Kada nasilje nadvlada sport

Gotovo svi domaći i regionalni mediji i gotovo sva sportska javnost je dominantno komentarisala događaje koji nemaju veze sa sportom, tokom finalnih utakmica regionalne košarkaške lige između Crvene Zvezde i Budućnosti. Nasrtanje navijača na igrače gostujućeg tima, fizički kontakt, vrijeđanje, neprijateljska atmosfera, gađanje igrača tvrdim predmetima sa tribina - sve je to prethodilo odigravanju posljednje utakmice u Beogradu nakon koje je podgorička Budućnost saopštila da su igrači doživjeli horor, linč i fizičko nasilje i za to optužili direktore ABA lige i čelnike Crvene Zvezde.

Španski i italijanski sportski mediji su se bavili dešavanjima na košarkaškoj utakmici u Beogradu, ističući između ostalog izjavu košarkaša Budućnosti Edvina Džeksona: "...da me navijači pljuju u lice na terenu, gađaju stolicama i nazivaju majmunom, nikada neće biti prihvatljivo, bez obzira gdje i bez obzira kad".

Nesportsku atmosferu su doživjeli i igrači Crvene Zvezde u trećoj utakmici odigranoj u Podgorici, gdje su bili dočekani pljuvanjem, nasrtanjem i vrijeđanjem dijela navijača koji su bili smješteni uz sam teren, od kojih su neki bili sinovi crnogorskih funkcionera.

Komentarišući ove događaje, proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić konstatuje da je sport ugrožen i da igra više nije u prvom planu:

"To je nešto što se pojavljuje i što generalno ugrožava sport. To je jedan pristup mladih ljudi na ovakvim takmičenjima u kome se ne gleda utakmica, jer utakmica je u drugom planu. Ne gledaju se potezi i to je kada neko hoće da nadjača drugoga opstruktivnim metodama. To je tužno i ružno, mene to pogađa po toj osnovi. Ja sam posmatrao utakmicu i nisam mogao očekivati da će biti onakve tenzije, pogotovo što smo vidjeli prethodno (u Podgorici op.a.) sličnu situaciju. To je na organizaciji, na klubovima, na edukaciji mladih ljudi koji prate", ocjenjuje Kapičić.

Kako se osjeća sportista koji prođe kroz torturu pred sam početak utakmice, pitali smo sportskog psihologa iz Hrvatske Anđelka Boticu koji kaže da su to situacije koje su stresne i šokantne za sportiste.

"Nije ugodno, posljedice su značajne i utiču na igrača bez obzira o kojem se sportu radi. Govoriti o sportu u takvim situacijama nije baš zahvalno i sami krajnji rezultat nije pokazatelj realan budući da su to stresne i šokantne situacije za igrače i za trenere. I treneri su bitni u cijeloj priči. Žao mi je kad čujem da se nisu preduzele potrebne mjere da pobjedi sport, a ne da neke druge stvari dobiju veći značaj", kaže Botica.

Anđelka Boticu smo pitali da li je moguće sportistu pripremiti za događaje koji se dešavaju izvan sporta, a u konkretnim slučajevima za nasilje kojem će biti podvrgnuti?

"Ja mislim da je to jako jako teško, pogotovo kada su grupni sportovi u pitanju. Koliko god se vi pripremali na povike, vrijeđanje, to je teško. Žalosti ako morate pripremati sportiste da se nose sa tim, a ne da taktički nadigraju protivnika u sportskom smislu. To nisu svakodnevne situacije, ipak je tu na neki način život ugrožen, a teško je dovesti sebe u takvo stanje da možete prevazići, posebno na utakmici na kojoj svaki koš odlučuje", konstatuje Botica.

Dragan Kapičić smatra da razloge za takvo ponašanje treba tražiti u društvenim događajima koji se prelivaju i na sport i poručuje da to treba analizirati i o tome javno diskutovati.

"Da bi odgovorili zašto je to tako, moramo da uđemo u društvenu problematiku, pri čemu se mnogo toga dešava na ulici i mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba i ozbiljnih problema. Govorim i o nekim drugim stvarima čiji smo svedoci zadnjih dana, mislim na politička događanja uopšte. I to je ono što zabrinjava. Ne smije se politika prenositi na sport. Ima i druga dimenzija u tome – gdje mi idemo kao društvo i gdje mi idemo kao sport, mislim na košarku prije svega, pa i na druge sportove", zaključuje Kapičić.