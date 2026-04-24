Maksimalne kazne za slučaj Banjska - pravda 'nedovršena' za Kosovo

Osnovni sud u Prištini osudio je Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotni zatvor, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora zbog napada u Banjskoj 2023. godine, u kojem je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku. Odluku donetu 24. aprila osporava odbrana optuženih, dok kosovske vlasti presudu smatraju delimičnom pravdom koja će takva biti sve dok Milan Radoičić i ostali optuženi ne budu izvedeni pred lice pravde.