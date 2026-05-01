Sindikati i udruženja obeležavaju Praznik rada u Beogradu

Sindikati, udruženja i zborovi obeležavaju u Beogradu 1. maj – Praznik rada.

Položeni su venci pred spomenik Dimitriju Tucoviću, borcu za radnička i ljudska prava, na beogradskom trgu Slavija.

Predstavnici Kvir zbora u saradnji sa drugim zborovima i udruženjima postavili su tkaninu preko postamenta, navodeći da na taj način simbolički vraćaju natpis spomeniku.

"Ovim podsećamo da su nadležne institucije dužne da spomenik obnove", navela je Sanja iz Kvir zbora.

Mermerna ploča na kojoj je bilo uklesano ime Dimitrija Tucovića i godina njegovog rođenja i smrti (1881-1914) obrušila se pre dve godine.

Venac pred spomenik Dimitriju Tucoviću položila je i delegacija Udruženih sindikata Srbije "Sloga".

Prvomajske skupove organizuju i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost".

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ukazao je da je "i pored svih napora i dostignutih standarda, oblast rada i zapošljavanja već godinama u samom vrhu po broju podnetih pritužbi" toj instituciji.

"Praksa institucije Poverenika pokazuje da je diskriminacija prisutna po osnovu svih ličnih svojstava, a u poslednje vreme je sve više pritužbi po osnovu političkog opredeljenja i članstva u sindikalnim organizacijama", naveo je Antonijević u pisanoj izjavi.

Ukazujući na starosnu diskriminaciju kada su mladi u pitanju, Antonijević je naveo da je to "najčešće u kontekstu ugovora na određeno vreme ili ugovorima o radu van radnog odnosa".

"S druge strane, praksa pokazuje da se 'stariji' radnici zbog godina starosti suočavaju sa problemima zapošljavanja, stručnog usavršavanja ili otpuštanja", naveo je Antonijević.

On je dodao da se mora voditi mnogo više računa o potrebama svih generacija i pripadnika grupa u većem riziku od diskriminacije, poput osoba sa invaliditetom, trudnica i porodilja, Roma i Romkinja, starijih od 55 godina i mladih koji traže prvo zaposlenje.