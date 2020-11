Predizborno asfaltiranje i testiranje na koronu

Dragi naši penzioneri Obilićeva (jedno od naselja u Banjaluci op.a), pozivamo vas ispred rejonskog odbora SNSD-a Obilićeva da dođete u našu kancelariju, gdje se možete prijaviti za besplatan serološki test na korona virus, koji će se odrađivati u Aqua lab laboratoriji - ovo je letak Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) koji je ova politička partija stavljala na kvake ulaznih vrata stanara.

U tekstu se dalje navodi da "serološki test otkriva da li ste trenutno inficirani i da li ste ranije preležali korona infekciju", te se ističe "kako građani samo treba da dođu, dok će o njihovom zdravlju brinuti SNSD".

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne radi o predizbornom marketing, već "o brizi za zdravlje građana".

"Radi se o komercijalnim testovima koji su dostupni u komercijalnim ambulantama širom Republike Srpske u svakom gradu, i koji su u tom smislu dostupni svim političkim strankama koje bi imale želju da na taj način izađu građanima u susret. To se ne radi sa namjerom da građani glasaju za nas, nego sa namjerom da se građanima pomogne", pojasnio je Kovačević.

Dezinfikuju crkve i džamije

Zanimljiv je i pristup partije Ujedinjena Srpska. Oni imaju kampanju dezinfekcije stambenih objekata i javnih ustanova, a građanima dijele sredstva za dezinfekciju. To za RSE potvrđuje portparol stranke Goran Filipović.

"Mi smo dio sredstava predviđenih za reklamni materijal preusmjerili na nabavku dezinfekcionih sredstava. Nabavili smo ona koja su registrovana u Republici Srpskoj i švajcarske su proizvodnje. Sadrže jone srebra i alkohol, te važe među najboljima u svijetu. Dezinfekciju vrše naši aktivisti, a mi smo obezbijedili opremu. Obišli smo sve stambene, pa čak i vjerske objekte, crkve i džamije širom Republike Srpske", ističe Filipović.

Gotovo sve političke partije imaju postavljene štandove na trgovima i drugim javnim površinama na kojima, osim promotivnog materijala, dijele različite prehrambene i neprehrambene artikle.

Banjalučanin Milan Kaurin kaže da često prošeta do gradskog Trga Krajine da provjeri šta se nudi, ali ističe da to neće uticati na njegovo glasačko opredjeljenje.

"Ja sam neki dan u prolazu uzeo flašicu vode koju su dijelili na jednom štandu, a dijele sve i svašta. Upaljači su standardna ponuda", ističe Kaurin.

Vukašin Ljubojević iz Banjaluke kaže da partije jedino još javno ne dijele novac. Priznaje da bi to rado uzeo, iako ne bi glasao za tu partiju.

"Ja kao penzioner nemam dovoljnu penziju i meni da ponudi 100 maraka (50 eura) ja bi uzeo, a ja već znam za koga ću glasati", navodi Ljubojević.

Ubrzani radovi na predizbornom asfaltu

Pred finiš izborne kampanje ubrzano se završavaju i infrastrukturni projekti, prije svega asfaltiranje ulica kako bi se dobila podrška birača. Posebno je to izraženo u opštinama u kojima su načelnici i gradonačelnici ponovo kandidati za iste pozicije.

Jedan od primjera je grad Doboj, u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH) u kojem je krajem oktobra, u naselju Aerodrom, završena rekonstrukcija i izgradnja čak 12 ulica, 1 800 metara pješačkih staza, a radi se i na izgradnji kanalizacije i kolektora otpadnih voda. Obilazeći gradilišta, Boris Jerinić, aktuelni gradonačelnik Doboja, koji je ponovo kandidat SNSD-a za istu poziciju, tada je rekao.

"Mi smo ove godine uspjeli da budemo prisutni u sve i jednoj mjesnoj zajednici, pa tako i ovdje. Moje je opredjeljenje da nastavimo tim tempom i to je svakako moguće kada smo zajedno i kada smo okupljeni, kada imamo podršku naših poslanika i svakako Vlade Republike Srpske i svih institucija", kazao je Jerinić.

Uporedo sa asfaltiranjem prigradskih naselja teku i radovi na renoviranju gradskih saobraćajnica i pješačkih zona. Sve ovo omogućio je gradski budžet koji u Doboju u izbornoj godini iznosi 86,5 miliona maraka (43,25 miliona evra) i zasnovan je najvećim dijelom na kreditnim zaduženjima. Zanimljivo je da je usvojeni nacrt budžeta grada za iduću godinu duplo manji, tek 43 miliona maraka (21,5 miliona evra).

Stanovnici Doboja - Dragan, Jelena i Predrag kažu da je ovo ustaljena praksa u izbornim godinama gdje dolazi do povećanog obima javnih radova.

"Zna se šta je to. To je samo zbog glasova i ništa drugo", smatra Dragan.

"Meni smeta što to oni ne rade za vrijeme čitavog svog redovnog mandata, a ne mjesec dana pred izbore", kaže Jelena.

"Voda, put i struja, to ako nemaš džaba ti sve, a oni su to odavno vidjeli i onda to obilato koriste i dobro im dođe", poručuje Predrag.

Ne asfaltiraju zbog kampanje već zbog lijepog vremena

U Srebrenici, na istoku Bosne i Hercegovine, je skoro završeno asfaltiranje nekoliko dionica seoskih makadamskih puteva u četiri mjesne zajednice. Načelnik Opštine Mladen Grujičić, koji je kandidat SNSD-a za istu poziciju na predstojećim lokalnim izborima, tvrdi da se ne radi o predizbornom asfaltiranju nego o pogodnim vremenskim prilikama koje su produžile građevinsku sezonu.

"Uopšte ne koristimo ove radove kao neku predizbornu kampanju, jer to je moja politika da Srebrenica ide u kontinuitetu da se radi svaki dan, a ne samo pred izbore. Mi smo sada malo ubrzali sa radovima kako bi smo iskoristili ovo lijepo vrijeme prije zime, i da ispoštujemo sve ono što smo obećali građanima", pojasnio je Grujičić.

U Mostaru, u kojem će se prvi put nakon dvanaest godina, u decembru, održati lokalni izbori, asfaltiraju se putevi, krpe rupe i popravljaju pješačke zone. Koliko novca je izdvojeno u ove namjene je nepoznanica, s obzirom da u ovom gradu duže od decenije nije bilo lokalnih izbora, a ne postoji ni Gradsko vijeće.

Budžet Mostara donosi gradonačelnik Ljubo Bešlić, kadar Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) koji je na ovoj poziciji od 2004. godine, uz potpis načelnika za finansije Izeta Šahovića, iz Stranke demokratske akcije (SDA).

Nina Marić, građanka Mostara, kaže da se u Mostaru gradi bez ikakve kontrole i da je to odavno uhodana praksa.

"Toliko su nesposobni da svaki put pred izbore urade jedno pet metara puta i čim prođu izbori i prva kiša padne sav put raznese", mišljenja je Marić.

Dževad kaže da se u Mostaru nije ulagalo u infrastrukturu duže od decenije, a da je sada na sceni, kako ističe u žargonu, "predizborno šminkanje".

˝Kada se malo dublje zađe u grad, te su ulice onakve kakve su bile i iza rata, nikakve, kao da je traktor prešao preko njih, pa ih razrovao. Ovo što se sad malo kozmetički pred izbore radi, to svi znamo zašto je tako. Pa, hoće glasove, a hoće li ih opet dobiti sve ćemo vidjeti˝, priča Dževad.

I javna preduzeća koriste u kampanji

Krešimir iz Novog Travnika, opštine u Srednjobosanskom kantonu, u srednjoj Bosni, kaže da lokalne zajednice pred izbore koriste i javna preduzeća. Ističe primjer rekonstrukcije dionice magistralnog puta M-5 i mosta preko rijeke Bile, projekta Javnog preduzeća (JP) Ceste Federacije BiH. Priča kako se sa radovima naprasno počelo prije dva mjeseca i da od tada umjesto vožnje od 20 minuta, ona traje i po sat vremena, zbog čega često kasni na posao.

"Svaki drugi dan iste rupe zatrpavaju, otrpavaju, mijenjaju i to traje vječno i to je tako svaki put pred izbore. Ja znam, jer putujem u Vitez već 10 godina na posao. Zato ja svaki dan imam problema sa dolaskom na posao i odlaskom sa posla, jer mi putovanje do Viteza traje oko sat vremena u prosijeku. Najgore je što rade po danu i to u po radnog vremena, a u svim normalnim državama ceste se rade po noći", mišljenja je Krešimir.

Iz preduzeća Ceste Federacije BiH na upit Radija Slobodna Evropa su odgovorili kako u prethodna dva mjeseca, kada je počela kampanja za lokalne izbore, započeto 11 projekata koji se, kako tvrde, nikako ne mogu dovesti u vezu sa predizbornim aktivnostima.

"U pojedinim slučajevima, zahtjevi lokalnih zajednica se mogu poklopiti sa planovima JP Ceste FBiH, no udovoljavanje zahtjevima lokalnih zajednica ni u kojem slučaju nije prioritet, već su to stručne analize struke u pogledu stanja 2300 km duge mreže magistralnih cesta kojima upravlja ovo javno preduzeće", navodi se u odgovoru JP Ceste Federacije BiH.

Raskopano Sarajevo, za asfaltiranje Banjaluke 20 miliona evra

Kada je u pitanju Sarajevo, najveći i glavni grad u BiH radi se na rekonstrukciji tramvajskih pruga zbog čega je raskopan uži centar grada. Radovi su počeli 2. oktobra, a 9. novembra završena je jedna od dionica u dužini od 370 metara u samom centru grada, na Marijin Dvoru, samo šest dana pred lokalne izbore.

Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Ministarstva Kantona Sarajevo i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo o broju projekata započetih u vrijeme početka predizborne kampanje.

Iz budžeta Banjaluke, drugog po veličini grada u Bosni i Hercegovini, u ovoj izbornoj godini izdvojeno je 40 miliona maraka (20 miliona evra) za razne infrastrukturne projekte, od kojih su mnogi u završnoj fazi ili bi trebali biti završeni do izbora.

Iz Gradske Uprave Banjaluke RSE nisu dostavili podatke o projektima izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica na području Grada koji su započeti, završeni ili su u toku u prethodna dva mjeseca.

Deveti poslijeratni lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 15. novembra, a na njima pravo glasa ima 3.283.194 birača.

Izbori će biti održani u 142 od ukupno 143 opštine u BiH, na preko 5 800 biračkih mjesta. Lokalni izbori u gradu Mostaru, koji se održavaju prvi put nakon 12 godina, biće održani 20. novembra.

Za povjerenje birača na ovogodišnjim lokalnim izborima boriće se 543 politička subjekta i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina.