Vučić: Demografsko pitanje postaće uskoro najvažnije

Pitanje demografije uskoro će postati najvažnije političko pitanje, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak, 23. septembra, u Budimpešti.



Vučić je u glavnom gradu Mađarske na Četvrtom demografskom samitu kazao da je u slučaju Srbije, ali i mnogih država regiona, demografsko pitanje, pitanje nataliteta, pitanje opstanka.



U Srbiji je u 2020. godini zabeležen rekordno negativan prirodni priraštaj, izjavila je u aprilu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku.



“Prema prvim rezultatima vitalne statistike za 2020. godinu, u Srbiji je prvi put rođeno manje od 62.000 beba, dok smo istovremeno imali povećanu smrtnost - odnosno umrlo je oko 115.000 ljudi… To znači da smo izgubili jedan malo veći grad u Srbiji, kao što su Paraćin, Bačka Palanka ili Ruma, kada govorimo o negativnoj vrednosti prirodnog priraštaja”, izjavila je ona.

Vučić: Jačaćemo podršku rađanju dece

Srbija je, istakao je Vučić na demografskom samitu u Budimpešti, sledeći primer Mađarske, uvela veliki broj mera od prošlog učešća na budimpeštanskom samitu i već se vide neki rezultati.



“Kada su u pitanju subvencije ljudima koji će imati više dece, to je nešto što je već učinjeno ili će biti poboljšano. Poboljšaćemo sve podsticaje za porodicu i decu”, najavio je Vučić na samitu.



Nada se, kako je naveo, većim rezultatima, ali to nije nešto što se vidi iz dana u dan.

Osvrnuo se i na odnose Mađarske i Srbije, rekavši je da je uložena ogromna energija u uspostavljanje dobrih odnosa.



"Premijer Viktor Orban je bio dovoljno hrabar da izgradi odlične veze sa Srbima. Nije imao lak zadatak jer obojica znamo da smo imali problema i jasno nam je kakve su dileme imali Mađari. Veoma sam svestan teške prošlosti koje su dve države imale", objasnio je on.



Pre 10 do 15 godina, kazao je Vučić, kada je Mađarska igrala u fudbalu ili vaterpolu neku utakmicu, u Srbiji su navijali uvek za protivnika, a danas se to promenilo i nebitno s kim igra Mađarska, Srbi navijaju za njih, izuzev ako igraju sa Srbijom.



Rekao je da 90 odsto građana Srbije tako razmišlja, dodajući da je to najbolji primer za to kako je moguće promeniti stav ljudi, odnosno, odnos dve nacije i dve zemlje.



Četvrti demografski samit u Budimpešti otvorila je mađarska ministarka za porodicu Katalin Novak.



Na panelu učestvuju i nekadašnji potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Majk Pens, premijer Slovenije Janez Janša i predsednik Vlade Poljske Mateuš Moravjecki.