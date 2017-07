Praznici za izazivanje krize

Na dnevnom redu sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, između ostalog, naći će se zahtjevi poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike BiH, te ocjena ustavnosti odredbe Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH.

Dan ranije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će nastati pravi politički haos ako Ustavni sud BiH donese neku drugu suštinsku odluku osim one da se ukida obilježavanje 1. marta i 25. novembra u BiH.

"Radi se o istoj stvari kao kada su sudije donijele odluku o ukidanju 9. januara kao Dana Republike Srpske, čime su rekli da to ugrožava neke druge, a zna se sasvim sigurno da 1. mart nije dan koji Srbi obilježavaju pa su prema tome i oni ugroženi", rekao je Dodik novinarima i poručio: "Nakon takve eventualne odluke koja bi potvrdila obilježavanje 1. marta, mi više nemamo šta da tražimo u BiH."

Da je riječ o politici "milo za drago" pokazuje i ova Dodikova izjava.

"Čim je koalicija koja čini većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila apelaciju očekivao sam da bude ukinuto obilježavanje 1. marta i 25. novembra. Ne preostaje im ništa drugo kada su se drznuli da nama to urade za 9. januar", zaključio je Dodik.

Ustavni sud BiH proglasio je Dan Republike Srpske neustavnim, a tu odluku tada su odbacili predsjednik RS-a Milorad Dodik, Narodna skupština tog entiteta i opozicija.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti još 2013. godine podnio je član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.

"Ustavni sud naglašava da se ovom odlukom ni na koji način ne dovodi u pitanje pravo građana Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti (kao ni slično pravo građana bilo koje druge vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini) da slobodno na tradicionalan, odnosno drugi prigodan način obilježavaju svoje blagdane, uključujući i slavu Svetog Stefana", navodi se u odluci Ustvanog suda.

"Prema mišljenju Ustavnoga suda, takve slobode i prava, a posebice njihovo slobodno manifestiranje, samo potvrđuju multikonfesionalni i multikulturalni karakter Bosne i Hercegovine kao države i društva. Stoga se ovakva odluka Ustavnoga suda u tome kontekstu ne može nikako drukčije razumijevati", navode suci u obrazloženju.

Presude Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini često se ignorišu, jer ih vlasti ne implementiraju u praksi.

„Političari u Bosni i Hercegovini koji imaju različite često suprostavljene stavove po pitanju političke budućnosti, odnosno sudbine BiH, koriste sva sredstva kako bi međusobno mogli da iskoriste slabosti onog drugog za vlastita politička razračunavanja sa političkim protivnicima. U tom smislu i odluke ustavnih sudova, odnosno konkretno Ustavnog suda BiH se koriste kako bi se oslabio politički protivnik i ojačala vlastita pozicija kod vlastitog biračkog tijela“, mišljenje je profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarija Seizovića.

Realnost je i da se već godinama na cijeloj teroriji Bosne i Hercegovine ne praznuju isti praznici. Nema ni zakona na državnom nivou o praznicima. Zahtjevi za ukidanje 1. marta - Dana nezavisnosti BiH i 25. novembra – Dana državnosti BiH samo su dobra tema za vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini jer su istrošili sve, a nemaju rezultata kojima bi se pohvalili, smatra politička analitičarka Ivana Marić. Vlast je blokirana, koalicija ne funkcionira i ovo je dobra tema da se koristi do sljedećih izbora, napominje Marić.

„Ovo je nova ideja na kojoj će oni jahati u narednom periodu. Scenarij bude uvijek isti. I ovaj put mislim da će biti isto. Isto se ponašaju svi akteri. Sa jedne i sa druge strane dolaze isti odgovori, čak koriste i iste riječi. I ovaj put mislim da će biti prijetnji, naravno da neće doći do njihove realizacije, jer su dovoljno mudri da će ići dokle smiju. Provocirat će, isto kao što je Dodik sa referendumom, pa Izetebegović sa revizijom. Oni to znaju da iskoriste da privuku birače i da naprave homogenizaciju svog biračkog tijela, ali se zaustave kada vide da to postaje ozbiljnije. Tako da će ovo u narednom periodu puniti novinske stupce“, zaključuje analitičarka Ivana Marić.