Požari na jugu Srbije, stanovništvo nije ugroženo, angažovani helikopteri

Više područja na jugu i jugoistoku Srbije zahvaćeno je požarima, a jake vatrogasne snage raspoređene su na Staroj planini, u okolini gradova Trgovište i Vranje.

Na području Stare planine, na jugoistoku zemlje ka granici sa Bugarskom, na gašenju požara je angažovano oko 200 vatrogasaca sa 29 vozila, a uključeno je i 50 pripadnika specijalne policijske jedinice Žandarmerije, kao i meštani, rekao je za RSE Vlada Plemić, pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUP-a Srbije. Plemić ističe da su uslovi na tom području izuzetno teški.

„Radi se o velikim usponima, čak negde imamo i visinu od 1.900 metara gde je požar. Nepristupačno je i imamo problem dolaska do samog žarišta, jer da biste došli do žarišta potrebno je da pešačite sa opremom od 25 kilograma dva do tri sata. Što se tiče uslova za bacanje iz vazduha, helikopterima, tek sada se sprema izviđački nalet helikoptera kako bi utvrdili da li postoje mogućnosti da se upotrebe letelice“, rekao je Plemić koji dodaje da je vetar trenutno povoljan.

„Duva sa naše strane prema Bugarskoj, prema upožarenom delu, što smanjuje brzinu širenja. Ipak, i dalje se pomalo širi iz razloga što je u delu sa velikim nagibima i ne možemo da dođemo do njega“.

Sreten Savov, kordinator Štaba za vanredne situacije grada Pirota precizirao je da danas, trećeg dana požara gore i rastinje i žbunje i delovi šuma, ali da stanje nije katastrofalno i da nema razloga za paniku. On ističe i da su požari udaljeni 10 do 20 kilometara od sela, tako da ljudi i imovina nisu ugroženi.

Meštani pomažu u gašenju požara

U gašenje su se uključili i meštani. „Mi smo se zajedno sa vatrogascima integrisali i gasimo požar“, rekao nam je Zoran Stojanović, odbornik u Skupštini grada Pirota i stanovnik sela Topli Do koje se nalazi u samom centru Stare planine. Zajedno sa svojim komšijama, angažovan je od prvog dana, nedelje 27. oktobra kada se požar iz susedne Bugarske proširio i na Srbiju. Stanovnici Toplog Dola su se borili, kako nam je rekao, da vatra ne zahvati četinarsku šumu.

„Uspeli smo to da odbranimo, da isečemo drveće i da se napravi tampon zona. Tako je taj deo spašen. Međutim, za to vreme je vatrena stihija zahvatila sve pašnjake koji su u tom delu toplodolskog atara postojali. Tako da je, otprilike, više od polovine pašnjaka sela Topli Do izgorelo. Sada se vodi borba u predelu Midžora da se vatrena stihija ne proširi prema Midžoru i tim južnim padinama ka Toplom Dolu“, rekao je Stojanović.

Požari i u Pčinjskom okrugu

Osim na Staroj planini, požar je zahvatio i planinsko područje blizu mesta Trgovište, nedaleko od granice sa Severnom Makedonijom. Predsednik te opštine Nenad Krstić potvrdio je da je požarom zahvaćeno oko 500 hektara zbog čega je na teritoriji opštine proglašena vanredna situacija. Krstić je za Radio televiziju Srbije da očekuje da će se situacija tokom dana stabilizovati, jer im je tokom noći stigla pomoć iz Novog Sada. Na terenu su, uz vatrogasce i lovačko udruženje i dobrovoljci.

Situacija je na jugu Srbije teška i u okolini grada Vranja, takođe u Pčinjskom okrugu, gde gori područje Česteline.

Vlada Plemić iz MUP-a Srbije za RSE kaže da su i Vranje i Trgoviše teško pristupačni tereni sa niskim rastinjem. On ističe da u tim područjima nema ugroženih ljudi i objekata.

Iz MUP-a Srbije je saopšteno da su angažovana tri helikoptera, a Vlada Plemić navodi da je instaliran i jedan bazen za dopunu helikoptera, da je u tom području angažovano i oko 140 ljudi sa 27 vozila.

Iz MUP-a Srbije je saopšteno i da je Srbija zatražila pomoć Rusije u gašenju požara na Staroj planini. Načelnik Sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić je , u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima, naveo da je ruskom Ministarstvu za vanredne situacije upućen zvaničan zahtev za angažovanje najvećeg aviona za gašenje šumskih požara "iljušina 76" i da se očekuje da on narednih dana stigne u Srbiju.