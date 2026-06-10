Uhapšena četvorica policijaca, sumnja se da su prikrivali pucnjavu u Beogradu

Četvorica pripadnika Interventne jedinice 92 beogradske policije uhapšena su zbog sumnje da su pokušali da prikriju tuču i pucnjavu u jednom beogradskom lokalu 5. novembra 2025.

Više javno tužilaštvo saopštilo je da je uhapšen i direktor lokala "Steak and Wine Bar" na Autokomandi.

Komandant Interventne jedinice 92, njegov pomoćnik i vođe interventnog tima uhapšeni su zbog sumnje da su sprečili procesuiranje osumnjičenog za pucnjavu u tom lokalu.

Reč je o istom osumnjičenom koji se tereti za ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku, u slučaju zbog kojeg je uhapšen i tadašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Tužilaštvo je saopštilo da su se komandant Interventne jedinice 92 i njegov pomoćnik u novembru 2025. dogovarali kako da utiču na podređene vođe interventnih timova kada su obavešteni o tuči i pucnjavi u ugostiteljskom objektu na Autokomandi.

"Sumnja se da su ih pozivali telefonom i govorili im da ne obaveste uviđajnu ekipu, da ne obezbede lice mesta, da se ne obavlja uviđaj i da se događaj prikaže kao verbalna rasprava i obična kafanska tuča", navodi se pored ostalog u saopštenju.

Vođe interventnih timova se sumnjiče da nakon dolaska u lokal nisu preduzeli radnje koje su bili dužni da preduzmu.

Na taj način su, prema navodima tužilaštva, omogućili osumnjičenom da protiv njega ne bude podneta krivična prijava za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno nošenje oružja.

Direktor lokala sumnjiči se da je svesno propustio da prijavi krivično delo.