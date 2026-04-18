Disciplinski postupak protiv policajaca i Vučićevo izvinjenje zbog incidenta u Novom Sadu

Protiv dvojice policajaca iz Novog Sada, na severu Srbije, podneta je inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, a jedan je udaljen sa posla, zbog incidenta tokom blokade raskrsnice, saopštilo je 18. aprila Ministrarstvo unutrašnjih poslova.

"Nakon pokušaja prelaska ulice na obeleženom pešačkom prelazu šezdesetšestogodišnjeg građanina iz Sremskih Karlovaca, koji je negodovao zbog blokiranja raskrsnice, policijski službenici su ga, u cilju sprečavanja narušavanja javnog reda i mira, izdvojili, legitimisali i upozorili na ponašanje", piše u saopštenju policije.

Prethodnog dana je, prema pisanju medija, održana blokada raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina i 16-minutno odavanje pošte žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, na kojem se može videti muškarac u raspravi sa učesnicima blokade, kog u jednom trenutku policija odvodi u stranu.

Sektor unutrašnje kontrole policije obavio je razgovor sa dvojicom policijskih službenika, koji su intervenisali nakon incidenta i obavestili o tome tužioca koji se, kako se navodi, “izjasnio da u njihovom postupanju nema elemenata krivične odgovornosti”.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, policija je identifikovala tridesetosmogodišnjeg Novosađanina koji je verbalno napao tog građanina, obavila sa njim razgovor i dostavila izveštaj tužilaštvu.

Povodom ovog incidenta oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je uputio izvinjenje starijem muškarcu zbog postupanja policije prema njemu tokom blokade saobraćaja u Novom Sadu.

Vučić je izvinjenje "u svoje i u ime države" uputio telefonom i rekao da nema objašnjenja za takvu reakciju policije, prenosi agencija Beta.

Ovaj incident bio je povodom i za protest u Novom Sadu. Ispred Policijske uprave u Novom Sadu, održan je 18. aprila protest protiv blokada saobraćaja i postupanja pripadnika MUP-a prema ljudima koji se protive blokadama, prenela je Radio-televizija Vojvodine.

Skupu su prisustvovali predsednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Protest je organizovao Centar za društvenu stabilnost.

Ovo udruženje je prošle godine organizovalo proteste podrške vlasti protiv antivladinih blokada koje su organizovali studenti kao odgovor na pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ovim povodom pokrenuo je postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada policije.

"Cilj postupka jeste da se utvrdi da li je u konkretnom slučaju došlo do propusta u radu policijskih službenika, odnosno da li je njihovo postupanje bilo u skladu sa zakonom i principima zaštite ljudskih prava i sloboda", navodi se u saopštenju.

Optužbe na postupanje policije iznosili su prošle godine pojedini predstavnici civilnog sektora i građani koji su učestvovali na antivladnim skupovima.

U mnogim gradovima demonstracije su prerasle u ulične nerede, a demonstranti su optužili policiju za prekomernu upotrebu sile.

U Valjevu, na zapadu Srbije, je u februaru na poziv studenata održan protest povodom, kako je navedeno, "šest meseci od policijske brutalnosti".

Policiju su u više navrata optuživali i da nije reagovala na incidente u kojima učestvuju pristalice vlasti.