Ima li počasnog građanina za Sarajevo?

Gradsko vijeće Grada Sarajeva odlučilo je da priznanje "Počasni građanin Grada Sarajeva" dodjeli bivšem predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću.

Za priznanje počasnog građanina Mesića je predložio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, a nakon što je Komisija za izbor i imenovanje Grada Sarajeva provjerila da li Mesić ispunjava uslove odluka je donesena.

„Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetan doprinos Gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila, da mu uručimo ovo svečano priznanje“, rekao je nakon sjednice Gradskog vijeća predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Grada Sarajevo Velija Katica.

Prema sudu gradskih vlasti, Stjepan Mesić je, između ostalog, prijatelj Sarajeva - to je bio i ostao u najtežim trenucima za glavni grad BIH.

Mesić je dan ranije javno odbio nagradu, zato što je iz medija saznao da je uopšte nominovan, ali i zbog činjenice da su gradski čelnici prethodno odlučili da to priznanje ne dobije turski književnik i nobelovac Orhan Pamuk. Gradsko vijeće, pak, smatra da su se u javnost plasirale dezinformacije i da je Mesić zapravo pogrešno informisan da je njemu pripalo priznanje umjesto Orhana Pamuka.

I pored toga, Stjepan Mesić je nakon odluke Gradskog vijeća da je njemu pripalo prizanje Počasni građanin Sarajeva za RSE rekao da 6. aprila neće moći prihvatiti ovo priznanje.

„Ne mogu, kada se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promjeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati, telefonski ili napisati tri riječi i pitati da li se ja slažem da me se nominira za tako visoku čast. Ja sam morao na određeni način biti upućen u to da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo s neba pa u rebra“, objašnjava Mesić.

Gradski vijećnici se ipak nadaju da će se Mesić pojaviti na dodjeli Šestoaprilske nagrade.

„Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku, niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je gradonačelnik dobio u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram upoznati da je gradonačelnik kontaktirao sa gospodinom Mesićem i da su mu poslati dokumenti da je on samo prijedlog bio, evo sada će biti i zvanično upoznat da je dobio tu nagradu i ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin“, rekao je Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Ali, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o razlozima odbijanja nagrade Mesić je rekao da nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade Počasni građanin Sarajeva.

“Saznao sam to iz medija, pošto nisam dobio službenu informaciju. Potom sam se obratio pismom gradonačelniku Grada Sarajeva, u kojem sam mu napisao da sam u međuvremenu saznao kako je proceduralno išao taj proces i da ne mogu prihvatiti tu nagradu. Kada sam saznao da je Orhan Pamuk isključen iz daljne procedure, smatrao sam neumjesnim da ja prihvatim nagradu”, objašnjava Mesić.

Za predsjednika Gradskog vijeća Igora Gavrića medijski spin i istupi pojedinih vijećnika odgovorni su i za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja nobelovcu Orhanu Pamuku. Sa prijedlozima kadidata, tvrdi Gavrić, ne smije se ići u javnost.

„Desila se situacija da su svi u prvi mah u Komisiji zaista podržali Orhana Pamuka i rekli 'to je divno, dolazi čovjek treba ga podržati, on je nobelovac', međutim kada se počelo pisati obrazloženje i kada se počelo ulaziti u to na osnovu čega mu se dodjeljuje tako važno priznanje, onda se vidjelo da nema elemenata da mu se to dodjeli i nakon toga je ponovo na Komisiji raspravljano i Komsija ga je odbacila kao prijedlog. Znači čovjek nije ni dobio nagradu i uopšte nije ni ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Orhan Pamuk, to ime nije trebalo 'procuriti' u javnost i neka druga su imena bila, ali sad nisu potrošena“, rekao je Gavrić novinarima i poručio da će se utvrditi odgovornost za ovaj slučaj.

Vijećnici Naše stanke i dalje ostaju pri svom mišljenju da Orhan Pamuk priznanje nije dobio zbog pritisaka iz Turske.

„Šteta Gradu Sarajevu je nanesena po ko zna koji put. Sve je krenulo sa odlukom Komisije koja je jednoglasno podržala gospodina Pamuka, a onda vjerovatno kada su dobili neki dopis iz Ankare i povukli saglasnost za dodjele nagrade gospodinu Pamuku“, rekao je Nihad Uk, vjećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Zbog ovih događaja bačena je sjena na ovogodišnji izbor dobitnika Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, koja se već decenijama dodjeljuje istaknutim pojedincima, grupama i kolektivima za značajna ostvarenja i izuzetne uspjehe u radu, postignute u svim područjima političkog i društvenog života. Nikada se nije dogodilo da je neko odbio ovo značajno priznanje. Zato Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje:

„Mislim da bi najbolje bilo, ako će mene neko poslušati, da se ta odluka prolongira, da se ove godine ne dodjeljuje pa će se vidjeti kako nagodinu onda stvari izvesti, jer kako god sad napravili biće onih koji su nezadovoljni“, poručio je Mesić.