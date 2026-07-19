Otkazan Prajd karavan u Pirotu, učesnicima bila ugrožena bezbednost

U Pirotu, gradu na jugu Srbije, otkazan je Prajd karavan planiran za 18. juli usled napete situacije.

Na lokalnom trgu su se okupili muškarci koji se protive ovoj manifestaciji te je procenjeno da je učesnicima ugrožena bezbednost.

Udruženje "Da se zna!" saopštilo je u subotu uveče, 18. jula da su neposredno pred održavanje Prajd karavana u Pirotu, od Policijske uprave dobili usmeno obaveštenje da se javno okupljanje Prajd karavan zabranjuje iz bezbednosnih razloga.

"Udruženje Da se zna najoštrije osuđuje odluku Policijske uprave Pirot da zabrani Prajd karavan. Policija je dozvolila huliganima da direktno ugroze živote aktivista i novinara, umesto da uhapsi i procesuira sve okupljene huligane zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti", naveli su oni.

Dodali su da se okupila veća grupa navijača na mestu održavanja Prajd karavana i skandirala homofobične parole.

"Huligani su pretili novinaru Mašine Aleksandru Đokiću i novinarki Tampon Zone Sari Stanojković i gurali ih, dok je novinarka N1 Gordana Bjeletić bila pogođena u glavu", saopštilo je udruženje,

Zatražili su hitnu smenu načelnika Policijske uprave Pirot, jer nije obezbedio javno okupljanje u skladu sa zakonom i zbog toga što je dozvolio da novinari i novinarke budu napadnuti.

"Zabrana Prajd karavana u Pirotu predstavlja brutalno kršenje prava na slobodu mirnog okupljanja garantovanu Ustavom Republike Srbije i međunarodnim konvencijama. Udruženje Da se zna! će se ovim povodom obratiti i međunarodnim organizacijama", piše u saopštenju.

Organizacija "Da se zna!" su jedni od organizatora beogradskog Prajda, a Prajd karavanom pokušavali su da promovišu prava LGBT+ osoba u Srbiji.

Iz udruženja kažu da i ove godine organizuju Prajd karavan, inicijativu koja će tokom jula obići šest gradova u Srbiji – Vranje, Pirot, Zaječar, Kraljevo, Šabac i Loznicu.

Cilj karavana je, kako ističu, da skrene pažnju na položaj LGBT+ osoba u manjim sredinama, gde su homofobija, transfobija i diskriminacija i dalje deo svakodnevice, a veliki broj ljudi svoj identitet i dalje skriva iz straha od nasilja i odbacivanja.

Istog dana organizovan i Prajd karavan u Vranju, koji je prošao bez incidenta.