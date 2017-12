Političke bitke i diplomatski skandali Predsjedništva BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd je otputovalo, a da nije bio usaglašen stav o pitanjima o kojima će se razgovarati, što je još jednom pokazalo kako već izvjesno vrijeme traju razmirice unutar trojice članova.

Kulminacija je došla nakon presude hrvatskoj šestorci i medijskom prepucavanju na relaciji Dragan Čović - Bakir Izetbegović, pa ne iznenađuje kako je njihov otvoreni sukob iz Sarajeva u srijedu prebačen u Beograd.

Njihov kolega u Predsjedništvu Mladen Ivanić izjavio je kako ne voli to što se desilo u srbijanskoj prijestolnici, trudeći se da poštuje domaćina.

"Ja ne volim što se ovo desilo i ćutao sam, poštujući dignitet zemlje iz koje dolazim i poštujući domaćina. Kako se drugi ponašaju, to sami procijenite. Ja se trudim da poštujem i zemlju koju predstavljam i domaćina i zato nisam htio da učestvujem u tim stvarima", rekao je Ivanić u Beogradu.

Tenzija među bh. zvaničnicima u Beogradu, u Bosni i Hercegovini je naišla na oprečne stavove, kao i sve drugo.

I dok jedni smatraju kako je Izetbegović s pravom reagovao na izjavu predsjedavajućeg Dragana Čovića o pitanju priznanja Kosova, drugi kažu da se radi o kreiranju negativnog bh. imidža.

U Stranci demokratske akcije (SDA) čiji je Izetbegović predsjednik, nema dvojbe kako je on pravilno postupio.

"Mislim da je ovo skandal, ali nije to jedini skandal koji se događa. Prije par dana je otišlo pismo u Ujedinjene nacije u kome se govori o islamskom radikalizmu, bez obzira što sigurnosne agencije na nivou države daju različite informacije, i to pismo nije usaglašeno na nivou Predsjedništva", navodi poslanica SDA u Parlamentu BiH Nermina Kapetanović.

"Mislim da je apsolutno neprihvatljivo da za ovo što se događa u BiH ne postoji konsenzus prije davanja izjava koje su od važnosti za državu Bosnu i Hercegovinu", dodaje Kapetanović.

No, sa ovakvom izjavom se ne slažu u Republici Srpskoj.

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica kaže kako ga je istup Bakira Izetbegovića u Beogradu neprijatno iznenadio.

"Mislim da je to jedna vrsta diplomatskog presedana, imajući u vidu da je u ovom slučaju gospodin Čović bio taj koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu sa zvaničnim istupima, ali to je problem Bakira Izetbegovića i to je, očigledno, njegov stil ponašanja", riječi su Govedarice.

Opozicione stranke u BiH ne stavljaju se ni na jednu stranu, ocjenjujući da svojim istupima u javnosti, kolektivni šef države gradi negativan imidž Bosne i Hercegovine.

"Izetbegović i Čović su pokazali da nisu u stanju dogovoriti tri rečenice koje će biti izrečene na pres-konferenciji", ističe poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Saša Magazinović.

"Mi moramo govoriti jednim glasom. Izetbegović i Čović su odgovorni zbog čega pet mjeseci u prošloj godini Parlament Federacije BiH nije imao sjednicu. Ta dva čovjeka su odgovorna zašto od jula mjeseca ove godine, Parlament Federacije nije imao ni jednu sjednicu", kaže Magazinović.

I analitičari su podijeljenog stava o susretu u Beogradu.

Za stručnjaka za međunarodno pravo Zlatka Hadžidedića nema ništa sporno u Izetbegovićevom obraćanju.

"Ukoliko vam u Predsjedništvu kao predstavnik te države sjedi čovjek koji ne iskazuje ni elementarnu lojalnost prema toj državi. Moram da kažem da, ne samo ova izjava, već možda još skandaloznija izjava kako bi svi logoraši trebali da tuže Bosnu i Hercegovinu, predsjednik države poziva sve njene građane koji se na bilo koji način osjećaju ugroženim, da državu oštete", ističe Hadžidedić.

"Već sama nespretna manipulacija sa tim pokazuje da se radi o ljudima. Neću reći samo o gospodinu Čoviću, ima njih tu još, koji jednostavno traže bilo koji način da potkopaju suverenitet Bosne i Hercegovine. Dokle god budemo imali takve političare u vlasti, bojim se da nas susjedi ne mogu poštovati", ocjenjuje Hadžidedić.

Iako i profesor sa sarajevskog Univerziteta Enver Kazaz smatra kako je situacija u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine pokazatelj unutrašnjih odnosa, navodi i kako u političkim sukobima između Izetbegovića, sa jedne, i Ivanića i Čovića, sa druge strane, Izetbegović gubi političku bitku.

"Gospodin Izetbegović na javnoj sceni trpi političke batine, zbog svoje neodmjerenosti i ishitrenosti i nedovoljne političke proračunatosti", kaže Kazaz.

I dok se vodi politička bitka, što zbog neriješenih otvorenih pitanja, ali i izbora za deset mjeseci, 15. decembra ističe rok kojeg je Evropska komisija dala Bosni i Hercegovini da odgovori na Upitnik, koji ima više od 3200 pitanja.

Upitnik je trebao biti gotov još prije šest mjeseci, kako su se vlasti obaveze, a još nema naznaka da će se odgovori dostaviti.

Tako će Bosna i Hercegovina biti jedina zemlja u regiji koja je probila rok od godinu dana, za razliku od zemalja okruženja koje su odgovore dostavile za dva do četiri mjeseca.