Predsednik Tunisa dodatno učvrstio vlast ukazima 

Predsednik Tunisa Kais Said izdao je predsedničke ukaze i dodatno učvrstio gotovo apsolutnu vlast koju je sebi obezbedio pre dva meseca, javlja AP.



U srijedu 22. septembra izdati su predsednički ukazi koji uključuju nastavak suspenzije ovlašćenja parlamenta i ukidanje imuniteta svih poslanika od gonjenja.



Said je ukazima otišao i korak dalje, odlučivši da zamrzne plate poslanika.



U ukazima se pominje i Saidova namera da ubuduće vlada isključivo na osnovu predsedničkih ukaza i da ignoriše delove Ustava.



Zakoni neće ići u parlament, čija su ovlašćenja suspendovana, usled čega će Said imati gotovo neograničenu vlast.



Said je 25. jula smenio premijera Tunisa, suspendovao parlament i preuzeo izvršnu vlast, navodeći da to čini iz nacionalnih interesa.



Njegovi kritičari su taj potez opisali kao državni udar.



Said negira da želi da bude diktator i tvrdi da će političke reforme koje želi da sprovede staviti na referendum.



Njegovi julski potezi usledili su nakon višegodišnje ekonomske krize u zemlji, a bili su podstaknuti nasilnim protestima i rastom broja infekcija korona virusom.