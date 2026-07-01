Opozicioni lider Ponoš saslušan u Beogradu zbog objave o zvučnom topu

Predsednik opozicione stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš saslušan je zbog slučaja zvučnog topa, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, informativni razgovor sa Ponošem obavljen je u vezi sa njegovom objavom na društvenoj mreži X 15. marta 2025. u večernjim časovima, za koju tužilaštvo navodi da je neistinitog sadržaja.

Tužilaštvo je navelo da je Ponoš bio prvi koji je tvrdio da je upotrebljen zvučni top.

Ponoš je u toj objavi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema okupljenim građanima na kraju protesta zbog stradanja 16 osoba u padu betonske nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

On je nakon informativnog razgovora u Upravi kriminalističke policije (UKP) ocenio za Betu da vlast nastavlja sa zastrašivanjem političkih protivnika i običnih građana.

"Sve je to sračunato da zastraše običan narod. Ako misle da će da me razuvere u to što sam rekao, i da nisam video to što sam video, naravno da se varaju", naglasio je Ponoš.

On je naveo da je pripadnicima UKP-a objasnio da je tu tvrdnju bazirao na tri parametra, uključujući svoje stručno obrazovanje iz oblasti elektronskog izviđanja i ometanja.

"Drugi razlog je to što sam video šta se dogodilo 15. marta u vreme odavanja minuta tišine za stradale u Novom Sadu i šta je to proizvelo, i treće što sam imao informacije da je policija nabavila nezakonito ta sredstva i da ih je posedovala", kazao je Ponoš.

Tužilaštvo je citiralo Ponoševu objavu na mreži X: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!"

Tužilaštvo je sa Ponošem obavilo razgovor zbog utvrđivanja da li postoje elementi krivičnog dela izazivanja panike i nereda.

A sama istraga Višeg javnog tužilaštva o događaju od 15. marta 2025. još je u početnoj, predistražnoj, fazi pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, nakon prikupljenih 170 svedočenja u proteklih više od godinu dana.

Na masovnom antivladinom protestu 15. marta prošle godine hiljade ljudi razbežalo se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice. U

Učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji ih je naterao da se sklone.

Iz tužilaštva su naveli da su došli do informacija o sastanku studenata u blokadi iz januara 2025. i da postoji sumnja da su učesnici sastanka nakon ovih razgovora počeli da rade na realizaciji plana da se "simulira situacija" u kojoj će izgledati da je policija na protestu protiv demonstranata koristila "zvučni top".

Studenti u blokadi demantovali su ove tvrdnje istog dana na društvenim mrežama tvrdeći da je to "još jedna laž i skretanje pažnje sa suštinskog pitanja - šta se dogodilo 15. marta".

I dok nadležni organi najavljuju da će biti još informativnih razgovora sa onima koji su tvrdili da je vlast koristila zvučno oružje, civilni sektor u Srbiji upozorava na "apsurdnu zamenu teza".

Slučaj je privukao pažnju i međunarodne javnosti. Na istragu su pozvali iz Evropske unije i Ujedinjenih nacija.