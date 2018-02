Skupština Požege kupuje nelegalnu imovinu

Skupština opštine Požega donela je odluku o kupovini nelegalno izgrađenog objekta u ovom gradu. Ne pamti se da je tako nešto zabeleženo u Srbiji, u kojoj vlast upravo vodi kampanju za legalizaciju hiljada bespravno podignutih objekata. Pri tome posebno zbunjuje to što, kako podvlače stručnjaci, nelegalno podignuti objekti ne mogu biti predmet trgovine.

Grad Požega platiće objekt površine od 400 kvadratnih metara 12 miliona dinara (oko 100.000 evra), sredstva obezbeđena rebalansom gradskog budžeta. Kako je navedeno zgrada će biti korišćena kao proširenje Sportsko- kulturnog centra koji je nedavno osnovan, a posle gašenja Kulturnog centra.

Ovakva odluka vladajuće većine izazvala je burnu reakciju požeške opozicije, jer, kako su na prošlonedeljnom skupštinskom zasedanju rekli, radi se o očiglednom kršenju zakona po dva osnova.

Osim što navode da je jedan od vlasnika nelegalnog objekta suprug predsednice Skupštine opštine Zorice Mitrović, koja je funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke (SNS - partije predsednika Srbije Aleksandra Vučića), tvrde i da je predviđena cena za ovaj objekat veoma visoka za tržišne uslove Požege.

"Smatramo da je prvi problem cena te transakcije koja je ogromna i neprimerena za požeške uslove, a postavljamo pitanje, čija je to transakcija?", kaže Gordana Stević, odbornica opozicione odborničke grupe "Zajedno za Požegu".

"Vlasnik tog objekta je suprug predsednice Skupštine i mi sada ne znamo da li predsednica Skupštine prodaje ili kupuje objekat, u kom je ona tu svojstvu? Samim tim što se predsednica Skupštine pojavljuje kao nosilac transakcije krše se dva zakona: Zakon o sprečavanju sukoba interesa i Zakon o kupovini uticaja", uverene je Stević.

Ona još navodi da su odbornici opoziciji pokušali odborničkoj većini da ukažu na kršenje zakona i predlagali im da "glasaju po savesti". Nisu uspeli.

"Tako da je ova nezakonita odluka usvojena i mi se sada nadamo da će MUP Požege, javni tužilac, istražni organi i sud uraditi svoj deo posla. Mi smo prosto osećali potrebu da skrenemo pažnju da je u toku jedna pljačka koju smo pokušali da sprečimo. Narod je glasao za njih, oni imaju većinu, narod je njih hteo, a nama je ostalo samo da kažemo o čemu se tu radi", izjavila je Stević.

Odbornici vladajuće SNS nisu komentarisali optužbe opozicije tokom održavanja sednice, jer bi u tom slučaju, kako kažu, zasedanje trajalo satima.

Ipak, rasprava o ovom pitanju nije prošla bez trzavica u lokalnom parlamentu. Oštro je reagovao i Tihomir Marjanović, odbornik Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), koalicionog partnera SNS-a.

Marjanović, požeškoj javnosti poznat kao raniji aktivista Demokratske stranke (DS), je naprednjacima poručio sa skupštinske govornice: "Do sada sam vas podržavao, više ne, sram vas bilo!"

Gradonačelnik Užica Milan Božić, međutim, navodi da je sve što je urađeno, sprovedeno transparentno i po zakonu.

Milan Božić je pre dve godine prekomponovanjem odborničke većine došao na mesto predsednika opštine u Požegi.

Odmah je privukao pažnju javnosti u celoj Srbiji, pošto je prvo što je uradio bila odluka o smeni direktorke Kulturnog centra u tom gradu Slađane Varagić. Reč je o kulturnoj instituciji koja je u Srbiji bila poznata po izuzetnom programu i sadržajima. Božić je objasnio da u njegovom programu nije bilo sadržaja za "šire narodne mase", niti izložbi sa vunenim džemperima i čarapama.

Iako je Varagićka odlukom Apelacionog suda trebala da se vrati na mesto sa koga je smenjena, Božić je obećao da se ona nikada više neće vratiti na mesto direktorke, po cenu da ugasi Kulturni centar, što je i učinjeno u drugoj polovini prošle godine.

I sam Božić podseća na zbivanja iz tog vremena, te uverava da je za te događaje odgovoran Džordž Soroš (poznati američki investitor, filantrop, između ostalog i predsednik međunarodnog Instituta za otvoreno društvo, prim. aut.):

"Sećate li se kakva je hajka bila na mene oko Kulturnog centra? U istoriji Srbije lokalna samouprava u Požegi biće prva koja je razbila široku mrežu sorošizacije Srbije. Da se vidi gde su strani plaćenici umešali prste."

Sada, obrazlažući kupovinu nelegalno izgrađenog objekta, Božić je rekao kako je spasao Požežane od "demokratskog đavola" koji je u lokalnoj vlasti bio do 2016. Takođe je obećao sugrađanima da taj "đavo" više nikada neće biti na vlasti.

"Za sve što nije u skladu sa zakonom postoje institucije kojima se može obratiti svaki građanin, a ne samo opozicija. Znate, ništa ne boli kao istina. Eto, vlasnici ovog objekta koji kupujemo mogli su ovaj objekat do sada da prodaju pekaru, mesaru … nekome ko ima sredstva, fiktivno, i on bi se pojavio kao prodavac, i ne bi bilo galame oko toga. Ovde su najavljivali neke mitinge, govorili da je danas dan D, ukrštaju se Saturn i Jupiter, krvavi mesec. Sve je to ono 'pas laje, karavani prolaze, a vetar nosi'", izjavio je Božić za RSE.

Međutim, stručnjak za građevinsko zemljište i pitanja legalizacije Simo Stakić navodi da nema dilemu - postupak kupovine nelegalnog objekat od strane opštine Požega sproveden je u potpunosti nezakonito.

"Suština je u tome što nelegalni objekti ne mogu biti predmet eksproprijacije, a pogotovu ne kupovine neposrednom pogodbom od strane opštine. Posebno je ovde problematično što je od samog početka izgradnje taj nelegalni objekat rađen shodno planskom aktu koji je predviđao na tom prostoru parking za sportsku halu. Vlasnik tog nelegalnog objekta od samog starta je znao da se radi o objektu koji tu ne može trajno da opstane. Kupovina takvog objekta i zemljišta po astronomskoj cifri, a radi se od skoro sto hilajda evra zaslužuje pažnju Javnog tužioca u opštini Požega, pošto je cela procedura kupovine takvog objekta sprovedena netransparentno. Čak i da se radi o legalnom objektu, on mora da bude procenjen od strane odgovarajućih veštaka ili od strane poreske uprave", objasnio je Stokić.

Ovim povodom proteklih dana svake večeri u organizovani su protesti Požežana na kojima se okupljalo po stotinak ljudi. Jedan od organizatora protesta, aktivista Đorđe Stevanović, pozvao je građane da se u nedelju okupe na velikom protestu.