Preminuo Eliot Engel, veliki zagovornik Kosova u američkom Kongresu

Bivši američki kongresmen Eliot Engel, jedan od najvećih zagovornika Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama, preminuo je u 79. godini.

Povukao se iz američkog Kongresa u januaru 2021. godine, nakon više od tri decenije službe.

Nakon vijesti o njegovoj smrti, vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova Albulena Haxhiu izjavila je da je zemlja izgubila dokazanog prijatelja i nepokolebljivog podržavaoca slobode i državnosti Kosova.

"Više od tri decenije u američkom Kongresu stajao je na pravoj strani historije. Od poziva na intervenciju NATO-a 1999. godine protiv režima Slobodana Miloševića, do podrške nezavisnosti 2008. i konsolidacije naše države, Engel je bio čvrst saveznik Kosova u svakoj fazi", napisala je ona na društvenim mrežama.

Reakcije su stigle i od kosovskih političkih lidera.

Predsjednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza rekao je da je Engel bio uz Kosovo u vrijeme kada se "pisala historija".

"Bio je glas pravde za nas u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo prijateljstvo i doprinos nikada neće biti zaboravljeni."

Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj kazao je da je Engel bio "istinski prijatelj Albanaca" koji je stajao uz Kosovo "u najtežim i najboljim danima".

"Njegov glas je pomogao u oblikovanju našeg puta ka slobodi", napisao je on na mreži X.

Kongresmen demokrata Ritchie Torres rekao je da je Engel bio "glasni zagovornik Kosova i albanske zajednice, u vrijeme kada su im rijetki posvećivali pažnju".

Podrška Engela Kosovu

Engel, demokrata, predstavljao je dijelove Bronksa, četvrti New Yorka sa velikom i politički aktivnom albanskom populacijom, od 1989. godine.

Bio je ključna figura za prikupljanje podrške Kongresa za priznavanje nezavisnosti Kosova od Srbije 2008. godine.

Njegova dugogodišnja i dosljedna podrška Kosovu učinila ga je poznatim u ovoj zemlji.

Kosovo je po njemu nazvalo ulicu i autoput, a izdata je i poštanska marka s njegovim likom.

U Srbiji je, pak, bio kontroverzna ličnost, s obzirom na to da ta zemlja ne priznaje nezavisnost Kosova i aktivno lobira protiv njenog međunarodnog priznanja.

U decembru 2020. Engel je u Predstavničkom domu govorio o Zapadnom Balkanu, posebno o Kosovu.

"Nisam znao kakvu ću strast razviti prema jednom malom dijelu Evrope zvanom Balkan", rekao je tada.

"Putovao sam više puta u svaku zemlju Zapadnog Balkana, upoznao mnoge lidere iz različitih stranaka i zavolio bogatstvo kultura, etničkih i vjerskih raznolikosti. Ali nijedna zemlja me nije dirnula više od Kosova", istakao je.

Engel je u Kongres ušao u vrijeme kada se Jugoslavija raspadala po etničkim linijama.

Kao član Odbora za vanjske poslove bio je uključen u brojne regionalne sporove i stekao reputaciju stručnjaka za Balkan.

Bio je među prvim američkim zakonodavcima koji su 1998. godine pozvali administraciju Billa Clintona da interveniše i zaustavi djelovanje jugoslovenskih i srpskih snaga na Kosovu.

Deceniju kasnije, bio je jedan od najglasnijih zagovornika u Kongresu za priznanje nezavisnosti Kosova od strane Sjedinjenih Država.