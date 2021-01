Optuženi federalni premijer i ministarka ni riječi o ostavci

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini) Fadil Novalić ne može davati izjave bez potvrde advokata, rečeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) na upit da li će podnijeti ostavku iz moralnih razloga, nakon što je protiv njega, 18. januara potvrđena optužnica pred Sudom BiH u aferi „Respiratori“.

Tužilaštvo BiH početkom maja 2020. pokrenulo je istragu o nabavci respiratora iz Kine. Prva pošiljka od 80 respiratora stigla je 24. aprila, a vještačenjem je Tužilaštvo utvrdilo da njihovo korištenje nije preporučeno u jedinicama intenzivne njege. Preostalih 20 od ukupno 100 respiratora nabavljenih iz Kine stiglo je na Međunarodni aerodrom u Sarajevu 27. maja.

Šteta po budžet Federacije BiH, prema potvrđenoj optužnici, iznosi 10 miliona i 530.000 konvertibilnih maraka (5,38 miliona evra). Sumnjiva je i nabavka zaštitne opreme u vrijednosti od dva miliona i 900.000 maraka (1,48 miliona evra) za potrebe borbe protiv korona virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine, u vrijeme neposredno nakon proglašenja stanja nesreće.

Novalića optužnica tereti za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Pored toga, Novalić se tereti i za pranje novca, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga, krivotvorenje službene isprave, povredu obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

Miličević, također, bez komentara

Sud Bosne i Hercegovine u predmetu čiji je naziv „Novalić i drugi“ tereti i ministricu finansija u Vladi FBiH Jelku Miličević i to za nesavjestan rad u službi.

Na upit RSE da li će podnijeti ostavku iz moralnih razloga, nakon potvrđivanja optužnice, iz njenog kabineta odgovoreno je da ministrica „nema komentar“. Milićević je ranije, 15. decembra, izjavila na konferenciji za novinare Federalne vlade, da neće podnijeti ostavku.

"Svim silama ću se truditi i ja i Ministarstvo finansija da pokažemo i dokažemo da mi vrlo, vrlo savjesno obavljamo svoj posao. Upravljati budžetom od pet milijardi KM i da vam neko kaže bez ikakvog argumenta da nesavjesno obavljate svoj posao, to je uvreda za struku, posebno uvreda za ministra finansija. S ovog mjesta odgovorno tvrdim da ne želim dati ostavku, neću dati ostavku, dok to ne zatraži neko ko ima mandat da to zatraži od ministra finansija u Vladi FBiH", poručila je Milićević, te dodala da ne prihvata kvalifikaciju, niti optužbu Tužilaštva BiH.

I pored potvrđivanja optužnice, u Sudu BiH nisu donijeli i mjere zabrane za Novalića i Jeličić, s obzirom da su oni i dalje na funkcijama na kojima mogu da odlučuju o upravljanju finansijama u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

“Sud Bosne i Hercegovine postupa po prijedlozima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u optužnici u predmetu Fadil Novalić i drugi, Tužilaštvo BiH nije predložilo mjere zabrane u odnosu na optužene”, odgovoreno je na upit RSE iz Suda BiH.

Sud Bosne i Hercegovine je 31. maja odbio prijedlog Tužilaštva BiH da Fadilu Novaliću, Fahrudinu Solaku, suspendovanom direktoru Federalne uprave civilne zaštite i Fikretu Hodžiću, vlasniku kompanije "Srebrena malina", pravnog lica "F.H. Srebrena malina", koji su dio istog predmeta pred ovom pravosudnom institucijom, odredi u maju 2020. godine jednomjesečni pritvor, koji je zatražen zbog osnova sumnje da su počinili navedena krivična djela.

Tada su svi pušteni da se brane sa slobode, uz mjere zabrane koje se odnose na „zabranu sastajanja sa svjedocima i zabranu međusobnog sastajanja osumnjičenih“. Sud BiH je ukinuo mjere 5. avgusta.

U Sudu BiH navode da za sada ne mogu reći kada će početi sudski proces, odnosno kada bi se premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalna ministrica finansija Jelka Miličević, mogli izjasniti o krivici.

“U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ročište za izjašnjenje o krivici zakazuje se nakon što Sud odluči o prethodnim prigovorima na optužnicu. U svakom slučaju, ročište će biti zakazano i dostupno javnosti kroz kalendar suđenja na web stranici Suda i najavljeno u sedmičnom pregledu aktivnosti, koji se dostavlja redovno petkom”, navode iz Suda BiH u odgovoru na RSE.

Opozicione stranke pozivaju na ostavke

Iz opozicionih stranaka u Parlamentu Federacije BiH najavljuju da će pred entitetskim parlamentom ponovo, nakon potvrđivanja optužnice, pozvati na podnošenje ostavki i glasanju o nepovjerenju Vladi Federacije BiH.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH iz Naše stranke Mirsad Čamdžić kaže za RSE da bi cijela entitetska vlada, ‘opterećena aferama, trebala biti smijenjena’.

„Želim da podsjetim da u ovom trenutku, kako stvari stoje, gledajući političke odnose, to je vrlo teško izvodivo. Naime, pakt koji vlada između SDA (Stranka demokratske akcije) i HDZ-a (Hrvatska demokratska zajednica BiH), potpomognuti i drugim strankama, koje se često ponašaju vrlo neodlučno, odnosno nikada ne znamo kakav će stav i čiju stranu će zauzeti, to je u ovom trenutku vrlo teško izvesti sa onim klasičnim traženjem pedeset ruku za smjenu ove aktuelne vlade“, navodi Čamdžić, dodajući da čelnici Federacije BiH neće podnijeti ostavke niti će ih stranke povući.

Opoziciona politička partija, Naša stranka, u maju 2020. godine je u Parlamentu Federacije BiH tražila smjenu Fadila Novalića i izglasavanje nepovjerenje Vladi Federacije BiH.

Istovremeno, u Stranci demokratske akcije (SDA) podsjećaju da je postojeća Vlada Federacije BiH u tehničkom mandatu, jer nikada nije došlo do izbora nove vlade nakon opštih izbora u BiH 2018. godine. U toj stranci okrivljuju Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) da ne želi ući u proces formiranja nove vlade, što, kako navode, „otežava rješavanje i postojećeg problema sa optužnicom protiv funkcionera u aferi ‘Respiratori'“.

“Ja mislim da je ta činjenica, optužnica koju u ovom trenutku nosi premijer i zamjenica premijera, opterećujući faktor, kako za Vladu Federacije, tako i za nas u Parlamentu Federacije, koji predstavlja volju građana. Jako je teško voditi Vladu Federacije i boriti se na sudu za dokazivanje svoje nevinosti. Tako da ja mislim da bi najlakše bilo, personalno gledano, i za premijera i dopremijerku, da podnesu ostavke i da se posvete odbrani na sudu”, kaže za RSE poslanik SDA u Parlamentu Federacije BiH Ismet Osmanović.

No, problem je, ističe Osmanović, šta bi se desilo ako dva člana tehničke vlade podnesu ostavku.

“Šta će se desiti kad bi se povukli premijer i dopremijerka Federacije, kada je u ovom trenutku Vlada Federacije u tehničkom mandatu, a i, inače, joj nedostaju dvoje ministara – nemamo ministra za boračka pitanja, nemamo ministra za obrazovanje. Već sada je narušena nacionalna ravnoteža i da li je moguće, ukoliko premijer i dopremijerka Federacije daju ostavku, da li je moguće odmah i promptno pristupiti izboru novog premijera i novog zamjenika, s obzirom na to da imamo predsjednika Federacije gospodina Čavaru, koji ne želi pristupiti imenovanju nove vlade shodno rezultatima izbora od prije dvije godine”, pita Osmanović.

U HDZ-u BiH se pozivaju na presumpciju nevinosti, odnosno da niko ne treba biti označen kao kriv do onog trenutka dok to ne uradi sud, odnosno sudovi koji su za to nadležni.

“A kada se radi o onome što ste rekli da će oporba tražiti izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije BiH, vjerojatno neće biti ni prva ni zadnja, jer ovo je, koliko se ja sjećam, bar treća ili četvrta, a sve u cilju onoga osnovnoga posla da oporba treba kritizirati vlast, odnosno poziciju”, rekao je za RSE poslanik HDZ-a BiH u Parlamentu Federacije BiH Mladen Bošković.

Šta kaže struka?

Advokat iz Banjaluke Dario Sandić mišljenja je da je trebalo ograničiti djelovanje funkcionerima koji su optuženi u predmetu „Fadil Novalić i drugi“, dodajući da je Zakonom o krivičnom postupku BiH, članom 18, propisano da pokretanje krivičnog postupka ima za posljedicu ograničenje određenih prava, i ove posljedice, ako tim zakonom nije drugačije određeno, nastupaju potvrđivanjem optužnice.

“U toku postupka je potrebno da tužilac podnese sudu prijedlog za izricanje mjere zabrane obavljanja dužnosti, u konkretnom slučaju dužnosti predsjednika Vlade Federacije BiH, te da sud izrekne takvu mjeru. Zakonom su propisani uslovi, način i vrijeme trajanja navedene mjere. Uglavnom, postoji pravni mehanizam da se lice udalji sa dužnosti nakon potvrđivanja optužnice”, kaže Sandić u izjavi za RSE.

On navodi i da je u konkretnom slučaju opravdano i jasno da je potrebno da se istom licu onemogući da bude na postojećoj funkciji kako ne bi i dalje izvršavao krivična djela.

“Kako ne bi svoju funkciju zloupotrijebio radi ometanja daljeg toka krivičnog postupka. Ne zaboravimo, gospodin Novalić je nadređeni ministru pravde, a isti je, u jednom dijelu, nadređeni tužiocima i sudijama, iako to ne bi smio biti, jer je sudijska i tužilačka funkcija samostalna i nezavisna. Međutim, pričamo o BiH, tako da je svaka priča o nezavisnosti, samostalnosti i profesionalnosti suvišna”, ističe Sandić.

Optužnica u predmetu „Fadil Novalić i drugi“ je podignuta 4. decembra, ali je Sud BiH vratio tekst optužnice Tužilaštvu BiH na doradu.

Istraga protiv osumnjičenog Aleksandra Zolaka, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, nastavlja se u odvojenom predmetu, jer je istraga proširena u odnosu na postojanje osnova sumnje da su i u drugim slučajevima od Agencije za lijekove i medicinska sredstva donošene nezakonite odluke.

Tužilaštvo BiH je više puta tokom istrage navodilo i da su bili izloženi političkim pritiscima, te da je istraga bila ometana na više načina.