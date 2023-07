'Danas ti sve ide od ruke': Motivacione poruke za bolju svakodnevicu

"Stikeri su delovi iz pesama ili tekstova, i onda je neko rekao 'Bilo bi super da ti to malo brendiraš, da znaju ljudi da je to tvoje', i onda je devojka, koja je zapravo dizajnerka, došla na ideju da možemo da uradimo stikere", objašnjava Đorđević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"To je taj momenat kada samo nemaš s kim da podeliš brige, nemaš s kim da podeliš Beograd, Novi Sad, more, i onda u tom momentu može baš teško da ti padne", objašnjava on.

"To mi je fenomenalno. Javljaju se ljudi, jer se vrlo često desi da to budu neki tekstovi, neki stikeri, koji su posvećeni ili nekoj osobi ili za samog sebe. Na primer 'Danas ti sve ide od ruke', neko mi fotka i kaže 'Ovo mi je baš danas trebalo'", objašnjava Đorđević.

"Iznenadim se ja uvek kad vidim svoj stiker, posebno ako ja to nisam tu zalepio. To je mogao da zalepi neko koga ja znam, neko ko je dobio stikere, ko je kupio stikere, kome je neko dao stiker", kaže Đorđević.

Takođe, smatra da ako neko ne vidi stiker pored kog prođe, poruka nije bila namenjena njemu.

"Mislim da će možda u baš tom trenutku kad osoba naleti na stiker reći: 'Ovo je neki znak, baš mi ovo treba, baš mi je popravilo raspoloženje'. Ako napišem neki tužan tekst ili nešto što preboljevam, neko će da pročita i da kaže: 'Aha, ima još neko ko prolazi isto kao ja'. Ljudi pročitaju neki stiker i znaju da nisu sami, da još neko prolazi kroz to", objašnjava Đorđević.

On dodaje da nekada nije važno odakle dolazi podrška, te da je i poruka na nalepnici često značajna.

"Ako neko vidi stiker i njemu taj stiker popravi dan, ja sam dovoljno učinio, bez da trenutno znam kome sam to učinio. Ako sam ja danas baš dobro, i ako sam ja to podelio sa nekim i toj osobi popravio dan, raspoloženje, meni je to super. Zbog toga to i radim", kaže Đorđević.