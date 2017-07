Širom crnogorskog primorja i u unutrašnjosti danima bukte požari koje vatrogasci sve teže kontrolišu jer jak vjetar sve njihove pokušaje gašenja čini gotovo nemogućim.

Jutros su evakuisani turisti sa područja poluostrva Luštica, a za sada nema odgovora nadležnih da li su se stekli uslovi da bude proglašeno stanje elementarne nepogode i da li će zatražiti međunarodnu pomoć.

Naročito teška situacija je na poluostrvu Luštica gde je vatra zahvatila ogromnu površinu i opasno se približila kućama i naseljima.

Na licu mjesta je komandir Službe zaštite i spasavanja u Opštini Tivat Zoran Barbić koji za Radio Slobodna Evropa ovako opisuje situaciju na Luštici:

„Ne mogu da vam kažem gdje je teško a gdje nije. Kada kažemo ovdje je manje teško tu za 5 minuta nastane katastrofa. Mi smo jutros iz ponte Vesla, gdje imamo jedan lijepi kamp uspjeli da evakuišemo oko 100 ljudi, uglavnom stranih turista. Od jutros dobijamo i pozive stranih ambasada koje se interesuju za svoje građane. Glavno je da niko nije povrijeđen niti su još uvijek oštećena materijlna dobra mještana. Skoncentrisali smo snage da branimo sela a za ostalo ne možemo ništa. Koliko god da natapamo, koliko god da gasimo kao da ništa nijesmo uradili.“

Prema Barbiću u gašenju požara uključene su sve službe zaštite i spasavanja sa crnogorskog primorja kao i građani i pojedini privredni subjekti:

„Tu su službe zaštite Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog. Svi dođu da gase ovdje pa se vrate na teritoriju svojih opština da tamo gase. Tu su i ljudi iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Krtola, mještani, vojska, Porto Montenegro, ljudi iz aerodroma. Trenutno je tu 100 ljudi koji pokušavaju da gase požare, vrlo brzo nam treba pomoć iz vazduha što nam je i obećano čim se steknu uslovi da avioni polete.“

Osim na Luštici kod Tivta požari gore na području Kotora, Bara, Cetinja, Podgorice, Danilovgrada i Nikšića zbog čega su vatrogasci u tim gradovima na terenu 24 sata.

Vatrogasci su u Sutomoru kod Bara sinoć uspjeli da stave pod kontrolu veliki požar koji je opustošio borovu šumu na Golom brdu.

Vatrogasci sa terena smatraju da je situacija dovoljno kritična da bi Direktorat za vanredne situacije mogao da zatraži i pomoć iz inostranstva jer je riječ o požaru koji je poprimio razmjere elementarne nepogode.

Pokušali smo iz MUPa da dobijemo odgovor na pitanje da li razmatraju da zatraže međunarodnu pomoć i da proglase stanje elementarne nepogode ali do početka emisije nije nam odgovoreno na zahtjev za izjavu.

Svake godine kada počne sezona požara javnost postavlja isto pitanje – da li se iza svega kriju piromani ili oni koji namjerno podmeću požare i na taj način uništavaju javno i privatno dobro, odnosno šume, obradive površine, objekte?

Za psihološkinju Lidiju Mirković nema dileme o čemu se zapravo radi. Mirković za RSE kaže da požare nijesu izazvali piromani:

„Tu imate jednu vrlo specifičnu priču. Ako postoji namera onda to više nije psihološki profil, to je kriminal. Nema profila kod kiminalaca jer oni imaju kriminalni profil, da li će da pale ili da upucaju nekoga to je ista priča. Dakle, taj koji zapali nije bolestan. Nijesu piromani uzročnici požara od 15. jula do 15. avgusta jer nema piromana koji je vremenski ograničen. Ovo što se događa nije patologija nego kriminal i to visoke kategorije.“

Mirković kaže da je krajnje vrijeme da država pozove građane da prijave svakoga ko i pomisli da podmeće požare kao i da pooštri kazne za počinioce:

„Možda ne bi bilo loše poslati naciji poruku da je to naš domaći teren i da mi moramo da ga branimo. Da se neko, moguće MUP obrati ljudima i traži da svaka namera ili nagoveštaj požara bude prijavljena, odnosno da na taj način povećamo nivo svesti građana.“