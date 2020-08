Fejsbuk političke kampanje u Crnoj Gori: Znaće se ko i koliko plaća da se reklamira

Uvođenjem novih pravila političkog oglašavanja na društvenoj mreži Facebook (FB), prema kojima svi autori političkih oglasa moraju da se identifikuju, biće povećana transparentnost političkih kampanja na društvenim mrežama uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa (RSE) tehnički direktor Share fondacije Andrej Petrovski.

Kako bi smanjio štetu za sopstveni ugled i umanjio mogućnost da se ta društvena mreža koristi za širenje lažnih vijesti i manipulisanje u izbornoj kampanji, FB je u četvrtak (6. avgust) počeo da primjenjuje nova pravila političkog oglašavanja koja se odnose i na Crnu Goru.

"Za sve političke oglase namijenjene građanima Crne Gore, njihovi oglašivači moraju od danas da prođu proces autorizacije, daju podatak o tome ko plaća oglas i ko je za njega odgovoran, a njihovi oglasi će se unositi u biblioteku oglasa sedam godina”, navodi se u saopštenju dostavljenom RSE.

Andrej Petrovski kaže da je Share fondacija, kada su najavljeni parlamentarni izbori u regionu, (prvo u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji), poslala pismo FB-u da doda zemlje Zapadnog Balkana na listu država za koje je neophodna verifikacija za političko oglašavanje ali da je, usljed pandemije Covid-19, taj proces stao i pravila za te dvije države nisu važila.

"Ali primijeniće se na izbore u Crnoj Gori, što je dobro. Činjenica je da će sada veća količina podataka na stranicama partija biti dostupna građanima, istraživačima i novinarima vezana za troškove političkog oglašavanja. Znaće se koliko je ko potrošio za kampanju na FB, koliko je dugo emitovana reklama, ko je finansirao", precizira Petrovski.

Imajući u vidu da se do sada on-line prostor mahom koristio za negativnu kampanju, ada su stranice sa kojih se plasirao negativan sadržaj uglavnom bile anonimne, to više na FB neće biti moguće.

Petrovski naglašava da pitanje negativne kampanje ne zavisi od toga na kojoj će se platformi ona voditi već zavisi od narativa određenih političkih aktera a da će, ukoliko neki oglas uključuje govor mržnje, biti brže sankcionisan.

Šta kažu partije o novim pravilima?

Aktuelna zdravstvena situacija otežala je održavanje predizborne kampanje u stvarnom svijetu i na klasičan način, pa se dio crnogorskih političkih partija odlučio da u te svrhe iskoristi virtuelni prostor. Da li će nova pravila otežati kampanju ili će doprinijeti njenom kvalitetu, pitali smo predstavnike nekoliko crnogorskih partija koje će se boriti za mjesta u novom sazivu parlamenta.

Infographic: Fer i pošteni izbori u Crnoj Gori?

Kandidat za poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) Adis Balota pozdravlja novu politiku FB-a i ukazuje da ta stranka ni do sada nije imala problema sa političkim oglašavanjem putem lažnih profila jer nikada nije vodila negativnu kampanju.

"SDP-u odgovara ova transparentnost i pojačana kontrola političkog oglašavanja FB-a koji mogu doprinijeti kvalitetu političke utakmice u Crnoj Gori. S druge strane, to neće odgovarati onima koji stoje iza stranica koje šire laži i dezinformacije i koji pokušavaju da vještačkim načinom oblikuju političku ponudu, dovodeći u zabludu glasače", navodi Balota u izjavi za RSE.

Prema njegovim riječima, do sada je bilo problematično to što se nije znalo ko stoji iza nekih FB stranica koje vode negativnu kampanju, napadajući protivnike.

"FB je u pravom trenutku donio ova pravila imajući u vidu predstojeće izbore i to da će se aktivnosti klasične predizborne kampanje preusmjeriti u virtuelni prostor. Neki se mogu odlučiti da preusmjere vođenje kampanje na Twitter, kako bi izbjegao ove nove mjere, ali FB i Instagram su dominantne ako govorimo o popularnosti mreža", smatra Balota.

Upitan da li će nova pravila smanjiti negativnu kampanju, odgovara potvrdno.

"Znaće se ko je kreirao određenu informaciju i plasirao je pa može doći do suzbijanja takvih stvari i ograničavanja negativne priče jer će svako odgovarati za svoje postupke u virtuelnom prostoru kao što bi odgovarao i u fizičkom", zaključuje Balota.

A da li nekome neće odgovarati?

I Zoran Mikić iz Građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija (URA) pozitivno ocjenjuje uvođenje novih normi na društvenim mrežama jer je do sada, smatra, "tamo vladao haos".

"One su do sada korišćene kao poligon za obračun sa političkim protivnicima i za brojne lažne vijesti, napade na pripadnike drugih partija. To je uglavnom rađeno sa stranica koje su bile nezvanične i koje su partije nezvanično kontrolisale", navodi Mikić za RSE.

Naglašava da je URA jedna od rijetkih partija koja je verifikovala naloge kod FB, što znači da su ispunili kriterijume i dobili zvanični bedž. Važno je, kaže Mikić da se reguliše plaćanje političkih oglasa u toku trajanja izborne kampanje jer je tu bilo najviše zloupotreba i sada će, prema novim pravilima, morati da se zna sa koje se kartice sponzorišu FB oglasi.

I Mikić je saglasan da to neće odgovarati onim partijama koje u ovom trenutku imaju veliki broj lažnih stranica i koje se koriste za političke obračune. Vjeruje da, ukoliko se pravila budu poštovala, to može smanji negativnu kampanju i brojne napade preko FB ali i da će trebati vremena za to.

Poslanik Demokratske partije socijalista Radule Novović nove okolnosti u politici oglašavanja FB vidi kao iskorak i poručuje da sve što doprinosi transparentnosti i podizanju kulture dijaloga ta stranka podržava.

"Mnogi su poslednjih godina bili skloni da zloupotrebljavaju digitalnu komunikaciju putem društvenih mreža jer je ona omogućavala značajan stepen anonimnosti. Mislim da se u novije vrijeme i kod nas, za donošenje nove zakonske regulative, ova oblast uvodi u red. Ne možete, krijući se iza nekog anonimnog identiteta, govoriti i slati neprikladne poruke", poručuje Novović.

Ne vjeruje da nova pravila mogu smanjiti negativnu kampanju jer je to dugoročan proces.

"Ali će možda uticati na nekoga da podigne standarde da će deo toga doći brzo. Žao mi je što se to mora sankcionisati na ovaj način jer bi bolje bilo kada bismo sami sebe uvodili u pravila pristojnog ponašanja", zaključuje Novović.

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. avgusta.

Državna izborna komisija usvojila je dokument pod nazivom "Tehničke preporuke za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača", koji je pripremila sa Nacionalnim koordinacionim tijelom i Institutom za javno zdravlje. U dokumentu se navodi da se preporuke izdaju u cilju zaštite zdravlja građana, odnosno svih učesnika izbornog procesa s obzirom na trenutnu situaciju u vezi sa epidemijom Covid-19.

Kada je u pitanju komunikaciona kampanja, preporučili su da svi postupci i aktivnosti iz tog dokumenta budu propraćeni adekvatnom audio-vizuelnom kampanjom uključujući i društvene mreže kao i druge kanale komunikacija.

Iz FB je nedavno najavljeno i da će pokrenuti nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori. Prema obrazloženju, označavaće se određene informacije kao lažne i na taj način će se smanjivati njihova vidljivost.