko ubedio Prigožina da zaustavi kretanje vojne kolone ka Moskvi.

Ovo je preneo nezvanični Telegram kanal Lukašenkove pres službe "Pul peršaga".

Vest je potvrdio je šef Vagnera.

Beloruski servis Radija Slobodna Evropa je pokušao da otkrije šta povezuje Lukašenka sa Jevgenijem Prigožinom.

Sastanak u restoranu New Island

Jevgenij Prigožin je započeo svoj posao otvaranjem lanca za prodaju hot-dogova još devedesetih godina.

Godine 1996. odlučio je da pokrene restorane za elitu.

Istovremeno je otvorio restoran "Stara carinarnica" u Sankt Peterburgu.

Godine 1998. kupio je stari parobrod "Moskva-177“ i na njemu otvorio plutajući restoran New Island.

Tamo je Prigožin mogao da upozna Lukašenka.

Činjenica je da je u to vreme Sankt Peterburg bio popularno sastajalište političke i poslovne elite.

U junu 1999. godine tadašnji ruski premijer Sergej Stepašin sastao se u ovom restoranu sa šefom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Mišelom Kamdesuom.

Tamo je Putin primio francuskog predsednika Žaka Širaka.



Kako je uveravao bivši šef "Belteleradiokompanije" Aleksandar Zimovski, Lukašenko i Prigožin su se sreli 2002. godine, a to se dogodilo upravo u restoranu New Island.



"Tokom svoje posete Rusiji 2002. godine, Aleksandar Lukašenko je odlučio da ruča sa predsednikom Rusije u Sankt Peterburgu u restoranu New Island. Restoran, veoma popularan među finansijskom i političkom elitom, pripadao je Jevgeniju Prigožinu. I predstavljen je beloruskom predsedniku. Lukašenku se dopala večera, na čemu se lično zahvalio Jevgeniju Prigožinu i rukovao se sa njim", rekao je Zimovski za aif.ru.

Pritvaranje 33 vagnerovca i uzajamne pohvale

O kontaktima Lukašenka i Prigožina tokom njihovog 20-godišnjeg poznanstva ima vrlo malo podataka.

Godine 2020, uoči izbora, u Belorusiji su privedena 33 vagnerovca.

Tada su beloruski državni mediji javili da su borci Vagnera pod kontrolom Prigožina navodno planirali da učestvuju u neredima na teritoriji Belorusije.

Ruske vlasti su tvrdile da je reč o "provokaciji treće zemlje", a kasnije su za tu "provokaciju" optužile Ukrajinu.



Ukrajina je insistirala na predaji Vagnerovih vojnika koji su učestvovali u ratnim dejstvima u Donbasu.

Borci Vagnera privedeni su u Belorusiji 29. jula, a već 14. avgusta se saznalo za njihov povratak u Rusiju.

Lukašenko je tada rekao da je njegov najstariji sin Viktor otišao da im se izvini pre nego što je vagnerovce predao ruskim vlastima.



Jevgenij Prigožin nije kritikovao Lukašenka što je priveo njegove borce, već ga je, naprotiv, hvalio.



"Ne sumnjam da će KGB Belorusije i Aleksandar Rihoravič rešiti situaciju. On je prilično zahtevan, ali uvek donosi ispravne odluke. Mogu sa poverenjem da kažem da smo ja i moji prijatelji uvek tretirali Aleksandra Rihoraviča s poštovanjem, kao čoveka bliskog duhom i karakterom. Želim mu samo najbolje", rekao je tada Prigožin.

'Igračka u tuđim rukama'

Tog 6. avgusta 2020, tri dana pre izbora, Lukašenko je dao intervju ukrajinskom novinaru Dmitriju Gordonu. U razgovoru je pomenuo Prigožina.



"Kažete Vagner. Znamo ko je na čelu strukture, Ženja Prigožin. Tako ga zovem, Ženja. Sa njim imamo najbolje odnose. Bliske", rekao je tada Lukašenko.



Istovremeno je izjavio da je Prigožin "igračka u pogrešnim rukama".



"Naravno, jako mi je žao što su ovi vagnerovci povezani sa njim. Ali, s druge strane, on je igračka u tuđim rukama. On ne donosi odluke. Da, on to organizuje, ima posao, on mora da im plaća. Ali, nije on. Neko iznad. Zamenici ministara. Neki su trčali po Belorusiji – nije išlo", rekao je Lukašenko, podsećajući na pritvaranje 33 vagnerovca u Belorusiji.



Prigožin je tada potvrdio Lukašenkove reči o njihovom poznanstvu i, kako se izrazio, toplim odnosima.



"Da, zaista, imam veoma dobar i topao odnos sa Aleksandrom Rihoravičem i savršeno razumem njegovo stanje, kada je, pre ozbiljnih događaja u njegovoj zemlji, bio pod ogromnim pritiskom sa svih strana. Mnoge zapadne države su pokušale da njime manipulišu", rekao je tada Prigožin odgovarajući na Lukašenkove reči.



A u maju 2021. godine, kada je avion Rajanera sa novinarom Romanom Pratasevičem prisiljen da sleti u Mins, Prigožin je hvalio Lukašenka.



"Slava, slava Lukašenku! Poštujem, klanjam se, podržavam svim srcem. Veliki čovek koji je zaustavio ološe i nije se dao... Još jednom, Aleksandre Rihoraviču, s poštovanjem, Prigožin", objavila je služba za odnose s medijima njegove kompanije Concord.



Ovaj citat su objavili openmedia.io, Moskovskaja gazeta i druge publikacije, originalni izvor je obrisan.

Poslovni interesi

Prigožinovi poslovni interesi u Rusiji su javno ugostiteljstvo, čišćenje, izgradnja vojnih objekata, mediji, fabrika trolova, građevinarstvo itd.

Nije poznato ima li ogranke svojih kompanija u Belorusiji. O aktivnostima Vagnera u Belorusiji se ne zna mnogo.

Prema nepotvrđenim informacijama, borci ove organizacije mogli bi da prođu obuku u nekoj od beloruskih jedinica Snaga za specijalne operacije.



U februaru 2021. godine, FBI je raspisao poternicu za Prigožinom i odredio nagradu od 250.000 dolara za pomoć u njegovom hapšenju. Razlog je mešanje u američke izbore.



Jevgenij Prigožin je poslednji put viđen 25. juna uveče u Rostovu.

Lukašenko je objavio u utorak, 27. juna, da je Prigožin stigao u Belorusiju.