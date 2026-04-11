Počeo prekid vatre povodom pravoslavnog Uskrsa između Ukrajine i Rusije

Prekid vatre povodom pravoslavnog Uskrsa stupio je na snagu između Rusije i Ukrajine 11. aprila, nakon što su predsjednici obje zemlje obećali da će njihove vojske obustaviti vatru tokom pravoslavnog praznika.

"Znamo s kim imamo posla. Ukrajina će poštovati prekid vatre i odgovoriti na istovjetan način", napisao je ranije istog dana ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy na Telegramu.

Kratkotrajna pauza u borbama, koja bi trebala trajati do kraja 12. aprila, uslijedila je nakon nove serije noćnih ruskih napada na Ukrajinu i nove razmjene zarobljenika između Moskve i Kijeva.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopštilo je da je Rusija lansirala 160 dronova na teritoriju Ukrajine, dok su lokalni zvaničnici izvijestili da je širom zemlje povrijeđeno više desetina ljudi, a da su najmanje dvije osobe poginule u najvećem ukrajinskom lučkom gradu Odesi.

"Bio je to užas", rekla je jedna stanovnica za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa nakon napada. "Čula sam nešto kako leti i pada. Nisam shvatila šta se dogodilo. Sve je trajalo djelić sekunde. Moja kćerka je dotrčala do mene vičući da je sve u plamenu."

Prema riječima Serhija Lysaka, šefa vojne administracije Odeske oblasti, u napadu su oštećene privatne i višespratne stambene zgrade, studentski dom i jedan vrtić.

Rusko Ministarstvo odbrane, s druge strane, saopštilo je da su ruske snage oborile 99 ukrajinskih dronova.

Odvojeno, nekoliko sati prije početka prekida vatre, dvije strane razmijenile su po 175 vojnika. Zelenskyy je rekao da među onima koji su vraćeni iz Rusije ima i povrijeđenih, dodajući da je većina njih bila u zarobljeništvu još od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine.





Dok Kijev nastoji produžiti uskršnji prekid vatre i pretvoriti ga u trajno primirje, Kremlj je 11. aprila odbacio tu ideju, poručivši da će primirje ostati kratkoročno i opisujući ga isključivo kao humanitarnu mjeru.

Tokom ranijih sličnih primjera, obje strane su međusobno optuživale jedna drugu da koriste pauze u borbama za dopunu zaliha i pregrupisavanje snaga, kao i za druge incidente duž jedne od najvećih linija fronta u konvencionalnom ratu još od Drugog svjetskog rata.

Govoreći za Current Time 10. aprila, pojedini stanovnici ratom razorenog istočnog ukrajinskog grada Kramatorska, u oblasti Donjeck - koji su ruske snage napale 11. aprila - rekli su da, iako se trude zadržati nadu, sumnjaju da će borbe zaista stati.

"Ovo je sveti dan… Nadam se da će se to desiti", rekla je jedna žena, prije nego što je počela da se smije kada je upitana koliko je takvih primirja zaista ranije bilo ispoštovano.

"Teško je vjerovati… Moramo odnijeti (uskrsni hljeb) na blagoslov. Ali to znači izlagati živote naših najmilijih riziku", rekao je drugi muškarac, stojeći iza zaštitne mreže protiv dronova razvučene preko ulice.

Drugi sagovornici Current Timea dodatno su naglasili da će uskršnji prekid vatre trajati tek nešto više od jednog dana te da ne očekuju da će imati značajan uticaj na tok rata, koji je sada u svojoj petoj godini.